За какими книгами охотятся коллекционеры в России и мире

Если книга действительно имеет определенную ценность, то всегда можно выгодно ее продать, выставив дорогой лот на аукционе или обратившись за помощью в самый лучший букинистический магазин в городе

Список самых ценных изданий в мире

В обществе книги всегда имели огромную ценность, являясь истинным богатство для души и наследием для целых культур. Нельзя выносить за скобки и историческую ценность многих изданий, передающих дух своего времени.

На 2021 год можно назвать 9 книг, которые представляют собой огромную ценность:

Сараевская агада. Еврейский религиозный текст, который увидел свет в 1350 году, содержа изложение истории пасхального седера со всеми традициями и ритуалами. В мире осталось всего одна копия, которая сейчас хранится в Национальном музее Боснии и Герцеговины. Страницы «Сараевской агады» украшены медью и золотом, а также иллюстрациями с библейскими сценами. Она застрахована примерно на 700 млн долларов.

Еврейский религиозный текст, который увидел свет в 1350 году, содержа изложение истории пасхального седера со всеми традициями и ритуалами. В мире осталось всего одна копия, которая сейчас хранится в Национальном музее Боснии и Герцеговины. Страницы «Сараевской агады» украшены медью и золотом, а также иллюстрациями с библейскими сценами. Она застрахована примерно на 700 млн долларов. Первая книга Уризена. Уильям Блейк отрицал традиционные догматы христианской церкви, имея собственное представление о бытие на основе кельтской мифологии. Его он изложил в своей книге, которая была издана в 1794 году.



До настоящего времени сохранилось только 8 экземпляров первого тиража. На аукционах цена одного из них доходит до 2,5 млн долларов

Уильям Блейк отрицал традиционные догматы христианской церкви, имея собственное представление о бытие на основе кельтской мифологии. Его он изложил в своей книге, которая была издана в 1794 году. « Тамерлан и другие стихотворения» . До 1859 году о существовании сборника рассказов, вышедшего из-под пера Эдгара Аллана По литераторам было не известно. Оказалось, что автор захотел издать ее анонимно, поэтому на первых копиях значится псевдоним «бостонец». До наших дней дошло всего 12 экземпляров, которые были опубликованы в 1827 году. Они хранятся в частных коллекциях или государственных библиотеках, поэтому купить их невозможно.

. До 1859 году о существовании сборника рассказов, вышедшего из-под пера Эдгара Аллана По литераторам было не известно. Оказалось, что автор захотел издать ее анонимно, поэтому на первых копиях значится псевдоним «бостонец». До наших дней дошло всего 12 экземпляров, которые были опубликованы в 1827 году. Они хранятся в частных коллекциях или государственных библиотеках, поэтому купить их невозможно. «Приключения Алисы в Стране чудес» . Льюис Кэрролл в 1865 году выпустил свою известную на весь мир книгу в количестве 2 тыс. экземпляров. Но из них удалось сохранить только 22 книги, так как иллюстратор был недоволен качеством изображений и попросил отозвать весь тираж. Несколько лет назад на аукцион Christie’s был выставлен один экземпляр, примерная цена которого составила 3 млн долларов.

. Льюис Кэрролл в 1865 году выпустил свою известную на весь мир книгу в количестве 2 тыс. экземпляров. Но из них удалось сохранить только 22 книги, так как иллюстратор был недоволен качеством изображений и попросил отозвать весь тираж. Несколько лет назад на аукцион Christie’s был выставлен один экземпляр, примерная цена которого составила 3 млн долларов. «В наше время» . Эрнест Хемингуэй входит в обязательную школьную программу изучения зарубежной литературы, поскольку имеет особый стиль изложения рассказов. Настоящей ценностью букинистического мира является его сборник рассказов «В наше время», изданный в 1924 году. Сборник состоит из 31 страницы, а его особенность заключается в том, что в каждом рассказе есть эпизод, который становится своего рода отсылкой к следующему произведению.

