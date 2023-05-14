Жгут навоз и спят с коровами — быт племени Мундари, где скот ценнее человека

Однако причины такого трепетного отношения к этим рогатым совсем не религиозные, а понятные всем — бытовые. От коров буквально зависит жизнь этих людей.

И здесь следует сделать небольшую ремарку: Мундари — это кочевой африканский народ, отличающийся очень высоким ростом и субтильным телосложением. Некоторые люди даже сравнивают их с жирафами.

Что тут сказать... Жизнь в пустыне — не сахар, поэтому нездоровая худоба и правда присуща этому народу.

И вся их жизнь посвящена коровам, ведь коровы и есть их жизнь. Нет, они не едят говядину, но целиком и полностью зависят от этого скота. Так, например, основной рацион Мундари составляет жирной коровье молоко, коровья же кровь и скисшее молоко — аналог нашего несладкого йогурта. Более того, Мундари спят среди коров — они дают им тепло, продают молоко в обмен на оружие (для защиты все тех же коров) и даже красят волосы продуктами жизнедеятельности коров...