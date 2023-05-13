Противоречивая гигиена Индии: почему левая рука считается "нечистой", и зачем в туалетах кувшин с водой

Индия — страна контрастов, это вам скажет любой путешественник. В ней, как и во всём необычном и загадочном, сплетены воедино многовековые традиции, великолепная природа, суровые нравы, яркие краски и удивительные, но порой пугающие ритуалы.
Европейцу, приехавшему в Индию, всё в этой стране кажется невероятным, начиная от пьянящего аромата специй, витающего в воздухе, и заканчивая необычными привычками местных жителей.
Одним из таких пикантных нюансов быта местных жителей является полное отсутствие бумаги в туалетных комнатах. Причем это касается как общественных туалетов, так и уборных, размещённых в дорогих отелях и ресторанах. Никакой бумаги, лишь кран, который зачастую вмонтирован прямо в пол, кружка или кувшин с водой.
Дело в том, что индусы считают туалетную бумагу крайне неэффективной, а вот вода - совсем другое дело! Эта привычка поддерживать гигиену собственного тела на должном уровне с помощью воды существует в Индии с незапамятных времен, поскольку древесина, а соответственно и бумага, всегда были в дефиците.
Поэтому и сегодня в индийских туалетных комнатах всегда стоит кувшин или кружка с чистой проточной водой, а все гигиенические процедуры проводятся левой рукой, которую затем тщательно моют правой, поливая из кружки. И в этом, надо сказать, тоже есть свой сакральный смысл.
В Индии существует строгое правило: «Правая рука кормит тело, а левая моет его». Поэтому левая рука у индусов считается нечистой. Едят, благословляют, берут и дают вещи или деньги местные жители исключительно правой рукой. А вот проводить все эти манипуляции левой рукой считается недопустимым.
Европейцы часто забывают об этом правиле, и, порой протягивая, скажем, деньги местному торговцу левой рукой искренне удивляются, почему тот бросает покупки им под ноги. В Индии теория о том, что деньги не пахнут, работает иначе: очень даже пахнут, если их дают левой рукой.
Унитазы, кстати, по мнению индусов, вещь такая же крайне непрактичная и неудобная, как и туалетная бумага. Поэтому в большинстве домов и заведений их нет. Устанавливают унитазы исключительно там, куда может заглянуть придирчивый европейский турист, которому без унитаза, как известно, не обойтись.
Например, в поездах высокого класса или в дорогих гостиницах частенько можно увидеть такое явление, как "двойные туалеты" - «Европейский стиль» и «Индийский/азиатский стиль». Думаю, вы понимаете, что это значит. Поэтому всем любителям побродить по не туристическим маршрутам следует иметь в виду эту особенность.
Кстати, в Индии достаточно распространено такое чудо техники, как гибрид унитаза и биде. Выглядит он, на первый взгляд, как обычный унитаз, однако к сидушке сзади прикручена тоненькая трубка, у которой есть отдельный кран. В общем-то, весьма удобное приспособление, вот только напор воды в этой трубке, мягко говоря, непредсказуем. Индусы не считают нужным (или важным) проверять его заранее, поэтому любого, кто решит воспользоваться данным приспособлением, может ожидать неприятный сюрприз.
А что насчёт душа? К нему у индусов тоже особое отношение. Например, в индийских душевых нет горячей воды, только холодная. В Индии достаточно тепло, и подогревать воду с помощью дополнительных устройств не нужно - она нагревается самостоятельно.
Да и в целом у индусов нет проблем с тем, где и как помыться. В конце концов, всегда есть воды великого Ганга, на берегах которого они совершают омовение, стирают бельё, моют скот и проводят поминальные ритуалы. Но не всё так печально.
В настоящее время правительство Индии тратит огромные средства на строительство водопроводов и очистку воды, чтобы обеспечить местных жителей и туристов чистой питьевой водой. Поэтому сегодня колонки, где люди могут набрать воды, помыться, постирать и даже попить, установлены практически повсеместно.
Но и тут есть небольшая оговорка. С изнеженным европейским желудком индийская вода может сыграть злую шутку. Она всё же отличается от той, к которым привыкло большинство приезжих туристов. Это как с индийской кухней: ненатренированный организм её просто не воспримет должным образом! Поэтому власти настоятельно рекомендуют туристам, впервые приехавшим в Индию, покупать бутилированную питьевую воду. Так сказать, на всякий случай...
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Правильно говорят: - какая гигиена, такой и народ. Грязи по улицам навалом. Часто виделись мужчины, которые мочились где только могли.
А по поводу грязной левой руки - это сказки от автора. Для индусов это такая-же нормальная рука как и левая. Это можно увидеть даже не едучи туда. Посмотрите любое индийское кино.
вот тут индиец живущий в Канаде рассказывает про Индию город Бомбей
он прилетает в Бомбей и говорит
откройте дверь, я покажу как должен выглядеть настоящий индиец
а дальше Вы поймёте))
Так что, как сказал персонаж из "Теории большого взрыва", они не знают, что такое твёрдый стул.
P.S. У этих хоть вода есть, чтобы жопу вымыть. В Афгане песочком подтирают. Ну нету там ни лопухов, ни воды. А могут и вообще не подтирать. Баба в своей парандже идёт, остановилась, присела, встала и дальше пошла. А сзади кучка осталась. Личинка, так сказать.