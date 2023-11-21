15 знаменитых писателей, чьи тиражи книг стали самыми большими за всю историю

Всем известно, что не каждый классический писатель успешно продавался на литературном рынке в своё время, но кто те люди, книги которых распространялись в огромных количествах? Мы решили просмотреть список всех авторов бестселлеров и выяснить, кому из них принадлежат самые большие тиражи произведений. Важно понимать, что тираж — не всегда показатель высокого качества, это лишь срез культуры той или иной эпохи, по которому можно судить о пристрастиях людей. Ни для кого не секрет, что бульварная литература всегда пользовалась успехом, поэтому не удивляйтесь, если увидите незнакомые имена. И всё же любопытно посмотреть, кто те люди, которыми зачитывался и зачитывается весь мир.