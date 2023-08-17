Роберту Де Ниро 80! Вспоминаем как развивалась карьера актера

Вклад в кинематограф Роберта Де Ниро - это не только фильмы, в которых он снимался и которые он снимал. Но еще и один из самых значимых кинофестивалей - Tribeca - который он с коллегами создал в 2002 г.

Когда его спрашивают как ему удается играть настолько разных персонажей, он отвечает "Я просто не умею притворяться. Я понимаю, что кино - это иллюзия и притворство в первую очередь. Но я не могу просто изображать что-то. Я всегда вживаюсь в персонажа, узнаю его сам, а потом представляю другим." А отвечая на вопрос, что самое сложное в его работе, Роберт Де Ниро говорит: "Самое сложное в том, чтобы быть знаменитым актером - это то, что все вокруг любезны с тобой. Ты говоришь и все с тобой соглашаются, даже если ты будешь нести полную ахинею. Поэтому мне всегда нужны рядом близкие люди, которые будут честно говорить мне то, что я не хочу слышать".