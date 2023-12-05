FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12309 постов • 1276 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
11 захватывающих фильмов, в которых зрителю так и не показали злодея

11 захватывающих фильмов, в которых зрителю так и не показали злодея

Автор:
05 декабря 2023 09:41
Сообщество : Кино
Метки: актер   злодей   кино   роль   съемка   фильм   фото   
1208
12

Чтобы добро победило зло хотя бы в кино, это зло должно быть в наличие — прямо перед глазами зрителя. Ведь как-то сложно наказывать того, кого нет в кадре. Как с ним бороться, если оно не пришло?

Стали ли они от этого хуже? Скорее нет, ведь это такой художественный приём, с помощью которого типичная история про поиск негодяя показывается нам несколько иначе и приводит к определённому финалу. А вот он уже может несколько разочаровать людей своей плюс-минус открытостью, что нравится далеко не всем.

Будьте осторожны, пост состоит из сплошных спойлеров!

×
×

Кто был тем самым «Зодиаком», неизвестно до сих пор.

Но неизвестно и в реальности, хотя теории появляются до сих пор — последнее обновление случилось в 2021 году, когда команда следователей предположила, что Зодиаком был некий Гэри Фрэнсис Пост, умерший в 2018 году. Однако официальные следственные органы не поддержали эту версию.

Да, поклонники фильмов о Джеймсе Бонде прекрасно знают, кто этот зловещий человек, который держит шикарного ангорского котика. Но конкретно в этом, втором фильме об агенте 007, где впервые появляется (что уж скрывать) Эрнст Ставро Блофельд, его лица нам так и не покажут. Не покажут его и в фильме «Шаровая молния». Впервые зритель увидит лицо злодея лишь в пятом фильме франшизы — «Живёшь только дважды».

Кто убил дочь Милдред? Кого так неуспешно пытался поймать шериф Билл Уиллоуби? Личность маньяка осталась нераскрытой, так как история была не об этом.

Как и в случае с «Зодиаком», южнокорейский детектив основан на реальном расследовании, которое на момент выхода фильма оставалось безрезультатным.

Однако в 2019 году полиция-таки вычислила убийцу — им стал ныне 60-летний Ли Чун Чжэ, который и так уже отбывал пожизненное заключение за изнасилование. Кстати, мужчина сидит с 1994 года и имеет возможность условно-досрочного освобождения, которому не могут помешать новые обстоятельства из-за того, что срок их давности истёк.

Один из первых слэшеров в истории кино не только оставил убийцу безнаказанным, но и не показал лица, так и оставив его инкогнито. Кстати, вы можете сильно высветлить этот кадр и отдалённо различить черты его внешности, но это — максимум.

Полнометражный дебют Стивена Спилберга пришёлся на скоростной триллер, в котором некто на этом устрашающем грузовике преследует главного героя в исполнении Денниса Уивера. Кто сидит за рулём грузовика, мы так и не узнаем.

1946 год. Некий человек вот в такой маске держит в страхе американский городок Тексаркана. Это ещё один случай, когда серийный убийца из кино был частично списан с реального преступника, который… так и не был пойман и опознан.

Кто архитекторы и организаторы этого жестокого и технологичного места, где оказались герои? Да и с какой целью был построен этот аттракцион с жуткими ловушками? В первой части фильма мы так об этом и не узнали.

У фильма есть продолжения, в которых нам даются ответы, но такие, что лучше бы создатели оставили всё в тайне.

Кто же тот таинственный и могущественный советский шпион Карла? Об этом мы так и не узнаем.

Компанию молодых людей (одного из которых сыграл Пол Уокер) преследует неизвестный и крайне опасный человек, который выходит с ними на связь по рации. Мы вместе с героями слышим его голос, но вот его личность и лицо останутся загадкой.

Однако это ещё один случай, когда у фильма есть продолжение, где раскрываются все карты — крайне неудовлетворительным образом.

Внезапный, но вполне подходящий пример. Главный злодей мультфильма — охотник. То есть, обычный человек, чья личность абстрактна, и его лицо нам так и не показывают.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актер   злодей   кино   роль   съемка   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

465688



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Набирающие популярность в сообществах
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
11 способов использовать криптовалюты
11 способов использовать криптовалюты
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
К 2024 году готов

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#факты#забавно#авто аварии#фильм#собака#Россия#истории
#животные#люди#автомир#Прикол#кино#история#конфликт#позитив#полиция#необычно
#интересно#Юмор#машина#ДТП#аварии#интересное#США#Автовсячина#Еда#пешехода сбили
Так выглядит история с налетом современности Так выглядит история с налетом современности Из мелодрам в криминал: 7 ярких ролей Хью Гранта, где он не романтический красавчик, а опасный и коварный тип Из мелодрам в криминал: 7 ярких ролей Хью Гранта, где он не романтический красавчик, а опасный и... 10 лучших фильмов с Джонни Деппом — человеком, которого не смог отменить Голливуд 10 лучших фильмов с Джонни Деппом — человеком, которого не смог отменить Голливуд 13 фильмов, главная фишка которых заключается в том, что герой и злодей не пересекаются друг с другом 13 фильмов, главная фишка которых заключается в том, что герой и злодей не пересекаются друг с... Как снимали фильм "Форест Гамп": кадры со съемок и интересные факты о фильме Как снимали фильм "Форест Гамп": кадры со съемок и интересные факты о фильме 12 отличных актёров и актрис, чья последняя работа в кино оказалась полным провалом 12 отличных актёров и актрис, чья последняя работа в кино оказалась полным провалом

На что жалуетесь?

Вернуться