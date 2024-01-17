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Кошка обрела новый дом благодаря своим необычным ушам

Кошка обрела новый дом благодаря своим необычным ушам

Автор:
17 января 2024 08:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Индонезия   в мире   животные   кошка   необычно   уши   
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Житель Индонезии повстречал на улице Гарута бездомную кошку, которая из-за своих ушей выглядела довольно необычно.

Уши странной формы придавали животному сходство с Добби из «Гарри Поттера» или же с Грогу (Малышом Йодой). Впрочем, такая «изюминка» внешности сослужила кошке добрую службу. Животное очень быстро прославилось в интернете, и множество людей пожелали взять в свой дом такую питомицу. Итак, кошка нашла новых хозяев.

Интересно, что человек, впервые разместивший в соцсетях видеоролик с кошкой, немного расстроился из-за того, что её кто-то приютил. Оказывается, он сам был бы не прочь стать любящим хозяином для симпатичной зверушки.

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Метки: Индонезия   в мире   животные   кошка   необычно   уши   
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2  комментария
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Евгений Д 46 минут назад
Странный человек-пожалел что ее забрал другой !!!
А какого хрена сразу не взял ?
Блогер хренов.
Увидел реакцию людей и ему захотелось взять ее, надо было сразу- было бы честно
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483
zu4ara Полчаса назад
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