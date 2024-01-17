Кошка обрела новый дом благодаря своим необычным ушам

Житель Индонезии повстречал на улице Гарута бездомную кошку, которая из-за своих ушей выглядела довольно необычно.
Уши странной формы придавали животному сходство с Добби из «Гарри Поттера» или же с Грогу (Малышом Йодой). Впрочем, такая «изюминка» внешности сослужила кошке добрую службу. Животное очень быстро прославилось в интернете, и множество людей пожелали взять в свой дом такую питомицу. Итак, кошка нашла новых хозяев.
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Интересно, что человек, впервые разместивший в соцсетях видеоролик с кошкой, немного расстроился из-за того, что её кто-то приютил. Оказывается, он сам был бы не прочь стать любящим хозяином для симпатичной зверушки.
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А какого хрена сразу не взял ?
Блогер хренов.
Увидел реакцию людей и ему захотелось взять ее, надо было сразу- было бы честно