Из мелодрам в криминал: 7 ярких ролей Хью Гранта, где он не романтический красавчик, а опасный и коварный тип

Знаменитые актёры, которые с возрастом заметно меняют амплуа — ситуация неудивительная. Вспомните хотя бы тех же Лесни Нильсена, Мэттью Макконахи или Роберта Паттинсона. Сегодня вспомним о ещё одной такой метаморфозе.
63-летний Хью Грант уже давно перешёл из образа симпатичного молодого человека, героя ромкомов, в категорию актёров, которых чаще остальных приглашают на роль кого-то, с кем шутки плохи. Как признавался сам Грант, он «слишком стар и страшен», чтобы играть в ещё одном «Ноттинг Хилли» или «Разуме и чувствах». Поэтому актёр с радостью принимает приглашения от своего соотечественника Гая Ричи, когда тот зовёт Гранта в свой новый фильм на роль кого-то неоднозначного или даже скользкого.
Давайте посмотрим на 7 ролей из второй половины карьеры Хью Гранта в проектах, где он, хоть и не всегда явный злодей, но точно лишён типичной для себя из прошлого ауры романтического героя-любовника.
Зато харизмы и остроумия его персонажи точно не растеряли!
Облачный атлас (2012)
В этом удивительном фильме Хью Грант сыграл сразу нескольких персонажей в разных параллельных историях, и все они как на подбор неприятные. Но особенно разорвал шаблоны зрителей устрашающий вождь племени Конов — такого Хью Гранта мы на тот момент не видели.
Джентльмены (2019)
Одним из первых, кто разглядел в Хью Гранте талант играть циников с криминальным уклоном, стал Гай Ричи. Он позвал актёра на роль малоприятного (но харизматичного) шантажёра Флетчера, и Грант как влитой вписался в атмосферу очередной бандитской разборки от Ричи, которую из себя представляют «Джентльмены».
Приключения Паддингтона 2 (2017)
Прежде чем играть негодяев в серьёзных фильма, Хью Грант, во имя плавного перехода, исполнил роль преступника в милом семейном фильме про нарисованного медвежонка. Его герой — актёр-неудачник, который грезит нахождением сокровищ.
Подземелья и драконы: Честь среди воров (2023)
Свежая экранизация знаменитых настольных ролевых игр Dungeons & Dragons, в которой герой Гранта меньше всех остальных персонажей знает, что такое честь. Это немного спойлер, но разве вы были бы удивлены очередному злодейскому образу Гранта?
Агенты А.Н.К.Л. (2015)
Снова Гай Ричи и снова промежуточный этап «злодейского перехода» Хью Гранта. В этом фильме он не злодей (сыграл директора управления военно-морской разведки Великобритании), но уже крайне опасный мужчина с сединой, морщинами и в тёмных очках.
Отыграть назад (мини–сериал, 2020)
Очаровательный, но жуткий детский онколог Джонатан Фрейзер в исполнении Гранта предстаёт перед судом за убийство своей любовницы и втягивает в эту историю жену, сыгранную Николь Кидман. Актёр демонстрирует потрясающую игру, которая снова низвергает его прежний учтиво-привлекательный экранный образ самыми мрачными и восхитительными способами. Трудно представить себе другого актёра, который мог бы сыграть столь убедительного мерзавца.
Неудивительно, что за эту роль Грант получил номинацию на «Золотой Глобус».
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать (2022)
Гай Ричи + Хью Грант = ещё одна бандитская разборка, где последний играет хитрого миллиардера, промышляющего продажей оружия. Актёр вновь в тёмных очках, он циничен, коварен и могуч — то, что мы любим в этом новом и с каждым годом всё более привычном Хью Гранте.
А какой фильм со знаменитым британцем ваш любимый? И какая часть его карьеры вам нравится больше? Ранние мелодраматические или поздние криминально-комедийные?
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