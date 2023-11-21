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15 знаменитых писателей, чьи тиражи книг стали самыми большими за всю историю

15 знаменитых писателей, чьи тиражи книг стали самыми большими за всю историю

Автор:
21 ноября 2023 08:59
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: книга   писатель   тираж   факты   фото   что почитать   
2871
17

Может быть, вы и для себя найдёте что-то новенькое, так что вперёд листать рейтинг!

Всем известно, что не каждый классический писатель успешно продавался на литературном рынке в своё время, но кто те люди, книги которых распространялись в огромных количествах? Мы решили просмотреть список всех авторов бестселлеров и выяснить, кому из них принадлежат самые большие тиражи произведений. Важно понимать, что тираж — не всегда показатель высокого качества, это лишь срез культуры той или иной эпохи, по которому можно судить о пристрастиях людей. Ни для кого не секрет, что бульварная литература всегда пользовалась успехом, поэтому не удивляйтесь, если увидите незнакомые имена. И всё же любопытно посмотреть, кто те люди, которыми зачитывался и зачитывается весь мир.

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Тираж: 413 млн

Самые покупаемые книги Толстого, в том числе за границей, — «Война и мир» и «Анна Каренина».

Тираж: 438 млн

Акира — японский мангака, более всего известный как автор манги Dragon Ball.

Тираж: 500 млн

Доктор Сьюз — американский писатель, подаривший нам таких персонажей, как Гринч, Кот в шляпе и Лоракс. Он написал более 40 детских книг.

Тираж: 500 млн

Писатель более всего известен своими шпионскими романами, сюжет которых разворачивается вокруг Холодной войны. Один из таких романов — «Охота за Красным Октябрём», в экранизации которого сыграл Шон Коннери (в 1990 году).

Тираж: 500 млн

Гилберт Паттен — автор десятицентовых романов, прославившийся благодаря рассказам о Фрэнке Мерриуэлле. На его счету более двухсот произведений.

Тираж: 516,5 млн

Эйитиро Ода — японский мангака, создавший интригу среди целого поколения: доберётся ли Луффи до своей мечты («One Piece. Большой куш»)? Новое поколение также захвачено историей мальчика-пирата благодаря перезапуску от Netflix.

Тираж: 600 млн

Сидни Шелдон — автор любовных романов, почти каждый из которых был экранизирован. Справа кадр из фильма по одноимённому произведению «Оборотная сторона полуночи» (1976).

Тираж: 600 млн

Феноменальный успех Джоан Роулинг, написавшей серию книг о Гарри Поттере, вряд ли кто-то повторит в ближайшее время.

Тираж: 600 млн

Энид Блайтон — британская писательница, известная произведениями для подростков, в особенности романом «Тайна острова сокровищ». На её счету около восьмисот произведений.

Тираж: 700 млн

Жорж Сименон — представитель детективного жанра, написавший более пятисот произведений. Один из известнейших его романов — «Мегрэ», о герое которого не единожды снимали сериалы и фильмы.

Тираж: 750 млн

Гарольд Роббинс писал весьма популярные остросюжетные романы со всеми составляющими: секс, деньги и интриги. Один из его бестселлеров — «Охотники за удачей».

Тираж: 800 млн

Даниэла Стил — автор бесчисленных любовных романов («Зоя», «Кольцо», «Калейдоскоп»).

Тираж: 1 млрд

Барбара — весьма плодовитая на любовные романы британская писательница XX века («Дуэль сердец», «Скверный маркиз», «Звёзды в моём сердце»).

Тираж: 4 млрд

Эта англичанка не нуждается в представлении. Один из известных персонажей её книг — Эркюль Пуаро — стал героем популярного сериала «Пуаро» (1989-2013).

Тираж: 4 млрд

Английский поэт и драматург, пьесы которого известны каждому. Его произведения входят в школьные программы большинства стран мира.

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Метки: книга   писатель   тираж   факты   фото   что почитать   
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21  комментарий
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33k
Teodor 40 минут назад
Это как в басне Эзопа: Лисица упрекала львицу, что та рожает лишь раз в году, да и то - одного детеныша... "Зато я рожаю ЛЬВА!" Это я к тому, что Война и мир в десятки раз весомее сотни десятицентовых романов...
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83k
grigori80 4 минуты назад
А Донцова, Маринина?? Обидно же
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7k
newegg 13 минут назад
Цитатник Мао Цзедуна («Красная книжечка»). тираж - 820 миллионов.

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5k
foggen2 Полчаса назад
Старина Стивен Кинг нервно курит в коридоре......
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6k
heta Полчаса назад
Прискорбно, некоторых, кто обощел Толстого по тиражам, даже не слышал... А вроде читал не мало.
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2k
Dimon Полчаса назад
Какой мир, такие и книги. Кому - то Толстой, Каверин, Конан Дойль, а кому - то Гарри Поттер и Губка Боб.
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501
Stekr 38 минут назад
А где Стивен Кинг?
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23k
hebpat 43 минуты назад
Думаю зря Дюма и Жюль Верна в этом списке нет, их уже почти лет 200 постоянно издают
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4k
Enigma Kuutar 58 минут назад
Донцова тоже довольно плодовита
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36k
Андрей Иванов Час назад
Кристи и Шекспир - сомнительно. Слишком правильная и большая цифра на ровном месте. Или гоните пруффы (не уровня вики) с хотя бы относительно точным подсчётом тиражей
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125k
parallax Час назад
Ой ли?
А как же фантастические книги Библия и Коран? Их тираж в разы больше выше описаных.
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