Под Сочи активно стал разрастаться краснокнижный ядовитый гриб

Название этого гриба полностью описывает его внешний вид. Решеточник красный очень яркого цвета и имеет яйцевидную форму, которая оплетена множественными прутьями. По-научному этот удивительный гриб называется – красный клатрус.
- Решеточник встречается очень редко. В основном его можно найти в южных регионах нашей страны, - сообщили на официальной странице в соцсетях парка.
Клатрус занесен в красную книгу. Из-за этого он находится под охраной государства. Поэтому не стоит затаптывать этот гриб ногами в случае, если во время прогулки вы его нашли.
- Все без исключения особи смертельно ядовиты в любой стадии развития. Поэтому решеточником можно только любоваться издали, - уточнили в парке.
Также не стоит пытаться избавиться от клатруса из-за запаха его мякоти. В зрелом виде она испускает очень неприятный аромат чего-то гниющего или протухшего.
Кроме того, грибы этого вида растут на лесном опаде и на остатках древесины. Их можно встретить только во время весенне — осеннего сезона.
«Мы никогда не отмечали массового скопления грибов. Обычно один-два, но чтобы ковром, такого не было. У нас это впервые, это достаточно редкое событие», — отмечают эксперты.
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