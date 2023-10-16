«Теперь я на пенсии»: 90-летний Майкл Кейн завершил карьеру, чтобы не играть стариков

«Я все время говорю, что ухожу на пенсию. Что же, теперь я ушел. Я подумал: у меня были картины, в которых я играл главные роли, были превосходные отзывы... Что превзойдет это? Теперь мне будут предлагать лишь роли 90-летних стариков. Ну, может, 85-летних», — размышляет он.

До «Великого беглеца» Кейн отклонил несколько предложений съемок по той же причине. При этом в большинстве работ он появлялся в роли тех самых стариков, которых не хочет теперь играть.

«Не бывает 90-летних главных героев, бывают молодые и красивые мальчишки и девчонки. Потому, подумал я, и надо уходить»