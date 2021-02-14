Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов

Бизнесмен из Нэшвилла Билл Доррис умер в 84-летнем возрасте в конце прошлого года, не забыв упомянуть в завещании свою любимицу.
Ухаживать за 8-летней собакой породы бордер-колли теперь будет пожилая соседка Марта Бертон. Она и раньше присматривала за Лулу, пока Доррис был в отъезде. Женщине будут платить зарплату и компенсировать расходы.
«Я даже не знаю, что об этом думать, если честно. Он просто очень любил эту собаку», — прокомментировала она журналистам завещание соседа.
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Такая вера в человечество у бизнесмена.
Однако,присматривать-то будет человек,соседка. Такие дела.