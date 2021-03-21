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Почему в СССР читали в туалете?

Почему в СССР читали в туалете? (4 фото)

Автор:
21 марта 2021 08:56
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Почему в СССР читали в туалете?   интересно   книга   книги   туалет   факты   фото   чтение   
962
4
Причин было немало, от вполне прозаических до утилитарных.
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Метки: Почему в СССР читали в туалете?   интересно   книга   книги   туалет   факты   фото   чтение   
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34  комментария
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10k
Агент Безопасной Национальности 11 часов назад
"Почему в СССР читали в туалете?"
================
А почему в прошедшем времени и только в СССР?
Я и сейчас там читаю
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 37 минут назад
Был у меня знакомый, зачитался в туалете и уснул.
Когда проснулся, обнаружил, что кишка выпала на 10 см.
Вредно это сидеть часами на горшке.
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1k
Карагандинская Полиграфия 3 часа назад
0:44 - афроамериканский (вот словечко-то) полицейский Родж похоже заслан из Союза...
Ссылка youtu.be
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4k
hairov 4 часа назад
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4k
hairov 4 часа назад
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584
Григорий Бабкин 4 часа назад
Кстати, хохма про "Гудок", печатный орган железнодорожников. В местах не столь отдалённых зеков заставляли читать прессу. Понятно, что газета с таким "погонялом" - западло, причём это очень мягко сказано. В зонах с упёртыми политработниками, ничего не соображавшими в "понятиях", доходило до бунтов.
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584
Григорий Бабкин 4 часа назад
Про туалетку. Да, её выпускали мало, дефицит, так сказать. Но ещё менталитет, подтирать опу деньгами для многих было кощунством, а газет всегда было полно. Так что совмещали приятное с отхожим местом. И во времена моего детства, уже не боялись подтереться изображением генсека. И про вред свинцовой краски мало кто знал.
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0
Антон Скрыпников 6 часов назад
Спасибо за инфу!
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593
sedoisever 6 часов назад
"Учитывая советские жилищные условия, приткнуться с книжкой в углу не всегда было возможно."
Ну давайте теперь обьясните мне, почему сейчас в туалет без смартфона не ходят...
Не иначе, как жилищные условия виноваты. Они (условия), кстати, не сильно претерпели изменения.
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753
klf-777 7 часов назад
почему люди курят в туалете? им так легче срать? - нет, им так легче думать.. а зачем им думать в туалете?? - им так легче срать..
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1k
emporio_ss 7 часов назад
Самое популярное туалетное чтиво
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7k
Вася 8 часов назад
батя любил с газетой застрять утром... ещё почему-то старый толстенный медицинский атлас у нас в туалете лежал, там всякие болячки с картинками были.. беее... я школотой любил крестьянку или работницу почитать, до сих пор статьи помню.. году в 89м вроде даже что-то типа эротического рассказа там попалось.. или это "здоровье" было..
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1k
cnob7 9 часов назад
да я и сейчас читаю
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3k
Игорь 9 часов назад
Солженицына в туалете? Ну если только в качестве туалетной бумаги.
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29k
Юр21 9 часов назад
Ахренеть тема! А почему читают в туалете в демократической России?
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30k
Минчанин 9 часов назад
Как же вы достали со своей туалетной бумагой, а.
Ссылка youtu.be
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643
Шурман 10 часов назад
Я допустим постоянно в туалете читаю это самое спокойное место в доме
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3k
DNK 10 часов назад
Во времена СССР было очень голодно. Пока что-нибудь высрешь - вполне можно было "Преступление и наказание" перечитать.
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16k
Юрий DNK 9 часов назад
Голодное детство и недостаток витаминов сказалось на твоем умственном развитии....
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29k
Юр21 Юрий 9 часов назад
Йода здорово не хватает ему, это сразу заметно.
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2k
Egoro Юрий 5 часов назад
Слово сарказм совсем незнакомо?
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16k
MarkovAlexandr Egoro 2 часа назад
"незнакомо" пишется раздельно.
И не надо каждый высер называть сарказмом, ни к чему это, да.
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2k
Egoro MarkovAlexandr 2 часа назад
Да [мат] как пишется, грамотейчик ты местный.
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74
ДИМА 10 часов назад
Читали везде и все, я с ностальгией вспоминаю вечера с родителями из детства когда вся семья удобно устроившись , укутавшись в пледы и подобрав освещении , читали. Появление новых книжек , листаешь под лампой , бутики чай , шерстеные носки и плед , весь в книжке в сюжете ....
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497k
Alexey Berestenko 10 часов назад
Особенно в деревенских сортирах много читали - комары, мухи, слепни, амбрэ.....
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6k
Игорь 11 часов назад
Автор по видимому и уроки в туалете делал
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16k
Сталкер Игорь 7 часов назад
Он их там прогуливал. ))
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