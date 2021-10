10 великих игр, которые основаны на книгах

Вдохновение для игрового проекта может прийти откуда угодно, но книги являются одним из лучших источников убедительных историй. В отличие от профессионалов киноиндустрии, игровые мастера не так часто берут за основу литературу.



Игра предлагает больше интерактива, свободы, и ей попросту сложно уложиться в формат отдельного произведения. Но и не сказать, что сделать это невозможно. По сути, многие игры уже позиционируют себя как «игровое кино», предлагая весьма линейный и ограниченный путь. Другие разработчики идут в обход и довольствуются вселенной книги или выпускают ее продолжение, а в отдельных случаях и приквел.



А еще не стоит забывать о процентах (или фиксированной плате), которые придется выплачивать автору произведения или другому держателю ее лицензии. В таких случаях речь идет о весьма солидных суммах, и не каждая компания отважится пойти на подобный шаг. Ну и как можно забыть о фанатах, готовых растерзать разработчиков, если те не попадут в образы или сильно отойдут от первоисточника?



В отдельных случаях куда проще создать свою вселенную и написать историю, чем браться за оконченный материал. Не стоит забывать и о личностях, которые просто не могут смириться с невозможностью поработать над любимым произведением. Они берут свои обожаемые книги за основу и черпают из них вдохновение, а иногда и вовсе открыто копируют.



10. Parasite Eve





Главная героиня Parasite Eve по имени Айя Бреа — стажер полиции Нью-Йорка, сражающаяся с Евой, демоническим паразитом в облике женщины. Смертоносный монстр неустанно стремится покорить мир и только Айя в силах противостоять ему.



Сюжет игры частично основан на романе «Паразит Ева». Его автором стал выпускник Токийского университета Хидэаки Сэна. Он написал книгу еще будучи аспирантом и был потрясен популярностью своего дебюта.



Идея для сюжета пришла не просто так: до этого у Сены был опыт работы в фармакологии, и его рутина состояла в тестировании митохондрий с различными лекарствами на их способность превращать жирные кислоты в энергию. Телевизионный документальный фильм, который он посмотрел, заставил его задуматься о том, что у митохондрий есть своя воля, и им не хочется идти в ногу с окончанием их симбиотических отношений. Так и появилась «Паразит Ева».



В 1997 году в Японии по мотивам романа вышел фильм, а годом позже подтянулась и игра. За последнюю взялась не абы кто, а сама Squaresoft — компания, стоявшая за выпуском серии Final Fantasy.







9. BioShock





BioShock погружает игрока в глубины Атлантического океана, в антиутопию, известную как город Восторг. Сюжет начинается с того, что главному герою везет дважды: после авиакатастрофы он чудом выживает, падает в океан и оказывается рядом со входом в таинственный мегаполис. Однако на этом сюрпризы не заканчиваются — Восторг буквально кишит различными мутантами и призраками.



Большая часть мира BioShock вдохновлена темами и идеями, разработанными американской писательницей, родившейся в Российской империи, Айн Рэнд. В своей книге «Атлант расправил плечи» она впервые представляет философию, на которой сосредоточена антиутопия Восторга. Рэнд посчитала эту книгу главным произведением в своей литературной карьере.







8. Metro 2033





Действие игры проходит в постапокалиптической Москве, преимущественно в метро. На этих мрачных станциях и туннелях, люди, оставшиеся после ядерной войны, продолжают бороться за выживание. Сверхъестественные аномалии и мутанты не делают ситуацию легче.



История игры полностью основана на оригинальном фантастическом романе «Метро 2033» Дмитрия Глуховского. В отличие от ряда других игр, созданных по мотивам книг, Metro 2033 довольно близко следует истории. Когда проект появился на Западе, переведенная версия произведения была опубликована вместе с ней.



Авторы игры прекрасно уловили безрадостную, отчаянную атмосферу книги и показали некоторые из самых продвинутых графических достижений на момент ее выпуска. Более поздняя версия (Metro: 2033 Redux) улучшила как графику, так и игровой процесс. Именно ее и рекомендуем к прохождению.









7. Assassin's Creed





Почти каждая игра Assassin's Creed рассказывает историю обученного убийцы, члена Ордена Ассасинов. Игровой процесс сосредоточен вокруг главного героя, который перемещается по окружающей среде и находит свою цель, используя специальные способности в личных интересах.



Убийца из видеоигр был вдохновлен романом Владимира Бартола «Аламут», история которого весьма близка сюжету первой Assassin's Creed. Также в этой книге встречается известная фраза «Ничто не истинно; все дозволено».







6. Dark Souls





Слегка смухлюем: Dark Souls вдохновлена мангой. Что такое манга? Это комиксы или графические романы, созданные в Японии или человеком, использующие японский язык и соответствующие стилю, разработанному в Японии в конце 19-го века. Как и книги, они представляют собой письменную или печатную работу, состоящую из страниц, склеенных или сшитых вдоль одной стороны и связанных переплетами. Именно поэтому манга допускается в значении «комиксные книги».







5. Dante Inferno





В центре сюжета — рыцарь, который должен пробиться через семь кругов ада, чтобы спасти свою любовь. Идея игры основана на Аде, первой песне Божественной комедии Данте Алигьери.



Отчаенному воину необходимо пробиться через круги ада, каждый из которых олицетворяет грехи похоти, обжорства, жадности, лени, гнева, зависти и гордости. В некоторых кругах можно встретить реальных исторических персонажей, и игроки могут либо проклясть их, либо отпустить грехи побежденных врагов. Dante Inferno — не самое точное воплощение Божественной комедии, но игра, без сомнения, помогла представить классическую повествовательную поэму тем, кто никогда не слышал о ней.