. Эрнест Хемингуэй входит в обязательную школьную программу изучения зарубежной литературы, поскольку имеет особый стиль изложения рассказов. Настоящей ценностью букинистического мира является его сборник рассказов «В наше время», изданный в 1924 году. Сборник состоит из 31 страницы, а его особенность заключается в том, что в каждом рассказе есть эпизод, который становится своего рода отсылкой к следующему произведению. «Сказка про Кролика Питера» . Чтобы развеселить больного ребенка, Беатрикс Поттер создала историю с картинками, а затем решила опубликовать ее в качестве полноценной книги. Но многие издатели отказались это делать, поэтому Поттер самостоятельно выпустила свое творение. Первый тираж насчитывал всего 250 экземпляров, которые разошлись по знакомым и друзьям. И сегодня за один из них коллекционеры готовы отдать более 125 тыс. долларов.

. Чтобы развеселить больного ребенка, Беатрикс Поттер создала историю с картинками, а затем решила опубликовать ее в качестве полноценной книги. Но многие издатели отказались это делать, поэтому Поттер самостоятельно выпустила свое творение. Первый тираж насчитывал всего 250 экземпляров, которые разошлись по знакомым и друзьям. И сегодня за один из них коллекционеры готовы отдать более 125 тыс. долларов. «О вращении небесных сфер». Главный жизненный труд известного ученого Николая Коперника, который лег в основу научной революции в Европе. Всего было выпущено 260 экземпляров, которые находятся в частных коллекциях и купить их практически нереально.



В книге автора представлена концепция гелиоцентрической модели мира, которая основана на том, что Солнце находится в центре, а все небесные тела вращаются вокруг него

Главный жизненный труд известного ученого Николая Коперника, который лег в основу научной революции в Европе. Всего было выпущено 260 экземпляров, которые находятся в частных коллекциях и купить их практически нереально. «Одно лето в аду» . Коллекционеры со всего мира проявляют огромный интерес к книге, которая не просто вышла из-под пера Артюра Рембо, но также была им опубликована. Не сразу, но она все же нашла своих поклонников, а сейчас вообще считается одной из наиболее значимых поэтических работ, которая стала толчком к развитию движения символистов и сюрреалистов ХХ и XIX века.

. Коллекционеры со всего мира проявляют огромный интерес к книге, которая не просто вышла из-под пера Артюра Рембо, но также была им опубликована. Не сразу, но она все же нашла своих поклонников, а сейчас вообще считается одной из наиболее значимых поэтических работ, которая стала толчком к развитию движения символистов и сюрреалистов ХХ и XIX века. «Древности российского государства». Книга, созданная Федором Солнцевым, увидела свет в 1849 году. Она представляет собой альбом, в котором 500 листов хромолитографий. Дополнительно он включил несколько рабочих тетрадей с текстовым материалом. В настоящий момент стоимость одной книги на аукционах доходит до 750 тыс. долларов.

Очевидно, что самыми ценными для коллекционеров являются издания первого тиража. Все дело в том, что в этот момент их авторы были малоизвестны и по большей части самостоятельно выпускали свое творение.

Какие книги можно дорого продать в России в 2021 году

Владельцы книг всегда задаются вопросом о том, сколько же на самом деле стоит их домашняя коллекция, и есть ли в ней уникальные экземпляры. Будет не лишним внимательно изучить рынок и понять, какие книги можно дорого продать в России.

Лучшие дорогие экземпляры СССР

К самым дорогим и уникальным экземплярам книг СССР относятся:

«Замаул 4» Алексея Крученых. Она впервые была издана в Баку в 1920 году, уйдя с молотка на аукционе «Сотби» за 106 тыс. долларов, что стало сенсацией, ведь первоначальная ее цена составляла всего 7 тыс. долларов.

Она впервые была издана в Баку в 1920 году, уйдя с молотка на аукционе «Сотби» за 106 тыс. долларов, что стало сенсацией, ведь первоначальная ее цена составляла всего 7 тыс. долларов. «Что такое хорошо, и что такое плохо» Владимира Маяковского. Это прижизненное издание (1925 год), украшенное рисунками художника Николая Денисовского. В настоящий момент книга продается за 350 тыс. руб.

