«Теперь я на пенсии»: 90-летний Майкл Кейн завершил карьеру, чтобы не играть стариков

Британский актер Майкл Кейн, отпраздновавший в марте этого года свое 90-летие, объявил о завершении актерской карьеры, сообщает The Guardian. Последний фильм Кейна «Великий беглец» (2023) получил много положительных отзывов, что побудило его задуматься о своей карьере - он решил завершить её на высокой ноте.
Поскольку Кейн считает, что пожилым актерам нечасто достаются главные роли, он решил уйти и «дать дорогу молодым».
«Я все время говорю, что ухожу на пенсию. Что же, теперь я ушел. Я подумал: у меня были картины, в которых я играл главные роли, были превосходные отзывы... Что превзойдет это? Теперь мне будут предлагать лишь роли 90-летних стариков. Ну, может, 85-летних», — размышляет он.
До «Великого беглеца» Кейн отклонил несколько предложений съемок по той же причине. При этом в большинстве работ он появлялся в роли тех самых стариков, которых не хочет теперь играть.
«Не бывает 90-летних главных героев, бывают молодые и красивые мальчишки и девчонки. Потому, подумал я, и надо уходить»
За свою карьеру, начиная с 1958 года, Кейн снялся более чем в ста фильмах, включая такие известные работы, как «Молодежь», «Тихий американец», «Теперь ты меня видишь», «Кингсман», а также в таких фильмах Кристофера Нолана, как «Тихий американец». Темный рыцарь», «Престиж», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк» и «Довод».
Он получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе за роли второго плана в фильмах «Ханна и ее сестры» (1986) и «Правила виноделов» (1999). Кроме того, Кейн был удостоен премии BAFTA и трех «Золотых глобусов».
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