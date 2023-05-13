Метеорит упал на жилой дом и пробил крышу

Рано утром житель Хоупвелла (Нью-Джерси, США) был потревожен тем, что он назвал «большим бумом».
Домовладелец позвонил в полицию и рассказал, что, похоже, в его дом прилетел метеорит. Приехавшие представители власти убедились, что странный обугленный камень размером 10 на 15 сантиметров и впрямь рухнул на дом мужчины. Метеорит пробил крышу и потолок и в итоге очутился на полу. Хорошо ещё, что никто не пострадал.
Находку, причинившую домовладельцу ущерб, передали специалистам, которые должны будут выяснить, действительно ли камень прилетел из космоса.
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