4. Dune





«Дюна» Фрэнка Герберта 1965 года считается одним из величайших произведений научной фантастики. Это ядреная смесь из гигантских песчаных червей, уничтоженной экологии, мистики и футуристического феодального общества, которое запретило ИИ и стало зависимым от наркотиков.



Местный спайс продлевает жизнь, улучшает сознание и дает дар предвидения, что невероятно актуально для межзвездных путешествий. «Кто контролирует спайс, тот правит вселенной», как говорится.



По мотивам Дюны вышел ошеломляющий фильм и телевизионный мини-сериал, но ее влияние выходит далеко за рамки этого. Татуин из «Звездных войн» был основан на Арракисе; Дрожь земли, вероятно, вдохновлена песчаными червями Дюны — список можно продолжать долго.



Первая игра по мотивам появилась в 1992 году. Она была принята достаточно хорошо, но не оказала существенного влияния на игровую индустрию. «Дюна 2: Битва за Арракис» 1993 года была совершенно другим продуктом, поскольку она стала первой в мире игрой в жанре RTS и духовным предком серии Command and Conquer. Затем последовал частичный римейк Dune 2000 и его продолжение, Emperor: Battle for Dune.







3. The Legend Of Zelda





Франшиза The Legend Of Zelda существует уже несколько десятилетий и рассказывает историю о храбром рыцаре Линке, который должен спасти принцессу Зельду и королевство Хайрул. На сегодняшний день появилось много разных игр в серии, но большинство из них сохранили классическую концепцию.



В середине 1980-х японскому дизайнеру видеоигр Сигеру Миямото понадобилось имя для его новой героини Nintendo, и Зельда Сейр Фицджеральд обладала именно тем, что ему было нужно. «Она была известной и красивой женщиной со всех сторон, и мне понравилось звучание ее имени», — сказал Миямото. А еще ему полюбился ее роман «Спаси меня вальс».



Зельда Сейр Фицджеральд — американская писательница, танцовщица, художница, жена известного Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (автора Великого Гэтсби). К сожалению, ее судьба куда трагичнее, чем истории принцесс из The Legend Of Zelda.







2. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl





Самая известная франшиза GSC Gameworld «S.T.A.L.K.E.R.» также была вдохновлена великой научной фантастикой. В данном случае вдохновителем послужило произведение «Пикник на обочине» 1971 года авторства Аркадия и Бориса Стругацких.



За несколько лет до начала истории инопланетяне наведываются на Землю без всякого предупреждения. Они не пытаются контактировать или сознательно взаимодействовать с кем-либо, а затем исчезают так же внезапно, как и прибыли, оставляя человечество почесывать головы относительно вопроса «что только что произошло и что все это значило».



Однако пришельцы оставили свой след либо случайно, либо по замыслу. Районы, в которых проходило посещение, кардинально изменились, и теперь они характеризуются причудливыми — и часто смертельными — аномальными явлениями, превращающими эти районы в запретные зоны. Тем не менее, в этих зонах хранятся большие сокровища, одинаково удивительные — и часто очень полезные — предметы, неформально известные как «хабары». «Сталкеры» — приключенцы вне закона — проникающие в зоны, чтобы получить артефакты и затем продать их на черном рынке.









1. The Witcher





Успех The Witcher на Netflix породил возрождение популярности видеоигр The Witcher. Но знаете ли вы, что до сериала и игр существовала серия книг о ведьмаках, и что шоу Netflix больше основано на произведении, чем на играх? Поскольку вы находитесь на этом сайте, вы, вероятно, вкурсе, а если нет, ну ... сейчас узнаете.



В 2007 году польская компания CD Projekt RED выпустила видеоигру под названием «Ведьмак», основанную на серии фантастических романов, написанных польским автором Анджеем Сапковским. Книги Сапковского повествуют о мутанте по имени Геральт из Ривии, который работает ведьмаком, яростным охотником на монстров, заключающим контракты, чтобы избавить мир от всякой падали.



Книги Сапковского были популярны в основном среди польских читателей благодаря своему морально серому и реалистичному сеттингу. Но мировому признанию пан Сапковский обязан именно CD Projekt RED.



Хотя первая игра «Ведьмак» получилась скромной, она удачно воплотила фантастический мир Сапковского и завоевала небольшую, но преданную фанатскую базу после ее выхода. Вторая игра под названием The Witcher 2: Assassins of Kings выпущена в 2011 году и была более амбициозной, в последствии чего серия завоевала больше внимания. Релиз The Witcher 3: Wild Hunt 2015 года был радушно встречен критиками, и теперь она считается одной из лучших игр, когда-либо созданных.



Хотя книги «Ведьмак», безусловно, по-своему хороши, вряд ли они бы пользовались популярностью, которой сейчас обладают, если бы не их игровая адаптация.







Если книги — одно из самых старых средств развлечения, тогда игры должны быть одним из самых новых. Идея видеоигр впервые была популяризирована еще в начале 70-х годов с выпуском Pong, и с некоторой помощью таких проектов, как Pac-Man, Tetris и Space Invaders, видеоигры стали индустрией охватывающие миллионы долларов.



Факт заключается в том, что литература вдохновляла множество создателей игр на протяжении долгих лет, некоторые из которых добились значительного успеха. И это здорово. Возможно, видеоигры — это еще один спасательный канат для литературы.



А какие игры по мотивам книг можете вспомнить вы?