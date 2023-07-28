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13 незабываемых женских ролей, которые исполнили мужчины, и это было их лучшим решением

13 незабываемых женских ролей, которые исполнили мужчины, и это было их лучшим решением

Автор:
28 июля 2023 09:59
Сообщество : Кино
Метки: актер   грим   женский образ   кино   роль   съемка   талант   фильм   
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Сегодня собрали для вас самые запоминающиеся роли, для которых понадобилось много грима и таланта!

Люди античности и средневековья ничуть не удивились бы, увидев на сцене мужчину, исполняющего женскую роль. Но за последние несколько веков ситуация на сцене театра и в кино значительно изменилась. Сегодня, увидев в фильме актёра в несвойственном для него обличии противоположного пола, мы понимаем, что скорее всего речь идёт о комедии. Эта традиция зародилась ещё в начале ХХ века и продолжается до сих пор. Однако, существуют и более серьёзные фильмы, использующие подобные перевоплощения (например, Эдди Редмэйн в фильме «Девушка из Дании»).


Джон Траволта, «Лак для волос» (2007)

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Музыкальный фильм Адама Шенкмана, повествующий об очаровательной толстушке, Трейси Тёрнблад, мечтающей стать звездой танцевального шоу. Джон Траволта играет мать девушки, которая является противоположностью дочери, — работает прачкой и уже много лет не выходит из дома.


Тони Кёртис и Джек Леммон, «В джазе только девушки» (1959)

Комедия Билли Уайлдера, захватившая весь мир и разлетевшаяся на цитаты. Фильм стал популярен не только благодаря Мерилин Монро, но и двум актёрам, которые прекрасно вжились в женские роли.


Робин Уильямс, «Миссис Даутфайр» (1993)

Комедия Криса Коламбуса, которая получила «Оскар» за лучшие грим и причёски, повествует о неудачнике Дэниеле Хиларде, решившим переодеться домработницей, чтобы наладить отношения с женой и детьми. Роль той самой миссис Даутфайр исполнил Робин Уильямс, который является обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Умница Уилл Хантинг» (1997).


Адам Сэндлер, «Такие разные близнецы» (2011)

Комедия, в которой Адам Сэндлер играет сразу две роли: близнецов Джек и Джилл. Между родственниками непростые отношения, полные неприятных воспоминаний. Как справляются с этим «такие разные близнецы» — пересказать сложно, ведь это сплошные комичные ситуации! Помимо этого, роль возлюбленного Джилл играет сам Аль Пачино.


Олег Табаков, «Мэри Поппинс, до свидания» (1983)

Кто не смотрел этот фильм и не подпевал его забавным и трогательным песням? Они остались такими же незабываемыми, как и роль Олега Табакова, играющего злобную мисс Юфимию Эндрю.


Квентин Крисп, «Орландо» (1992)

Во времена Шекспира все роли исполнялись мужчинами, поэтому ничего удивительного в том, что на роль Елизаветы I Тюдор был выбран Квентин Крисп, а юношу-аристократа, фаворита королевы, играет несравненная Тильда Суинтон.


Дастин Хоффман, «Тутси» (1982)

Популярная комедия восьмидесятых о том, как актёр, переодевшись девушкой, сразу получает много внимания, о котором и не мечтал, и добивается успеха в работе. Но и такую жизнь не назовёшь идеальной…


Георгий Милляр, «Морозко» (1964)

Одно из немногих невероятных перевоплощений, которые запомнились советскому и постсоветскому зрителю. Переплюнуть Бабу-Ягу Милляра уже никому не под силу.


Руперт Эверетт, «Одноклассницы» (2007)

Британская комедия о женсккой школе для «трудных» подростков, которая находится на грани банкротства. Руперт Эверетт играет директрису школы и отца одной из учениц. В какой роли он справился лучше, судить зрителю.


Хьюго Уивинг, «Облачный атлас» (2012)

Фильм имеет несколько сюжетных линий, в одной из которых Хьюго Уивинг играет суровую медсестру в доме престарелых. Эта сюжетная линия разворачивается в «наши дни» (2012), где решается судьба шестидесятилетнего издателя Тимоти Кавендиша (Джим Бродбент), отправленного в то самое место, где заправляет медсестра Нокс.


Александр Калягин, «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975)

Фильм, который был снят на крайне малые бюджетные средства, но завоевал публику очаровательной игрой Калягина, притворяющегося вдовой-миллионершей из Бразилии донной Розой д’Альвадорец.


Чарли Чаплин, «Женщина» (1915)

Оказывается, задолго до всех этих комедий с переодеваниями, роль женщины примерил на себя Чарли Чаплин, дабы (по сюжету) избежать неприятного «разговора» с отцом возлюбленной.

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Метки: актер   грим   женский образ   кино   роль   съемка   талант   фильм   
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6  комментариев
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15k
L.Nemo 2 часа назад
Из серии "Соберу все в кучу". Большинство из перечисленного НЕ ЯВЛЯЮТСЯ женскими ролями, которые исполнили мужчины. Это роли мужчин, переодевшихся женщинами для решения неких проблем - бегства от полиции "тетка Чарли", мафии "В джазе только девушки", в поисках работы - "Тутси" итд. И весь смысл комедии как бы в этом и состоит.
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8k
Игорь 22 минуты назад
А как же баба Ваня Соломина? И как можно забыть Джона Кэнди?
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Пощади бабушку, пощади бабушку! (с) Г. Милляр. Лучшая Баба-Яга всех времен и народов.
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12k
кот базилий 2 часа назад
Забыли Н. Кутузова в "Вий" .
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