13 незабываемых женских ролей, которые исполнили мужчины, и это было их лучшим решением

Сегодня собрали для вас самые запоминающиеся роли, для которых понадобилось много грима и таланта!
Люди античности и средневековья ничуть не удивились бы, увидев на сцене мужчину, исполняющего женскую роль. Но за последние несколько веков ситуация на сцене театра и в кино значительно изменилась. Сегодня, увидев в фильме актёра в несвойственном для него обличии противоположного пола, мы понимаем, что скорее всего речь идёт о комедии. Эта традиция зародилась ещё в начале ХХ века и продолжается до сих пор. Однако, существуют и более серьёзные фильмы, использующие подобные перевоплощения (например, Эдди Редмэйн в фильме «Девушка из Дании»).
Джон Траволта, «Лак для волос» (2007)
Музыкальный фильм Адама Шенкмана, повествующий об очаровательной толстушке, Трейси Тёрнблад, мечтающей стать звездой танцевального шоу. Джон Траволта играет мать девушки, которая является противоположностью дочери, — работает прачкой и уже много лет не выходит из дома.
Тони Кёртис и Джек Леммон, «В джазе только девушки» (1959)
Комедия Билли Уайлдера, захватившая весь мир и разлетевшаяся на цитаты. Фильм стал популярен не только благодаря Мерилин Монро, но и двум актёрам, которые прекрасно вжились в женские роли.
Робин Уильямс, «Миссис Даутфайр» (1993)
Комедия Криса Коламбуса, которая получила «Оскар» за лучшие грим и причёски, повествует о неудачнике Дэниеле Хиларде, решившим переодеться домработницей, чтобы наладить отношения с женой и детьми. Роль той самой миссис Даутфайр исполнил Робин Уильямс, который является обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Умница Уилл Хантинг» (1997).
Адам Сэндлер, «Такие разные близнецы» (2011)
Комедия, в которой Адам Сэндлер играет сразу две роли: близнецов Джек и Джилл. Между родственниками непростые отношения, полные неприятных воспоминаний. Как справляются с этим «такие разные близнецы» — пересказать сложно, ведь это сплошные комичные ситуации! Помимо этого, роль возлюбленного Джилл играет сам Аль Пачино.
Олег Табаков, «Мэри Поппинс, до свидания» (1983)
Кто не смотрел этот фильм и не подпевал его забавным и трогательным песням? Они остались такими же незабываемыми, как и роль Олега Табакова, играющего злобную мисс Юфимию Эндрю.
Квентин Крисп, «Орландо» (1992)
Во времена Шекспира все роли исполнялись мужчинами, поэтому ничего удивительного в том, что на роль Елизаветы I Тюдор был выбран Квентин Крисп, а юношу-аристократа, фаворита королевы, играет несравненная Тильда Суинтон.
Дастин Хоффман, «Тутси» (1982)
Популярная комедия восьмидесятых о том, как актёр, переодевшись девушкой, сразу получает много внимания, о котором и не мечтал, и добивается успеха в работе. Но и такую жизнь не назовёшь идеальной…
Георгий Милляр, «Морозко» (1964)
Одно из немногих невероятных перевоплощений, которые запомнились советскому и постсоветскому зрителю. Переплюнуть Бабу-Ягу Милляра уже никому не под силу.
Руперт Эверетт, «Одноклассницы» (2007)
Британская комедия о женсккой школе для «трудных» подростков, которая находится на грани банкротства. Руперт Эверетт играет директрису школы и отца одной из учениц. В какой роли он справился лучше, судить зрителю.
Хьюго Уивинг, «Облачный атлас» (2012)
Фильм имеет несколько сюжетных линий, в одной из которых Хьюго Уивинг играет суровую медсестру в доме престарелых. Эта сюжетная линия разворачивается в «наши дни» (2012), где решается судьба шестидесятилетнего издателя Тимоти Кавендиша (Джим Бродбент), отправленного в то самое место, где заправляет медсестра Нокс.
Александр Калягин, «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975)
Фильм, который был снят на крайне малые бюджетные средства, но завоевал публику очаровательной игрой Калягина, притворяющегося вдовой-миллионершей из Бразилии донной Розой д’Альвадорец.
Чарли Чаплин, «Женщина» (1915)
Оказывается, задолго до всех этих комедий с переодеваниями, роль женщины примерил на себя Чарли Чаплин, дабы (по сюжету) избежать неприятного «разговора» с отцом возлюбленной.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
А так согласна полностью!