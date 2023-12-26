Енот и кошка не поделили миску с кормом 

Домовладельцы, выставившие на крыше машины миску с кормом для кошки, не думали, что поужинать удастся не только домашнему животному.

Строго говоря, кошке вообще не удалось подкрепиться, ведь на дармовщинку явился ещё и енот. И кошке, не желавшей общаться с непрошеным гостем, пришлось ретироваться.