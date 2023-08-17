Роберту Де Ниро 80! Вспоминаем как развивалась карьера актера

17 августа 2023 года Роберту Де Ниро - одному из самых прославленных актеров современности - исполняется 80 лет.
Роберт Де Ниро родился в семье художников, которые развелись спустя два года брака, когда отец признался в своей нетрадиционности. Любовь к актерству Роберт Де Ниро проявлял с детства и уже в 16 лет бросил школу, чтобы полностью посвятить себя выбранной профессии. В отличие от многих актеров, которые не тратят время на изучение актерского мастерству, Роберт Де Ниро потратил немало времени в разных учебных учреждениях, чтобы разобраться в его сути.
Первая роль в кино досталась ему в 23 года, в 1965 году, а первая крупная роль в 1968 году - в малобюджетном фильме Брайана Де Пальма "Приветствия". Для режиссера это был второй полнометражный проект. А залогом успеха Роберта Де Ниро стало как раз то, что его старт карьеры совпал со стартом карьеры многих знаковых кинематографистов нового поколения, составившего "Новый Голливуд".
Спустя 5 лет Роберт Де Ниро снимается в малобюджетном фильме другого начинающего режиссера - "Злые улицы" 1973 г. Мартина Скорсезе. Лента получает восторженные отзывы критиков и обращает внимание киносообщества на новые имена актеров и режиссера.
А уже спустя год имя Роберта Де Ниро становится известно во всем мире. Он снимается в роли молодого Вито Корлеоне в "Крестный отец 2" Френсиса Форда Копполы. Фильм моментально приобретает культовый статус, а Роберт Де Ниро становится обладателем своей первой премии Оскар.
Следом актер снимается в новом фильме Мартина Скорсезе - "Таксист" 1976 г. Этот фильм тоже моментально приобретает культовый статус, а киносообщество и публика узнают, что Роберт Де Ниро не просто талантливый актер, а уникальный мастер, способный к невероятной импровизации. Пройдет еще несколько лет и утверждение "Роберт Де Ниро может сыграть абсолютно все" превратится в общепризнанную истину.
Уже в статусе суперзвезды Роберт Де Ниро снимается у именитых режиссеров "Двадцатый век" 1976 г. Бернардо Бертолуччи и "Последний магнат" 1976 г. Элиа Казана. Но главное многолетнее сотрудничество у него складывается именно с Мартином Скорсезе. В 1977 г. они выпустили неоцененный публикой музыкальный фильм "Нью-Йорк, Нью-Йорк".
Следом Роберт Де Ниро опять снимается в двух хитах подряд. В 1978 г. выходит "Охотник на оленей" Майкла Чимино, а в 1980 г. "Бешеный бык" Мартина Скорсезе. Ради роли в биографической истории о боксере актер существенно поправился, восхитил критиков и публику своими перевоплощениями на экране, и завоевал свой второй Оскар.
Роберт Де Ниро превращается в короля криминальных фильмов, снимаясь в "Тайны исповеди" 1981 г., "Король комедии" 1982 г., "Однажды в Америке" 1984 г., "Сердце ангела" 1987 г., "Неприкасаемые" 1987 г., "Успеть до полуночи" 1988 г., "Мы не ангелы" 1989 г., "Славные парни" 1990 г., "Мыс страха" 1991 г., "Ночь в большом городе" 1992 г., "Бешеный пес и Глори" 1993 г., "Бронкская история" 1993 г., "Казино" 1995 г., "Схватка" 1995 г., "Спящие" 1996 г., "Полицейские" 1997 г., "Джеки Браун" 1997 г. и др.
Параллельно он снимался в успешных драматических картинах "Влюбленные" 1984 г., "Стилет" 1989 г., "Стэнли и Айрис" 1990 г. "Пробуждение" 1990 г., "Жизнь этого парня" 1993 г., "Комната Марвина" 1996 г., "Виновен по подозрению" 1991 г., "Большие надежды" 1998 г., "Плутовство" 1997 г., "Военный ныряльщик" 2000 г.
И иногда появлялся в экшенах - "Миссия" 1986 г., "Обратная тяга" 1991 г., "Франкенштейн" 1994 г., "Фанат" 1995 г.
Однако к концу 1990-х криминальные ленты с Робертом Де Ниро в качестве звезды стали проваливаться в прокате ("Ронин" 1998 г., "Без изъяна" 1999 г.) и актер переключился на комедийные проекты, став своего рода пародией на свои собственные более ранние криминальные образы. Он сыграл в успешных "Анализируй это" 1999 г. и "Знакомство с родителями" 2000 г. и их продолжениях.
В начале 2000-х Роберту Де Ниро было уже под 60 лет и киноиндустрия вместе с новым поколением зрителей решили списать его со счетов. Его новые фильмы не пользовались особым успехом, а критики стали писать, что актер уже не обладает той магией актерского мастерства, которое отличало его ранее.
Еще в 1993 г. Роберт Де Ниро попробовал себя в качестве режиссера и снял "Бронкскую историю", которая стала финансовым провалом и не получила признания у профессионального сообщества. В 2006 г. он решил вернуться в режиссерское кресло и выпустил триллер "Ложное искушение", который провалился в прокате и получил скромные оценки зрителей и критиков.
Однако неудачные 2000-е сменились 2010-мы, которые принесли Роберту Де Ниро новую волну признания и интересных проектов. В 2011 г. Золотой глобус вместе с несколькими другими премиями вручили актеру почетные награды за вклад в кинематограф. О Роберте Де Ниро повсеместно начали говорить как об одном из самых значимых актеров современности. А следом его стали приглашать в такие громкие успешные проекты как "Области тьмы" 2011 г., "Мой парень - псих" 2013 г., "StarПерцы" 2013 г., "Афера по-американски" 2013 г., "Стажер" 2015 г., "Джокер" 2019 г., "Ирландец" 2019 г. и др. А в 2017 г. он впервые снялся в сериале и сыграл Берни Медоффа в "Лжец, Великий и Ужасный".
В этом году Роберт Де Ниро появится в 10-м фильме режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" 2023 г. Также в этом году актер удивил общественность, рассказав о том, что в седьмой раз стал отцом.
Вклад в кинематограф Роберта Де Ниро - это не только фильмы, в которых он снимался и которые он снимал. Но еще и один из самых значимых кинофестивалей - Tribeca - который он с коллегами создал в 2002 г.
Когда его спрашивают как ему удается играть настолько разных персонажей, он отвечает "Я просто не умею притворяться. Я понимаю, что кино - это иллюзия и притворство в первую очередь. Но я не могу просто изображать что-то. Я всегда вживаюсь в персонажа, узнаю его сам, а потом представляю другим." А отвечая на вопрос, что самое сложное в его работе, Роберт Де Ниро говорит: "Самое сложное в том, чтобы быть знаменитым актером - это то, что все вокруг любезны с тобой. Ты говоришь и все с тобой соглашаются, даже если ты будешь нести полную ахинею. Поэтому мне всегда нужны рядом близкие люди, которые будут честно говорить мне то, что я не хочу слышать".
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Да, актёр он, конечно, отличный.
Но показной русофоб, за это, лично мне, он неприятен.