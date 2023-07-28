13 незабываемых женских ролей, которые исполнили мужчины, и это было их лучшим решением

Люди античности и средневековья ничуть не удивились бы, увидев на сцене мужчину, исполняющего женскую роль. Но за последние несколько веков ситуация на сцене театра и в кино значительно изменилась. Сегодня, увидев в фильме актёра в несвойственном для него обличии противоположного пола, мы понимаем, что скорее всего речь идёт о комедии. Эта традиция зародилась ещё в начале ХХ века и продолжается до сих пор. Однако, существуют и более серьёзные фильмы, использующие подобные перевоплощения (например, Эдди Редмэйн в фильме «Девушка из Дании»).

Джон Траволта, «Лак для волос» (2007)