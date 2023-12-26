FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15554 поста • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Енот и кошка не поделили миску с кормом&nbsp;

Енот и кошка не поделили миску с кормом 

Автор:
26 декабря 2023 08:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   в мире   енот   животные   кошка   
1790
2
1

Камера наблюдения, установленная на частной территории, запечатлела встречу кота и кошки. Оба животных решили полакомиться кормом, оставленным владельцем дома на крыше автомобиля.

Домовладельцы, выставившие на крыше машины миску с кормом для кошки, не думали, что поужинать удастся не только домашнему животному.

Строго говоря, кошке вообще не удалось подкрепиться, ведь на дармовщинку явился ещё и енот. И кошке, не желавшей общаться с непрошеным гостем, пришлось ретироваться.

А вот людям наутро предстоит ещё и уборка, ведь животные в своём противостоянии опрокинули миску. Хотя енота это не смутило, и он прекрасно поел.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Еда   в мире   енот   животные   кошка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Copycat 2 часа назад
я не знаю что в голове было у человека который поставил стеклянную миску на крышу свой машины. Ну там кот будет кушать она будет елозить по крыше и там могут царапины быть... нет?

а еноты дело такое) это в кино и на фоточках они милые, а когда они рядом с тобой живут это как большие наглые крысы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
17k
SandMANn 46 минут назад
"не поделили"? по мне так и наоборот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
MPEG-8 Час назад
Интересно, голубей они тоже так кормят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

969182



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 интересных решений и придумок, которые заметили в разных местах
30 интересных решений и придумок, которые заметили в разных местах
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Исторические легенды - Призрак Великого Зодчего
Исторические легенды - Призрак Великого Зодчего
С добрым утром
С добрым утром
Для самолётов создали систему активного подавления турбулентности (видео)
Для самолётов создали систему активного подавления турбулентности (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#кино#интересное#новый год#Россия#СССР#конфликт#милота
#животные#интересно#автомир#Юмор#фильм#собака#аварии#авто аварии#забавно#Автовсячина
#факты#люди#машина#Прикол#ДТП#история#Еда#кот#Китай#подборка
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками Пёс отбил все атаки агрессивной кошки Пёс отбил все атаки агрессивной кошки Мама-енот не слезла с крыши, пока люди не спасли всех ее детенышей Мама-енот не слезла с крыши, пока люди не спасли всех ее детенышей Женщина не захотела расставаться со своей погибшей кошкой Женщина не захотела расставаться со своей погибшей кошкой В Нидерландах кошка устроила потоп в только что отремонтированной ратуше В Нидерландах кошка устроила потоп в только что отремонтированной ратуше Природа наградила кошку лишней парой ушей Природа наградила кошку лишней парой ушей

На что жалуетесь?

Вернуться