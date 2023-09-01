Пёс отбил все атаки агрессивной кошки

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Мужчина стал свидетелем короткого противостояния братьев наших меньших. Кошка атаковала пса, идущего по своим делам.
Дворовый пёс не стал накалять обстановку и пожалел агрессивно настроенную кошку. Он отбил все атаки кошачьего агрессора и пошёл дальше по своим делам.
В конечном итоге противостояние было продолжено за углом. Со слов автора видеоролика, кошка снова не смогла одолеть дворового пса и перестала его преследовать.
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