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18 популярных шедевров мировой литературы, которые раньше были строго запрещены к печати

18 популярных шедевров мировой литературы, которые раньше были строго запрещены к печати

Автор:
18 мая 2023 09:04
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: интересно   книга   литература   печать   факты   фото   чтение   что почитать   
891
19

Предлагаю вам ознакомиться со списком книг, которые когда-то подверглись жёсткой цензуре и были запрещены к распространению. Однако сегодня их можно беспрепятственно приобрести в книжном магазине и почитать в своё удовольствие.

Списки запрещённых книг существовали всегда и везде. В этом нет ничего удивительного, ведь на протяжении всей истории находились люди, чьи идеи оказывали невероятное влияние на умы и чувства масс. Как правило, такой расклад дел был неприемлем для руководящих верхов, поэтому книги бесжалостно убирали с полок магазинов, сжигали, а их авторов подвергали наказаниям или даже гонениям.

Запретить рукопись к публикации могли по самым разным причинам. В разные времена в разных странах камнем преткновения становились политические идеи, религиозные мотивы, откровенные сцены, слишком смелые мысли, противоречащие действующей идеологии и морали. Однако со временем запреты ослабевали или вовсе исчезали, благодаря чему книги всё-таки доходили до своих читателей, получая любовь и признание.

Энтони Бёрджесс «Заводной апельсин»

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Причины запрета: Жестокость, сцены насилия, подрыв государственного и общественного строя, преступность.

Роман был запрещён в Великобритании и в некоторых штатах США. Фильм, снятый известным режиссёром Стэнли Кубриком, также на протяжении многих лет не допускался к показу в ряде стран. К ним относятся Великобритания, Ирландия и Сингапур.


Франц Кафка «Превращение»

Причины запрета: Декадентство.

Работы Кафки были запрещены в нацисткой Германии, в Советском Союзе и Чехии.


Мэри Шелли «Франкенштейн»

Причины запрета: Жестокость, религиозные противоречия.

Книгу активно запрещали в Южной Африке.


Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Причины запрета: Антисоветский контекст, наличие религиозных сюжетов.

Долгое время роман запрещался к печати в СССР. Полная версия книги увидела свет только в 1973 году.


Уильям Голдинг «Повелитель мух»

Причины запрета: Демонстрация нецивилизованного и жестокого обращения, деморализаторство.

Роман запрещался в американских школах. С 1990 по 1999 годы он занимал 68-е место в списке ста самых спорных книг XX века. Составлением перечня занималась Американская библиотечная ассоциация.


Эрих Мария Ремарк «На западном фронте без перемен»

Причины запрета: Историческая правдоподобность, осуждение войны.

Ремарк активно преследовался правительством нацистской Германии из-за своих антивоенных убеждений. Конечно, его роман, который никак не подходил под идеологические каноны фашизма, категорически запрещался.


Генри Миллер «Тропик Рака»

Причины запрета: Безнравственность.

Книга была издана в 1934 году. Её сразу же запретили в США. Запрет был снят только в 1961 году. В СССР произведение попало ещё три десятилетия спустя.


Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи»

Причины запрета: Депрессивность, употребление бранной лексики.

Книга ранее активно запрещалась в США. Сегодня она входит в списки рекомендованной для чтения литературы.


Джованни Боккаччо «Декамерон»

Причины запрета: Подрывы моральных устоев общества.

В 1559 году книга была включена в Индекс запрещённых книг римско-католической церкви.


Джордж Оруэлл «Скотный двор»

Причины запрета: Обесценивание государственного и общественного строя.

Книгу запрещали в СССР, на Кубе (там её даже прилюдно сжигали), в Объединённых Арабских Эмиратах, Кении и Малави.


Борис Пастернак «Доктор Живаго»

Причины запрета: Антипатриотизм.

Роман был запрещён на территории СССР. Автор столкнулся с жёсткой критикой в свой адрес, из-за чего был исключён из Союза писателей и едва не выслан из страны.


Олдос Хаксли «О дивный новый мир»

Причины запрета: Идея запрета на моногамию, легализация наркотических веществ.

Книгу неоднократно пытались запретить во многих странах мира. Антиутопия была какое-то время под запретом в Австралии, Ирландии, позже в Индии.


Эрнест Хемингуэй «Прощай, оружие!»

Причины запрета: Антивоенный посыл.

Роман был запрещён в нацисткой Германии, Италии, Ирландии, Бостоне (штат США).


Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»

Причины запрета: Оскорбительная речь, отсутствие моральных ценностей, демонстрация внебрачных связей, супружеской неверности.

По данным Американской библиотечной ассоциации, «Великий Гэтсби» возглавляет список книг, которые сталкивались с потенциальными запретами на протяжении многих лет. Самый серьёзный вызов роману поступил в 1987 году от Баптистского колледжа в Чарльстоне, Южная Каролина, который возражал против «языка и вульгарных непристойностей».


Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна»

Причины запрета: Создание положительного образа темнокожих людей.

В 1885 году книга пропала с полок десятков американских библиотек.


Аркадий и Борис Стругацкие «Гадкие лебеди»

Причины запрета: Поднятие неудобных для режима социальных вопросов, проблема нравственного выбора, искажённое изображение советского общества.

Книга запрещалась в СССР. Впервые была издана нелегально за рубежом.


Элис Уокер «Цвет пурпурный»

Причины запрета: Описание жестоких сцен из жизни афроамериканских рабов.

Книга была запрещена в школьных библиотеках США в период с 1984 по 2013 год.


Курт Воннегут «Бойня №5»

Причины запрета: Антивоенный характер.

Книга активно критиковалась в США в 70-х и запрещалась к распространению. В 2011 году также поступало предложение об её изъятии.


Какие из представленных книг вы читали? Как думаете, заслужено ли они находились в так называемом «чёрном списке»?


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Метки: интересно   книга   литература   печать   факты   фото   чтение   что почитать   
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7  комментариев
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33k
Андрей Иванов Полчаса назад
Из всего списка советских - 3, но "режим" и "гнобили авторов" - как бы только в СССР
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9k
au3 2 минуты назад
"Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна»
Причины запрета: Создание положительного образа темнокожих людей.
В 1885 году книга пропала с полок десятков американских библиотек."

А сейчас опять в опале из-за недостаточного почтения и слова "ниггер"
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8k
Ysik 7 минут назад
Половину этих книг прочитал. И практически все - шедевры. В списке не хватает "1984" Джорджа Оруэлла, "Мы" Евгения Замятнина, Михаил Булгаков, «Собачье сердце», Эрнест Хемингуэй, «По ком звонит колокол», Даниель Дефо, «Робинзон Крузо». Считаю, что перед прочтением любой из книг в списке, надо немного ознакомится с биографией автора и с положение дел в стране, где жил автор в момент написания книги, многое сразу становится более понятно и менее романтично. А после книг Ремарка тянет выпить Кальвадоса, ну или немного рома.
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45k
Aleksandr 8 минут назад
Про "Скотный двор"-вранье.
Читал еще в середине 80х
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447
Makfatym 8 минут назад
а "Лолита"?
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892
ruslan d Полчаса назад
Из того что читал , все понравилось
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