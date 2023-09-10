Из мелодрам в криминал: 7 ярких ролей Хью Гранта, где он не романтический красавчик, а опасный и коварный тип

63-летний Хью Грант уже давно перешёл из образа симпатичного молодого человека, героя ромкомов, в категорию актёров, которых чаще остальных приглашают на роль кого-то, с кем шутки плохи. Как признавался сам Грант, он «слишком стар и страшен», чтобы играть в ещё одном «Ноттинг Хилли» или «Разуме и чувствах». Поэтому актёр с радостью принимает приглашения от своего соотечественника Гая Ричи, когда тот зовёт Гранта в свой новый фильм на роль кого-то неоднозначного или даже скользкого.

Давайте посмотрим на 7 ролей из второй половины карьеры Хью Гранта в проектах, где он, хоть и не всегда явный злодей, но точно лишён типичной для себя из прошлого ауры романтического героя-любовника.

Зато харизмы и остроумия его персонажи точно не растеряли!

Облачный атлас (2012)