11 захватывающих фильмов, в которых зрителю так и не показали злодея

Кто был тем самым «Зодиаком», неизвестно до сих пор.

Но неизвестно и в реальности, хотя теории появляются до сих пор — последнее обновление случилось в 2021 году, когда команда следователей предположила, что Зодиаком был некий Гэри Фрэнсис Пост, умерший в 2018 году. Однако официальные следственные органы не поддержали эту версию.