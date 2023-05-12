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В Египте началось строительство самой длинной искусственной реки в мире

В Египте началось строительство самой длинной искусственной реки в мире

Автор:
12 мая 2023 11:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   египет   искусственная   новости   река   фото   
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Египет объявил о планах строительства искусственной реки протяженностью 114 километров. Проект, стоимость которого оценивается в 5,25 миллиарда долларов, повысит продовольственную безопасность и увеличит экспорт сельскохозяйственной продукции страны.

Национальный проект под названием «Новая дельта» (New Delta) сейчас находится в стадии строительства в Западной пустыне. Основной целью проекта является расширение площади сельскохозяйственных угодий в Египте.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил, что проект «Новая Дельта» станет крупнейшим строительным проектом в истории современного Египта. Течение реки пройдет вдоль новой дороги Рауд Аль-Фараг-Дабаа.

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Метки: в мире   видео   египет   искусственная   новости   река   фото   
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4  комментария
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850
Лютый вам Бетховен 44 минуты назад
Через 500-600 лет будут говорить об инопланетных технологиях, в лучшем случае - о следах некой высокоразвитой цивилизации.
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6k
Дмитрий Горчилин 11 минут назад
Большая проблема в том, что канал открыт, и это в пц какой жаркой стране. При этом забор воды в Ниле, где воды и так хронически не хватает. Огромные потери будут на испарение. Куда рациональней была бы закрытая труба с капельным орошением.
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22k
sanchesS80 17 минут назад
Объясните кто-нибудь автору, что искусственная "река" называется канал.
И да, есть гораздо более длинные каналы, чем эта фигня.
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32k
АнтонПолднев 46 минут назад
Ну рекой это вряд ли можно назвать. Если только она со временем будет больше того, что показано на видео...
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