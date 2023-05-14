Индия: таинственные пещеры Барабар

В Индии можно найти загадочные объекты с невероятным уровнем обработки и совершенно непонятным предназначением. К таким можно отнести комплекс пещер Барабар.
Наиболее удивительным на этих пещерах является не из возраст, а невиданная геометрическая точность, с какой они были выкопаны, совершенная зеркальная полировка гранитных стен и сводов, и, прежде всего, факт, что они были созданы для медитации и вызова трансцендентных переживаний. Каким способом это было достигнуто, каждый поймет на месте.
Где их найти?
С абсолютной равнины 35 км северо-восточнее от города Гая возвышается низкий гранитный хребет длиной 3 км. В его центральной части расположена группа высших скал под названием Барабар. Похожее место можно найти еще в полутора километрах восточнее – холм Нагарджуни. И что у них общего? В гранитном массиве выкопаны пещеры, свидетельствующие об искусстве империи Маурьев, и наряду с двумя пещерами Сон Бхандар в Раджгире они являются самыми старыми пещерными храмами в Индии. Пещеры Барабара - единственное сооружение, связанное с вымершей религиозной и философской культурой вымершей религиозной и философской культурой – шраманской сектой философов-ашивов.
Гранитный массив, напоминающий огромную подводную лодку, имеет регулярный вход с одной стороны, а над ним надпись, что пещера была высечена через 19 лет после вступления императора Ашоки на престол. Каждая из пещер Барабар имеет свое имя. Первая из них - это Каран Чаупар. Идеально симметричное помещение имеет размеры 10,4×4,3 м, а потолок закруглен в свод высотой 3,3 м. Внутри нет ни одной статуи, рисунка, надписи, рельефа, просто ничего, только идеально гладкие блестящие гранитные стены.
В пещере тускло, почти темно, только через входное отверстие сюда слабо проникает свет. Ваш проводник вам устроит неожиданные впечатления: дойдет до конца пещеры и закричит несколько слов. Невиданное эхо почти не заглушает, несколько раз его возвращает, а несколько секунд спустя звуки смешиваются, усиливаются и, наконец, четко слышны слова, которые вообще никак не связаны с тем, что было сказано. Это просто завораживает. Посетители тоже экспериментируют с различными звуками, хлопками, интонацией. Наконец, вы слышите звуки, которые никто не издавал: приглушенный разговор, уличный шум, звуки из близлежащей деревни, мычанье коров и т.д., что вызывает ощущение, что у вас галюцинации. Вы только что поняли суть переживаний древних медитирующих. Насколько завораживающими, должно быть, здесь было пение монахов!
Другие пещеры Судама и Ломас Риши имеют похожие размеры, но они всегда представляют собой два соединенных помещения. Отполированные стены являются причиной тех же акустических свойств, которые были основой психоделического опыта тогдашних строителей. Пещера Ломас Риши осталась незаконченной, работа над четвертой пещерой, Вишвакарма, только началась. Самый интересный портал имеет пещера Ломас Риши. Он украшен резной линией слонов.
В настоящее время ученые не имеют представления о технологии, которую люди использовали для обработки гранитных стен с такой удивительной точностью и совершенством за 300 лет до нашей эры в древней Индии.
Окружение пещер почти так же примечательно, как и сами пещеры. Лестницы, высеченные в гранитной скале, и ловко построенные подходы к пещерам, скальные рельефы, а между всем этим пасущийся скот деревенских жителей, помет, который сушится на валунах, и вездесущие любопытные дети.
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Технология элементарная: терпение и труд все перетрут
Учёные типа фон Дэникена и прочих свидетелей НЛО может и не могут, а действительно настоящие учёные уже давно поняли эту технологию, да, она трудремкая, но ничего невозможного нет, даже с помощью медных инструментов и гранитный камней все получается.