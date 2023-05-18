18 популярных шедевров мировой литературы, которые раньше были строго запрещены к печати

Списки запрещённых книг существовали всегда и везде. В этом нет ничего удивительного, ведь на протяжении всей истории находились люди, чьи идеи оказывали невероятное влияние на умы и чувства масс. Как правило, такой расклад дел был неприемлем для руководящих верхов, поэтому книги бесжалостно убирали с полок магазинов, сжигали, а их авторов подвергали наказаниям или даже гонениям.

Запретить рукопись к публикации могли по самым разным причинам. В разные времена в разных странах камнем преткновения становились политические идеи, религиозные мотивы, откровенные сцены, слишком смелые мысли, противоречащие действующей идеологии и морали. Однако со временем запреты ослабевали или вовсе исчезали, благодаря чему книги всё-таки доходили до своих читателей, получая любовь и признание.

Энтони Бёрджесс «Заводной апельсин»