11 захватывающих фильмов, в которых зрителю так и не показали злодея

Чтобы добро победило зло хотя бы в кино, это зло должно быть в наличие — прямо перед глазами зрителя. Ведь как-то сложно наказывать того, кого нет в кадре. Как с ним бороться, если оно не пришло?
Стали ли они от этого хуже? Скорее нет, ведь это такой художественный приём, с помощью которого типичная история про поиск негодяя показывается нам несколько иначе и приводит к определённому финалу. А вот он уже может несколько разочаровать людей своей плюс-минус открытостью, что нравится далеко не всем.
Будьте осторожны, пост состоит из сплошных спойлеров!
Кто был тем самым «Зодиаком», неизвестно до сих пор.
Но неизвестно и в реальности, хотя теории появляются до сих пор — последнее обновление случилось в 2021 году, когда команда следователей предположила, что Зодиаком был некий Гэри Фрэнсис Пост, умерший в 2018 году. Однако официальные следственные органы не поддержали эту версию.
Да, поклонники фильмов о Джеймсе Бонде прекрасно знают, кто этот зловещий человек, который держит шикарного ангорского котика. Но конкретно в этом, втором фильме об агенте 007, где впервые появляется (что уж скрывать) Эрнст Ставро Блофельд, его лица нам так и не покажут. Не покажут его и в фильме «Шаровая молния». Впервые зритель увидит лицо злодея лишь в пятом фильме франшизы — «Живёшь только дважды».
Кто убил дочь Милдред? Кого так неуспешно пытался поймать шериф Билл Уиллоуби? Личность маньяка осталась нераскрытой, так как история была не об этом.
Как и в случае с «Зодиаком», южнокорейский детектив основан на реальном расследовании, которое на момент выхода фильма оставалось безрезультатным.
Однако в 2019 году полиция-таки вычислила убийцу — им стал ныне 60-летний Ли Чун Чжэ, который и так уже отбывал пожизненное заключение за изнасилование. Кстати, мужчина сидит с 1994 года и имеет возможность условно-досрочного освобождения, которому не могут помешать новые обстоятельства из-за того, что срок их давности истёк.
Один из первых слэшеров в истории кино не только оставил убийцу безнаказанным, но и не показал лица, так и оставив его инкогнито. Кстати, вы можете сильно высветлить этот кадр и отдалённо различить черты его внешности, но это — максимум.
Полнометражный дебют Стивена Спилберга пришёлся на скоростной триллер, в котором некто на этом устрашающем грузовике преследует главного героя в исполнении Денниса Уивера. Кто сидит за рулём грузовика, мы так и не узнаем.
1946 год. Некий человек вот в такой маске держит в страхе американский городок Тексаркана. Это ещё один случай, когда серийный убийца из кино был частично списан с реального преступника, который… так и не был пойман и опознан.
Кто архитекторы и организаторы этого жестокого и технологичного места, где оказались герои? Да и с какой целью был построен этот аттракцион с жуткими ловушками? В первой части фильма мы так об этом и не узнали.
У фильма есть продолжения, в которых нам даются ответы, но такие, что лучше бы создатели оставили всё в тайне.
Кто же тот таинственный и могущественный советский шпион Карла? Об этом мы так и не узнаем.
Компанию молодых людей (одного из которых сыграл Пол Уокер) преследует неизвестный и крайне опасный человек, который выходит с ними на связь по рации. Мы вместе с героями слышим его голос, но вот его личность и лицо останутся загадкой.
Однако это ещё один случай, когда у фильма есть продолжение, где раскрываются все карты — крайне неудовлетворительным образом.
Внезапный, но вполне подходящий пример. Главный злодей мультфильма — охотник. То есть, обычный человек, чья личность абстрактна, и его лицо нам так и не показывают.
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