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Метеорит упал на жилой дом и пробил крышу

Метеорит упал на жилой дом и пробил крышу

Автор:
13 мая 2023 10:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   камень   метеорит   новости   фото   
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Рано утром житель Хоупвелла (Нью-Джерси, США) был потревожен тем, что он назвал «большим бумом».

Домовладелец позвонил в полицию и рассказал, что, похоже, в его дом прилетел метеорит. Приехавшие представители власти убедились, что странный обугленный камень размером 10 на 15 сантиметров и впрямь рухнул на дом мужчины. Метеорит пробил крышу и потолок и в итоге очутился на полу. Хорошо ещё, что никто не пострадал.

Находку, причинившую домовладельцу ущерб, передали специалистам, которые должны будут выяснить, действительно ли камень прилетел из космоса.

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Метки: в мире   видео   камень   метеорит   новости   фото   
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1  комментарий
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Максим Макашев 40 минут назад
ну вот как то так
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