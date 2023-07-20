10 книг о реальных людях, чьи истории поражают уникальным жизненным опытом

Это серия коротких исследований некоторых наиболее интересных пациентов, с которыми Сакс, британский невролог и нейропсихолог, столкнулся за свою карьеру. Название книги отсылает к истории одного из пациентов, мистера П., страдающего зрительной агнозией. Зрительная агнозия — это особое восприятие объектов (не означающее слепоту), которые человек не способен распознавать только зрением. Например, если бы мистеру П. показали какой-либо предмет, он не смог бы сказать, что это такое, просто взглянув на него. Однако, если бы он мог дотронуться до него или тот издал звук, мистер П. бы сразу узнал объект. Следовательно, он действительно не может отличить жену от шляпы!

«Даниэль Штайн, переводчик», Людмила Улицкая