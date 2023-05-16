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В Нидерландах кошка устроила потоп в только что отремонтированной ратуше

В Нидерландах кошка устроила потоп в только что отремонтированной ратуше

Автор:
16 мая 2023 14:46
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   кошка   новости   потом   ратуш   
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Жители Доккума с нетерпением ждали открытия ратуши после ремонта. Но в один из дней строители обнаружили в нескольких помещениях по щиколотку воды.

По словам рабочих, виновата кошка.

Она пробралась в здание, открыла кран и оставила после себя улики - стул, заваленный кошачьей шерстью. Ущерб - 20 тысяч евро


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Метки: в мире   видео   животные   кошка   новости   потом   ратуш   
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10  комментариев
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32k
АнтонПолднев 50 минут назад
Это точно ратуша, а не кабинет директора школы?
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655
adssaf afasffdsga 19 минут назад
По видео - либо строители дегенераты и арматуру к херам вырвало, либо кошка научилась ещё и тумбочку открывать. Первый сценарий - кошка невиновата. Второй сценарий - сказки. Ещё кран похож на неповоротный, а следовательно вода должна была течь в канализацию, но я не спец в этом, может и поворотный.
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8k
Ysik 50 минут назад
Моя кошка тоже научилась кран открывать, да еще и повернула его из раковины на столешницу. Хорошо, что я в комнате был. Пришлось в тот же день кран сменить и ограничитель поворота поставить.
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25k
Влад Час назад
Круто. У меня кошка, у родителей кошка, у детей 2 кошки, но такого развала шерсти почему-то нет. Она там брилась что-ли?
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28k
Levyathan Час назад
Ну, в принципе правдоподобно. Мои кошаки -двери открывают, в комоды залезают, на роботе-пылесосе-катаются, научились даже из автоматической кормушки корм добывать. Так что, кран открыть уже не кажется невыполнимой задачей.
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10k
Летучий Мыш Час назад
Котя ремонт не принял. Переделывайте
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503
Damvrot Hohlam Час назад
Самоубиласямана
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Кощка ма
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