10 книг о реальных людях, чьи истории поражают уникальным жизненным опытом

Предлагаю для вас книги, обладающие неповторимым жизненным материалом, который лишён нудного канцеляризма и пропитан любовью к читателю как к собеседнику.
Мы ждём от книг удивительных историй, увлекающий нас в мир, созданный сознанием другого человека. И желание прочесть их — такая же естественная потребность, как и общение. Прочитав книгу, мы будто знакомимся с новым человеком, а порой и с новым собой. А ведь нередко авторы действительно повествуют о реальных людях, рассказывая их уникальные истории.
«Мой лейтенант», Даниил Гранин
Автор рассказывает исповедальную историю о том себе, которого называет «мой лейтенант». Книга об одном из самых тяжёлых и страшных периодов в истории человечества, о Второй мировой войне, написанная автором по-дружески искренне.
Мы имели высшее образование и полную безграмотность в том, что нужно для счастья.
«Человек, который принял свою жену за шляпу», Оливер Сакс
Это серия коротких исследований некоторых наиболее интересных пациентов, с которыми Сакс, британский невролог и нейропсихолог, столкнулся за свою карьеру. Название книги отсылает к истории одного из пациентов, мистера П., страдающего зрительной агнозией. Зрительная агнозия — это особое восприятие объектов (не означающее слепоту), которые человек не способен распознавать только зрением. Например, если бы мистеру П. показали какой-либо предмет, он не смог бы сказать, что это такое, просто взглянув на него. Однако, если бы он мог дотронуться до него или тот издал звук, мистер П. бы сразу узнал объект. Следовательно, он действительно не может отличить жену от шляпы!
«Даниэль Штайн, переводчик», Людмила Улицкая
Роман, ставший бестселлером и получивший литературную премию «Большая книга» за 2007 год. Книга выросла из документальной биографии Освальда Руфайзена, с которым Улицкая была знакома. В книге поднимаются темы сосуществования людей различных религий, веротерпимости и взаимного уважения. Регулятором отношений становится язык, к чему отсылает название книги.
«Она же Грейс», Маргарет Этвуд
Это история о юной девушке, которая всколыхнула всю Канаду. Автор строит детективную головоломку на фоне психологической драмы, оставляя читателей в напряжении до самого конца.
«О всех созданиях — больших и малых», Джеймс Хэрриот
Джеймс Хэрриот — ветеринарный врач и английский писатель, который открыто рассказывает о личном опыте работы. Его рассказы полны как юмора, так и трагизма. Ни один читатель (ни малый, ни взрослый) не останется равнодушен к историям о толстых откормленных котах или чуде рождения телёнка.
«Жена смотрителя зоопарка», Диана Акерман
Антонина Жабинская, портрет которой вы видите справа, — польский зоолог и детская писательница, которая стала героиней романа Дианы Акерман. Это история о страшном времени и бесстрашной женщине. Роман раскроет вам разные стороны жизни героини: от воспитания сына и ухода за животными до оккупации Польши и спасении гонимых людей ценой собственной жизни.
«Путешествие на Кон-Тики», Тур Хейердал
Норвежский путешественник Тур Хейердал увлекательно повествует об экспедиции 1947 года по предполагаемому пути переселения индейцев из Перу в Полинезию. С большой любовью и юмором автор описывает отношения в команде, которая так важна для грандиозного замысла!
«Дом на набережной», Юрий Трифонов
В основу повести легли не просто личные воспоминания автора, который жил в реально существовавшем доме на набережной («Дом правительства» в Москве), но и личные ошибки молодости, боль от которых не утихала никогда. Изображая портрет общества того времени, автор бесстрастно и нещадно переносил на бумагу все его слабости. Помимо этого, некоторые герои имеют реальные прототипы: профессор Ганчук (Исаак Израилевич Минц, советский историк), Соня (Лена Минц), Антон Овчинников (Лев Федотов).
«Моя семья и другие звери», Джеральд Даррелл
Автобиография зоолога о радости общения с природой. Многие персонажи книги — реальные люди, скрытые под выдуманными именами. Истории, о которых повествует автор, полны не только забавных событий, но и серьёзных эпизодов взаимодействия человека и животных.
«Лавр», Евгений Водолазкин
Автор романа, доктор филологических наук, погружает вас в реалии средневекового мира, по которому читателю предстоит путешествовать вместе с Арсением, пройдя путь от внука знахаря до пострига в монахи. Эпизод, посвященный подвигу юродства, основан на житиях и свидетельствах их чудес. Несмотря на сложный материал, автор избегает дидактики и не чурается юмора.
Слова юродивого Фомы перед смертью:
Бесчинствуй. Быть благочестивым легко и приятно, ты же будь ненавидим. Не давай псковским спать: они ленивы и нелюбопытны. Аминь.
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