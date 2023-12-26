Енот и кошка не поделили миску с кормом 

Камера наблюдения, установленная на частной территории, запечатлела встречу кота и кошки. Оба животных решили полакомиться кормом, оставленным владельцем дома на крыше автомобиля.
Домовладельцы, выставившие на крыше машины миску с кормом для кошки, не думали, что поужинать удастся не только домашнему животному.
Строго говоря, кошке вообще не удалось подкрепиться, ведь на дармовщинку явился ещё и енот. И кошке, не желавшей общаться с непрошеным гостем, пришлось ретироваться.
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А вот людям наутро предстоит ещё и уборка, ведь животные в своём противостоянии опрокинули миску. Хотя енота это не смутило, и он прекрасно поел.
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а еноты дело такое) это в кино и на фоточках они милые, а когда они рядом с тобой живут это как большие наглые крысы