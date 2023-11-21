15 знаменитых писателей, чьи тиражи книг стали самыми большими за всю историю

Может быть, вы и для себя найдёте что-то новенькое, так что вперёд листать рейтинг!
Всем известно, что не каждый классический писатель успешно продавался на литературном рынке в своё время, но кто те люди, книги которых распространялись в огромных количествах? Мы решили просмотреть список всех авторов бестселлеров и выяснить, кому из них принадлежат самые большие тиражи произведений. Важно понимать, что тираж — не всегда показатель высокого качества, это лишь срез культуры той или иной эпохи, по которому можно судить о пристрастиях людей. Ни для кого не секрет, что бульварная литература всегда пользовалась успехом, поэтому не удивляйтесь, если увидите незнакомые имена. И всё же любопытно посмотреть, кто те люди, которыми зачитывался и зачитывается весь мир.
Тираж: 413 млн
Самые покупаемые книги Толстого, в том числе за границей, — «Война и мир» и «Анна Каренина».
Тираж: 438 млн
Акира — японский мангака, более всего известный как автор манги Dragon Ball.
Тираж: 500 млн
Доктор Сьюз — американский писатель, подаривший нам таких персонажей, как Гринч, Кот в шляпе и Лоракс. Он написал более 40 детских книг.
Тираж: 500 млн
Писатель более всего известен своими шпионскими романами, сюжет которых разворачивается вокруг Холодной войны. Один из таких романов — «Охота за Красным Октябрём», в экранизации которого сыграл Шон Коннери (в 1990 году).
Тираж: 500 млн
Гилберт Паттен — автор десятицентовых романов, прославившийся благодаря рассказам о Фрэнке Мерриуэлле. На его счету более двухсот произведений.
Тираж: 516,5 млн
Эйитиро Ода — японский мангака, создавший интригу среди целого поколения: доберётся ли Луффи до своей мечты («One Piece. Большой куш»)? Новое поколение также захвачено историей мальчика-пирата благодаря перезапуску от Netflix.
Тираж: 600 млн
Сидни Шелдон — автор любовных романов, почти каждый из которых был экранизирован. Справа кадр из фильма по одноимённому произведению «Оборотная сторона полуночи» (1976).
Тираж: 600 млн
Феноменальный успех Джоан Роулинг, написавшей серию книг о Гарри Поттере, вряд ли кто-то повторит в ближайшее время.
Тираж: 600 млн
Энид Блайтон — британская писательница, известная произведениями для подростков, в особенности романом «Тайна острова сокровищ». На её счету около восьмисот произведений.
Тираж: 700 млн
Жорж Сименон — представитель детективного жанра, написавший более пятисот произведений. Один из известнейших его романов — «Мегрэ», о герое которого не единожды снимали сериалы и фильмы.
Тираж: 750 млн
Гарольд Роббинс писал весьма популярные остросюжетные романы со всеми составляющими: секс, деньги и интриги. Один из его бестселлеров — «Охотники за удачей».
Тираж: 800 млн
Даниэла Стил — автор бесчисленных любовных романов («Зоя», «Кольцо», «Калейдоскоп»).
Тираж: 1 млрд
Барбара — весьма плодовитая на любовные романы британская писательница XX века («Дуэль сердец», «Скверный маркиз», «Звёзды в моём сердце»).
Тираж: 4 млрд
Эта англичанка не нуждается в представлении. Один из известных персонажей её книг — Эркюль Пуаро — стал героем популярного сериала «Пуаро» (1989-2013).
Тираж: 4 млрд
Английский поэт и драматург, пьесы которого известны каждому. Его произведения входят в школьные программы большинства стран мира.
Источник:
- 18 популярных шедевров мировой литературы, которые раньше были строго запрещены к печати
- 17 книг, чей уровень популярности совсем не соответствует их содержанию
- 10 книг о реальных людях, чьи истории поражают уникальным жизненным опытом
- 10 русских книг, которые иностранцы читают больше всего
- 17 самых продаваемых книг в мире, которые разошлись с очень большим тиражом
А как же фантастические книги Библия и Коран? Их тираж в разы больше выше описаных.
Библия - коллектив авторов (пророки и апостолы)