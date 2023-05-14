Жгут навоз и спят с коровами — быт племени Мундари, где скот ценнее человека

О том, что в Индии корова — священное животное, которому можно все, слышало абсолютное большинство. И это так. Только вот мало кто знает, что в жизни племени африканского Мундари коровы играют куда большую роль, чем в той же Индии.
Однако причины такого трепетного отношения к этим рогатым совсем не религиозные, а понятные всем — бытовые. От коров буквально зависит жизнь этих людей.
И здесь следует сделать небольшую ремарку: Мундари — это кочевой африканский народ, отличающийся очень высоким ростом и субтильным телосложением. Некоторые люди даже сравнивают их с жирафами.
Что тут сказать... Жизнь в пустыне — не сахар, поэтому нездоровая худоба и правда присуща этому народу.
И вся их жизнь посвящена коровам, ведь коровы и есть их жизнь. Нет, они не едят говядину, но целиком и полностью зависят от этого скота. Так, например, основной рацион Мундари составляет жирной коровье молоко, коровья же кровь и скисшее молоко — аналог нашего несладкого йогурта. Более того, Мундари спят среди коров — они дают им тепло, продают молоко в обмен на оружие (для защиты все тех же коров) и даже красят волосы продуктами жизнедеятельности коров...
Да и пустыня — этот не райский пляж с рекламы Баунти: днем там стоит адская жара, а вот вечером и ночью — дикий холод. Племя вынуждено как-то согреваться. И оно нашло способ это делать. Для этого Мундари жгут коровий навоз: это не только дарит им тепло, но и защищает от насекомых — запах стоит такой, что москиты и прочие ползучие гады к ним не приближаются. Но и образовавшуюся после сожжения золу не выкидывают, а пускают в дело: ее наносят на кожу для защиты от солнца и насекомых, ей чистят зубы и отмывают посуду. В общем, из жизни с коровами Мундари пытаются выжать буквально все.
И порой это пугает. Ведь в культуре Мундари жизнь быка или коровы порой ценится больше, чем жизнь человека. Так, если встанет вопрос о лечении скота или какого-то старика, то выбор падет не на человека. Он, как считает племя, свое пожил. А вот корова еще может принести пользу всем. Жестоко, цинично, но, наверное, практично.
Но как же живет это столь неординарное племя? Как и любые скотоводы-кочевники. Утром, чуть свет, мужчины идут со скотом на пастбище до самого вечера. Женщины и дети занимаются домашними делами: обирают навоз на вечер, готовят пищу, заботятся о детях и добывают воду.
Что же до жилья... его попросту нет. Люди буквально спят среди коров под звездным небом. Есть лишь несколько палаток для больных членов общества, женщин на сносях и совсем маленьких детей. Другие же члены сообщества спят в обнимку с коровами и быками — им так привычнее и теплее.
Впрочем, процесс глобализации и туристическое влияние уже сказывается на этом народе. Часть жителей крупных деревень уходит "в цивилизацию", да и сами Мундари больше не бегают в костюмах Адамы и Евы, а одеваются вполне современно, пусть и несколько неряшливо.
Туристы тоже пусть и редкие, но гости здешних мест. И уже это представляет серьезную проблему для Мундари, как для полноценного этноса. Во-первых, под влиянием туристов и их денег племя может "облениться" и забыть привычный уклад своей жизни, что потом, когда ажиотаж спадет, приведет к неминуемому краху народа.
Во-вторых, долгие годы и столетия Мундари жили относительно обособленно, практически не контактируя с внешним миром. По этой причине многие болезни, присущие нашему обществу, им незнакомы. По этой причине вспышка даже самого простого, на наш взгляд, недуга, может выкосить большую часть Мундари очень быстро.
В-третьих, культура. Уже сейчас Мундари знакомы с Исламом, что в некоторой степени оказывает влияние на их мировоззрение, корректируя поведение. И сталкиваясь с новыми традициями и явлениями, Мундари попросту рискуют потерять себя.
К счастью, в данный момент племя все еще способно существовать относительно автономно, не полагаясь на помощь остального мира. И до каких-то серьезных последствий воздействия человека на них еще очень и очень далеко.
Источник:
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Им не надо убивать, обманывать и притеснять друг друга чтобы жить в гармонии с Природой на этой планете. Они - самодостаточные Люди!
Самобытность это прекрасно , вот миллионвторое доказательство что ниггеры - животные.