Это прижизненное издание (1925 год), украшенное рисунками художника Николая Денисовского. В настоящий момент книга продается за 350 тыс. руб. «Алтайские сказки» Георгия Вяткина. Ценность книги заключается в том, что это первый сборник сказок алтайских народов. Напечатан он был в 1926 году, а над иллюстрациями трудился художник Григорий Чорос-Гуркин. Когда ее автор и художник были расстреляны, то книга была запрещена. Сейчас ее можно приобрести за 36 тыс. руб.

Ценность книги заключается в том, что это первый сборник сказок алтайских народов. Напечатан он был в 1926 году, а над иллюстрациями трудился художник Григорий Чорос-Гуркин. Когда ее автор и художник были расстреляны, то книга была запрещена. Сейчас ее можно приобрести за 36 тыс. руб. «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида. Она многократно переиздавалась на территории СССР, но вот все экземпляры до 1940 года были под запретом. Все дело в том, что там присутствовали фотографии Льва Троцкого и других деятелей, которые подвергались гонению. Начальная стоимость книги доходит до 360 тыс. руб.

Она многократно переиздавалась на территории СССР, но вот все экземпляры до 1940 года были под запретом. Все дело в том, что там присутствовали фотографии Льва Троцкого и других деятелей, которые подвергались гонению. Начальная стоимость книги доходит до 360 тыс. руб. «Чужое небо» Николая Гумилева. Особую ценность представляет сборник, изданный еще при жизни поэта в 1912 году. В свою работу Гумилев включил несколько переводов Теофила Готье, поэтому он представляет собой библиографическую редкость, будучи оцененным в 20 тыс. руб.





В советское время многие поэты и писатели подвергались гонению, поскольку их рассуждения противоречили партийной идеологии. Сейчас же они представляют настоящую культурную ценность, продаваясь за баснословные суммы.

В советское время многие поэты и писатели подвергались гонению, поскольку их рассуждения противоречили общей политике партии. Сегодня же они представляют настоящую культурную ценность, нередко продаваясь по баснословной цене





Другие ценные издания в России

Букинисты особенно ценят прижизненные книги, изданные при жизни их авторов. В настоящий момент большим спросом пользуются произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина. Также находкой для коллекционера станут книги, сошедшие со станка уничтоженных издательств.

К одному из таких относится «Мугасет», которое за весь период своего существования выпустило 44 книги с тиражом не более 3 тыс. копий. Особую историческую и культурную значимость имеют книги, которые были запрещены. Самыми востребованными считаются работы Льва Троцкого, поскольку они целенаправленно уничтожались советской властью в 30-е годы.

Для примера стоит привести его работу «Октябрьская революция» 1918 года, которая сейчас оценивается в 300 тыс. руб.

Также ценятся работы Зиновьева, Бухарина, Раковского. Особенно высоко были оценены книги таких классиков, как Михаил Булгаков («Дьяволиада», 1925 г. – 21 тыс. долларов), Федор Достоевский («Бесы», 1935 г. – 53 тыс. долларов), Борис Пастернак («Избранное», 1948 г. – 77 тыс. долларов).

Как распознать ценную книгу

Эксперты поделились несколькими критериями, благодаря которым обычный человек сможет понять, что на его полке стоит уникальный предмет:

возраст книги более 50 лет ;

; состояние – хорошее, страницы из качественной бумаги;

малоизвестное издательство;

цветные иллюстрации,

имеет дорогой переплет, золотое тиснение на корешках, хромолитографированные и ксилографированные заставки;

необычная тематика;

ноты;

полные собрания сочинений классиков, выпущенных не позднее 1959 года;

фотоальбомы, альманахи и каталоги.





Как видите, критерии достаточно обобщенные, но они помогают людям выявить в своей библиотеке те книги, которые действительно могут представлять ценность.





Существует несколько оценочных критериев для определения эксклюзивности и стоимости книг.





Среди них возраст, состояние, наличие и качество иллюстраций, ну и, конечно же, редкость издания





В разные исторические периоды издавались книги, которые запрещались, сжигались или, напротив, прославлялись, как проливающие свет на мироздание. Сегодня же они представляют наибольшую ценность для коллекционеров, поскольку на их страницах застыл дух ушедших эпох.