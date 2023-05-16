В Нидерландах кошка устроила потоп в только что отремонтированной ратуше

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Жители Доккума с нетерпением ждали открытия ратуши после ремонта. Но в один из дней строители обнаружили в нескольких помещениях по щиколотку воды.
По словам рабочих, виновата кошка.
Она пробралась в здание, открыла кран и оставила после себя улики - стул, заваленный кошачьей шерстью. Ущерб - 20 тысяч евро
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