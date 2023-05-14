Под Сочи активно стал разрастаться краснокнижный ядовитый гриб

- Решеточник встречается очень редко. В основном его можно найти в южных регионах нашей страны, - сообщили на официальной странице в соцсетях парка.





Клатрус занесен в красную книгу. Из-за этого он находится под охраной государства. Поэтому не стоит затаптывать этот гриб ногами в случае, если во время прогулки вы его нашли.