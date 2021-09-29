10 книг о космосе, которые стоит прочесть

Американский астронавт Крис Хэдфилд пробыл в на МКС 4000 часов. За это время он успел не только плодотворно работать на благо человечества, но и снять десятки видео о жизни в на станции, общаться с людьми по всему миру и рассказывать им о работе астронавтов. Он даже спел песню и снял клип прямо на МКС, а видео моментально разлетелось по Сети и набрало десятки миллионов просмотров. По возвращении на Землю, Крис Хэдфилд написал книгу, где рассказал как началась его долгая дорога в космос, что он понял за эти годы, чему научился и как осуществил свою мечту.







Сергей Попов «Суперобъекты. Звезды размером с город»

Дата выхода: 2016

Дата перевода: -

Издательство: Альпина Диджитал