10 книг о космосе, которые стоит прочесть

О космосе написано сотни, если не тысячи, книг и еще столько же напишут. Но как найти в этой огромной «космической» библиотеке нескучные, понятные и захватывающие книги? В этом вам поможет наш материал, в котором мы собрали 10 достойных произведений о космосе.
Стивен Хокинг «О Вселенной в двух словах»
Дата выхода: 2001
Дата перевода: 2017
Издательство: АСТ
Знаменитый ученый Стивен Хокинг написал еще один бестселлер о последних достижениях астрофизики. С момента выхода его «Краткой истории времени» прошло 30 лет, а за это время наука вырвалась вперед хвастается новыми открытиями. Книга «О Вселенной в двух словах» рассказывает об изменениях, улучшениях и открытиях, сделанных за последние годы в астрофизике. Как и раньше, Хокинг говорит с читателями на доступном языке и доходчиво объясняет теорию относительности, происхождение черных дыр и задачи квантовой механики.
Оксана Абрамова, Василий Логинов «Научные теории за 60 секунд. 70 фактов»
Дата выхода: 2016
Дата перевода: —
Издательство: АСТ
Книга двух кандидатов наук и по совместительству одного профессора, сделана в удобном формате мини-статей. Каждый раздел кратко и увлекательно рассказывает об одной научной теории, содержит полезные факты и красочные иллюстрации. Книга интересна как подросткам, которых увлекает астрономия и все что с ней связано, так и взрослым, что хотят восполнить пробелы в знаниях и заиметь хорошо оформленное научно-популярное издание.
Владимир Сурдин «Разведка далеких планет»
Дата выхода: 2013
Дата перевода: -
Издательство: Физико-математическая литература
Для некоторых астрономов охота на планеты стало не просто хобби, а смыслом жизни. И если раньше, такие открытия случались редко и производило фурор, то с нынешним оборудованием и супермощными телескопами не составляет большого труда найти за день пару десятков планет. И все же в этом деле есть свои особенности, сложные моменты, ложные пути и трудный выбор. Книга «Разведка далеких планет» рассказывает об охотниках за планетами, а также их захватывающей работе. Радует, что автор не увлекся сложными словами и профессиональной терминологией, а просто и доступно ведет читателя за руку и разжевывает все прелести поисков планет.
Митио Каку «Параллельные миры. Об устройстве мироздания, высших измерениях и будущем космоса»
Дата выхода: 2005
Дата перевода: 2017
Издательство: Альпина Диджитал
Известный ученый Митио Каку занялся глубоким изучением параллельных миров и других вселенных. По мнению автора существует одна Мультивселенная, где можно жить, но попасть туда с нашими знаниями мы пока не можем. Она состоит из множества миров, но все они находятся в гиперпростанстве — за пределами известных нам четырех измерений. Ученый предполагает насколько скоро человечество проникнет туда и что для этого нужно сделать. Все это подано в доступно для читателя форме и увлекает глубиной мысли автора, а также масштабами его размышлений.
Ирина Позднякова «Большой атлас Вселенной»
Дата выхода: 2017
Дата перевода: —
Издательство: ЭКСМО
Бесконечный космос хранит множество тайн и человечество только начинает разгадывать эти загадки и по крупицам собирать полученные знания. И несмотря на то, что мы знаем о Вселенной совсем немного, новые данные увлекательны и рассказывают об окружающем нас мире и нашей родной планете Земля много нового. «Большой атлас Вселенной» отлично иллюстрирован, показывает как выглядят планеты Солнечной системы и что у них на поверхности, объясняет что находится в центре галактик, как образуются черные дыры и дает ответы на множество вопросов о нашей Вселенной.
Митио Каку «Космос Эйнштейна. Как открытия Альберта Эйнштейна изменили наши представления о пространстве и времени»
Дата выхода: 2004
Дата перевода: 2016
Издательство: Альпина Диджитал
Еще одна книга известного ученого Митио Каку. На этот раз он увлекательно рассказывает о жизни и открытиях великого исследователя и физика Альберта Эйнштейна. С первого взгляда это научно-популярное произведение мало чем касается космоса: Митио Каку погружает нас в Германию начала 20 века, знакомит с Эйнштейном, его жизнью, работой и научными спорами с коллегами. Но именно в это время великий гений создает свои теории пространства и времени. Автор простым языком объясняет суть открытий Эйнштейна, а также то влияние, которое они оказали на человечество, современную физику как науку и конечно же на полеты в космос.
Карл Саган «Космос. Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации»
Дата выхода: 1980
Дата перевода: 2006
Издательство: Гельветика
Научно-популярная книга известного астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана расскажет читателям о Вселенной, ее эволюции, о том как создавались галактики, зарождалась жизнь и разум. Помимо этого, Саган исследует историю космической науки и рассказывает об открытиях Ньютона, Эйнштейна и других ученых. Он прослеживает путь становления астрофизики, как науки: от первых, но неправильных догадок древности, до современных космических исследований и миссий.
Кип Торн «Интерстеллар. Наука за кадром»
Дата выхода: 2014
Дата перевода: 2015
Издательство: Манн, Иванов и Фербер
Если вы смотрели научно-фантастический фильм «Интерстеллар», то книга дополнит его и расскажет о вещах, которые остались за кадром. Это исследование понравится даже тем, кто не смотрел фильм, но любит астрономию и физику, а также интересуется вопросами гравитации, черными дырами, другими измерениями и временем, как физическим явлением. Автор книги консультировал Кристофера Нолана при создании картины, но по его мнению фильм оставил после себя много вопросов, которые интересуют зрителей и просто любителей науки.
Крис Хэтфилд «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите»
Дата выхода: 2013
Дата перевода: 2015
Издательство: Альпина Диджитал
Американский астронавт Крис Хэдфилд пробыл в на МКС 4000 часов. За это время он успел не только плодотворно работать на благо человечества, но и снять десятки видео о жизни в на станции, общаться с людьми по всему миру и рассказывать им о работе астронавтов. Он даже спел песню и снял клип прямо на МКС, а видео моментально разлетелось по Сети и набрало десятки миллионов просмотров. По возвращении на Землю, Крис Хэдфилд написал книгу, где рассказал как началась его долгая дорога в космос, что он понял за эти годы, чему научился и как осуществил свою мечту.
Сергей Попов «Суперобъекты. Звезды размером с город»
Дата выхода: 2016
Дата перевода: -
Издательство: Альпина Диджитал
Книга «Суперобъекты. Звезды размером с город» рассказывает о нейтронных звездах, об их наблюдении, особенностях и открытиях, которые ученые сделали за последние годы. Это направление в науке настолько популярно, что исследования нейтронных звезд удостоились двух Нобелевских премий по физике. Эта книга постарается дать ответ на неожиданное внимание к этим суперобъектам и расскажет, чем же нейтронные звезды так удивили ученых.
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Без гениальнейшего гения всех племен и народов не обошлось.Теория относительности гения - это фундамент, на котором зиждется нынешняя космонавтика, Астрономия, да и вообще вся Физика. Таки да.