"Почему в СССР читали в туалете?"

Однако вернусь к газетам. Дело в том, что они зачастую выполняли двойную функцию.



В Советском союзе туалетную бумагу массово стали производить только в 1969 году. Да, уже давно состоялся полет Юрия Гагарин, мы были первыми в космосе. Но туалетной бумаги для народа не было.



И о втором назначении газеты легко догадаться. Прочитал – использовал. Два в одном.



Впрочем, даже после того как туалетную бумагу стали производить, она оставалась дефицитом, ее еще надо было найти и купить. Покупали впрок, очень много. А те, кому не везло – пожалуйста, газеты!



Вот уж газет в СССР печаталось колоссальное количество. Иногда вынуждали подписываться. Скажем, работник железных дорог обязан был выписывать «Гудок», корпоративное издание. А любой член коммунистической партии – газету «Правда». Читать ее было невозможно, тупой советский язык. А для туалета годилась. Именно там вынужденно и читали несчастные члены КПСС.



Помнится, «эстеты» даже обсуждали, какая газета мягче, какую лучше брать в туалет.



Туалетная культура чтения и сейчас остается. Правда, книг вижу все меньше. У женщин зачастую просто стопки глянцевых журналов. Впрочем, бывают специальные книги, «для туалета». Детективы, триллеры в мягкой обложке. Люди так и говорят: «У меня есть книги, которые я читаю в кровати, и те, которые в туалете».



Но так, кажется, во всем мире.



Наши российские туалеты уже не похожи на библиотеки. Да и у всех есть смартфоны.