Индия: таинственные пещеры Барабар

Наиболее удивительным на этих пещерах является не из возраст, а невиданная геометрическая точность, с какой они были выкопаны, совершенная зеркальная полировка гранитных стен и сводов, и, прежде всего, факт, что они были созданы для медитации и вызова трансцендентных переживаний. Каким способом это было достигнуто, каждый поймет на месте.





Где их найти?

С абсолютной равнины 35 км северо-восточнее от города Гая возвышается низкий гранитный хребет длиной 3 км. В его центральной части расположена группа высших скал под названием Барабар. Похожее место можно найти еще в полутора километрах восточнее – холм Нагарджуни. И что у них общего? В гранитном массиве выкопаны пещеры, свидетельствующие об искусстве империи Маурьев, и наряду с двумя пещерами Сон Бхандар в Раджгире они являются самыми старыми пещерными храмами в Индии. Пещеры Барабара - единственное сооружение, связанное с вымершей религиозной и философской культурой вымершей религиозной и философской культурой – шраманской сектой философов-ашивов.