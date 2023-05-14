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Под&nbsp;Сочи активно стал разрастаться краснокнижный ядовитый гриб

Под Сочи активно стал разрастаться краснокнижный ядовитый гриб

Автор:
14 мая 2023 10:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Решеточник   Сочи   в мире   красный клатрус.   фото   ядовитый гриб   
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Название этого гриба полностью описывает его внешний вид. Решеточник красный очень яркого цвета и имеет яйцевидную форму, которая оплетена множественными прутьями. По-научному этот удивительный гриб называется – красный клатрус.

- Решеточник встречается очень редко. В основном его можно найти в южных регионах нашей страны, - сообщили на официальной странице в соцсетях парка.


Клатрус занесен в красную книгу. Из-за этого он находится под охраной государства. Поэтому не стоит затаптывать этот гриб ногами в случае, если во время прогулки вы его нашли.

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- Все без исключения особи смертельно ядовиты в любой стадии развития. Поэтому решеточником можно только любоваться издали, - уточнили в парке.


Также не стоит пытаться избавиться от клатруса из-за запаха его мякоти. В зрелом виде она испускает очень неприятный аромат чего-то гниющего или протухшего.


Кроме того, грибы этого вида растут на лесном опаде и на остатках древесины. Их можно встретить только во время весенне — осеннего сезона.


«Мы никогда не отмечали массового скопления грибов. Обычно один-два, но чтобы ковром, такого не было. У нас это впервые, это достаточно редкое событие», — отмечают эксперты.

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Метки: Решеточник   Сочи   в мире   красный клатрус.   фото   ядовитый гриб   
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3  комментария
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5k
satra 2 часа назад
Явно инопланетная штука собирается поработить планету.
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4k
Влад Полчаса назад
«Мы никогда не отмечали массового скопления грибов. Обычно один-два, но чтобы ковром, такого не было. У нас это впервые, это достаточно редкое событие», отмечают эксперты.

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16k
Колька Валеркин сын 46 минут назад
в стражах галактики такое уже было))) херово там все пошло)))
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