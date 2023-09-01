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Пёс отбил все атаки агрессивной кошки

Пёс отбил все атаки агрессивной кошки

Автор:
01 сентября 2023 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   кошка   собака   схватка   
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Мужчина стал свидетелем короткого противостояния братьев наших меньших. Кошка атаковала пса, идущего по своим делам.

Дворовый пёс не стал накалять обстановку и пожалел агрессивно настроенную кошку. Он отбил все атаки кошачьего агрессора и пошёл дальше по своим делам.

В конечном итоге противостояние было продолжено за углом. Со слов автора видеоролика, кошка снова не смогла одолеть дворового пса и перестала его преследовать.

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Метки: Видео   в мире   животные   кошка   собака   схватка   
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8  комментариев
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34k
АнтонПолднев 49 минут назад
Собакен красава. Очень похоже на встречу бухого быдлофана и адекватного человека.
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344
Maikl 2 минуты назад
Пёсель красавец )))) два иппона явных в кадре, третий видимо случился за углом ))))
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1k
basil pupkin 15 минут назад
Возможно рядом котята, а собакен 3 раза жалел кошака.
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44k
Цыц тут у меня 20 минут назад
Кошак тоже не сильно усердствовал, так, ради развлечения. Похоже, они периодически так сходятся.
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3k
poбт 23 минуты назад
да они каждый день так 3.14здятся, видно же
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