18 величественных построек в стиле советского брутализма, которые поражают смелостью

Как бы не ругали брутализм, он всё равно остаётся частью истории. Некоторые здания даже сегодня выглядят достаточно интересно и привлекательно. Поэтому они заслуживают шанс остаться на своих местах хотя бы в качестве архитектурной и исторической ценности.
Брутализм — архитектурный стиль, который зародился в 1950-х годах. Многие ошибочно полагают, что его родиной является СССР. Видимо, такой стереотип связан с тем, что на территории государства возводилось достаточно большое количество подобных строений.
Однако первые здания, имеющие грубоватые, массивные формы и конструкции, начали появляться в Великобритании. Уже позже это направление распробовали в Японии, Канаде, Бразилии и США. Конечно, не остался в стороне и Советский Союз, который как никто другой ценил интересные композиционные решения, которые сочетаются с фунциональностью и доступной стоимостью.
Многие люди критикуют брутализм. Некоторые даже уверены, что подобные строения лучше отдать под снос. Однако заслужено ли? Постройки, выполненные в этом стиле, существуют во многих странах мира. В СССР они смотрелись особенно органично, так как они идеально сочетались с советскими интернациональными предпочтениями.
Памятник на холме Свободы в Илирской-Бистрице, Словения
Год строительства: 1965
Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР
Год строительства: 1974
В настоящее время принадлежит Банку Грузии и используется им как офисное здание.
Пансионат «Дружба», который находится в Курпатах, Крым
Год строительства: 1985
Брутализм — направление модернизма, которое активно развивалось в послевоенные годы. Его главными чертами являются подчёркнутая массивность форм, урбанистичность и отсутствие декорирования. В обязательном порядке выделялся интернациональный характер строений. Преобладающий строительный материал — железобетон.
Здание российского посольства на Кубе (первоначально здесь находилось посольство СССР)
Годы строительства: 1978-1987
ЦНИИ робототехники и технической кибернетики — один из крупнейших научных центров России, Санкт-Петербург
Годы строительства: 1973-1986
Военно-медицинская академия, Белград, Сербия
Год строительства: 1981
Новая сцена — здание Национального театра, Прага, Чехия
Годы строительства: 1977-1983
Дом Советов, Калининград
Годы строительства: 1970-1990
Советский брутализм охватывает период с 1955 по 1991 год. Оценивая стиль строений того времени, можно предположить, что советский брутализм и советский модернизм — схожие направления. Однако это не так. Для модернизма характерно использование декора и различных облицовочных материалов (например, мозаичных панно и барельефов). Подобные черты полностью отсутствуют в брутализме.
Жилой комплекс «Аул», Алматы, Казахстан
Годы строительства: 1986-2002
Памятник «1300 лет Болгарии»
Год строительства: 1981
Здание Словацкого радио, Братислава, Словакия
Год строительства: 1983
Памятник революции народа Мославина, Хорватия
Год строительства: 1967
Гостиница «Космос», Москва
Год строительства: 1979
Памятник Юрию Гагарину, расположенный на одноимённой площади на Ленинском проспекте. Находится в Москве
Год строительства: 1980
Украинский институт научно-технической экспертизы и информации, Киев
Год строительства: 1971
Гелиокомплекс «Солнце», Узбекистан
Годы строительства: 1981-1987
Дворец бракосочетания, Тбилиси, Грузия
Год строительства: 1985
Многие сторонники брутализма выделяли среди достоинств архитектуры не только дешевизну строительства, но и антибуржуазность этого стиля. Но в 1970—1980-х годах во многих странах наступила реакция против модернизма. Поэтому бруталистская архитектура принимала на себя самые тяжёлые и беспощадные удары критики.
Дом на ножках, Санкт-Петербург
Год строительства: 1987
Некоторые подобные дома в городе были сданы в эксплуатацию уже после распада СССР.
Советский бруталистический дом в центре Минска
Годы строительства: 1975-1981
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