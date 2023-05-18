18 популярных шедевров мировой литературы, которые раньше были строго запрещены к печати

Предлагаю вам ознакомиться со списком книг, которые когда-то подверглись жёсткой цензуре и были запрещены к распространению. Однако сегодня их можно беспрепятственно приобрести в книжном магазине и почитать в своё удовольствие.
Списки запрещённых книг существовали всегда и везде. В этом нет ничего удивительного, ведь на протяжении всей истории находились люди, чьи идеи оказывали невероятное влияние на умы и чувства масс. Как правило, такой расклад дел был неприемлем для руководящих верхов, поэтому книги бесжалостно убирали с полок магазинов, сжигали, а их авторов подвергали наказаниям или даже гонениям.
Запретить рукопись к публикации могли по самым разным причинам. В разные времена в разных странах камнем преткновения становились политические идеи, религиозные мотивы, откровенные сцены, слишком смелые мысли, противоречащие действующей идеологии и морали. Однако со временем запреты ослабевали или вовсе исчезали, благодаря чему книги всё-таки доходили до своих читателей, получая любовь и признание.
Энтони Бёрджесс «Заводной апельсин»
Причины запрета: Жестокость, сцены насилия, подрыв государственного и общественного строя, преступность.
Роман был запрещён в Великобритании и в некоторых штатах США. Фильм, снятый известным режиссёром Стэнли Кубриком, также на протяжении многих лет не допускался к показу в ряде стран. К ним относятся Великобритания, Ирландия и Сингапур.
Франц Кафка «Превращение»
Причины запрета: Декадентство.
Работы Кафки были запрещены в нацисткой Германии, в Советском Союзе и Чехии.
Мэри Шелли «Франкенштейн»
Причины запрета: Жестокость, религиозные противоречия.
Книгу активно запрещали в Южной Африке.
Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
Причины запрета: Антисоветский контекст, наличие религиозных сюжетов.
Долгое время роман запрещался к печати в СССР. Полная версия книги увидела свет только в 1973 году.
Уильям Голдинг «Повелитель мух»
Причины запрета: Демонстрация нецивилизованного и жестокого обращения, деморализаторство.
Роман запрещался в американских школах. С 1990 по 1999 годы он занимал 68-е место в списке ста самых спорных книг XX века. Составлением перечня занималась Американская библиотечная ассоциация.
Эрих Мария Ремарк «На западном фронте без перемен»
Причины запрета: Историческая правдоподобность, осуждение войны.
Ремарк активно преследовался правительством нацистской Германии из-за своих антивоенных убеждений. Конечно, его роман, который никак не подходил под идеологические каноны фашизма, категорически запрещался.
Генри Миллер «Тропик Рака»
Причины запрета: Безнравственность.
Книга была издана в 1934 году. Её сразу же запретили в США. Запрет был снят только в 1961 году. В СССР произведение попало ещё три десятилетия спустя.
Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
Причины запрета: Депрессивность, употребление бранной лексики.
Книга ранее активно запрещалась в США. Сегодня она входит в списки рекомендованной для чтения литературы.
Джованни Боккаччо «Декамерон»
Причины запрета: Подрывы моральных устоев общества.
В 1559 году книга была включена в Индекс запрещённых книг римско-католической церкви.
Джордж Оруэлл «Скотный двор»
Причины запрета: Обесценивание государственного и общественного строя.
Книгу запрещали в СССР, на Кубе (там её даже прилюдно сжигали), в Объединённых Арабских Эмиратах, Кении и Малави.
Борис Пастернак «Доктор Живаго»
Причины запрета: Антипатриотизм.
Роман был запрещён на территории СССР. Автор столкнулся с жёсткой критикой в свой адрес, из-за чего был исключён из Союза писателей и едва не выслан из страны.
Олдос Хаксли «О дивный новый мир»
Причины запрета: Идея запрета на моногамию, легализация наркотических веществ.
Книгу неоднократно пытались запретить во многих странах мира. Антиутопия была какое-то время под запретом в Австралии, Ирландии, позже в Индии.
Эрнест Хемингуэй «Прощай, оружие!»
Причины запрета: Антивоенный посыл.
Роман был запрещён в нацисткой Германии, Италии, Ирландии, Бостоне (штат США).
Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»
Причины запрета: Оскорбительная речь, отсутствие моральных ценностей, демонстрация внебрачных связей, супружеской неверности.
По данным Американской библиотечной ассоциации, «Великий Гэтсби» возглавляет список книг, которые сталкивались с потенциальными запретами на протяжении многих лет. Самый серьёзный вызов роману поступил в 1987 году от Баптистского колледжа в Чарльстоне, Южная Каролина, который возражал против «языка и вульгарных непристойностей».
Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна»
Причины запрета: Создание положительного образа темнокожих людей.
В 1885 году книга пропала с полок десятков американских библиотек.
Аркадий и Борис Стругацкие «Гадкие лебеди»
Причины запрета: Поднятие неудобных для режима социальных вопросов, проблема нравственного выбора, искажённое изображение советского общества.
Книга запрещалась в СССР. Впервые была издана нелегально за рубежом.
Элис Уокер «Цвет пурпурный»
Причины запрета: Описание жестоких сцен из жизни афроамериканских рабов.
Книга была запрещена в школьных библиотеках США в период с 1984 по 2013 год.
Курт Воннегут «Бойня №5»
Причины запрета: Антивоенный характер.
Книга активно критиковалась в США в 70-х и запрещалась к распространению. В 2011 году также поступало предложение об её изъятии.
Какие из представленных книг вы читали? Как думаете, заслужено ли они находились в так называемом «чёрном списке»?
Источник:
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Причины запрета: Создание положительного образа темнокожих людей.
В 1885 году книга пропала с полок десятков американских библиотек."
А сейчас опять в опале из-за недостаточного почтения и слова "ниггер"
Читал еще в середине 80х