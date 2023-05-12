В Египте началось строительство самой длинной искусственной реки в мире

Египет объявил о планах строительства искусственной реки протяженностью 114 километров. Проект, стоимость которого оценивается в 5,25 миллиарда долларов, повысит продовольственную безопасность и увеличит экспорт сельскохозяйственной продукции страны.
Национальный проект под названием «Новая дельта» (New Delta) сейчас находится в стадии строительства в Западной пустыне. Основной целью проекта является расширение площади сельскохозяйственных угодий в Египте.
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил, что проект «Новая Дельта» станет крупнейшим строительным проектом в истории современного Египта. Течение реки пройдет вдоль новой дороги Рауд Аль-Фараг-Дабаа.
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И да, есть гораздо более длинные каналы, чем эта фигня.