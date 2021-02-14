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Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов

Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2021 09:46
Сообщество : Животные
Метки: богатство   в мире   видео   животные   наследство   новости   собака   фото   
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Бизнесмен из Нэшвилла Билл Доррис умер в 84-летнем возрасте в конце прошлого года, не забыв упомянуть в завещании свою любимицу.

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Метки: богатство   в мире   видео   животные   наследство   новости   собака   фото   
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14k
Денис Полчаса назад
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2k
Mellivora 4 минуты назад
Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов
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Такая вера в человечество у бизнесмена.
Однако,присматривать-то будет человек,соседка. Такие дела.
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