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18 величественных построек в стиле советского брутализма, которые поражают смелостью

18 величественных построек в стиле советского брутализма, которые поражают смелостью

Автор:
13 мая 2023 08:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектор   брутализм   в мире   дом   здание   стройка   фото   
483
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Как бы не ругали брутализм, он всё равно остаётся частью истории. Некоторые здания даже сегодня выглядят достаточно интересно и привлекательно. Поэтому они заслуживают шанс остаться на своих местах хотя бы в качестве архитектурной и исторической ценности.

Брутализм — архитектурный стиль, который зародился в 1950-х годах. Многие ошибочно полагают, что его родиной является СССР. Видимо, такой стереотип связан с тем, что на территории государства возводилось достаточно большое количество подобных строений.

Однако первые здания, имеющие грубоватые, массивные формы и конструкции, начали появляться в Великобритании. Уже позже это направление распробовали в Японии, Канаде, Бразилии и США. Конечно, не остался в стороне и Советский Союз, который как никто другой ценил интересные композиционные решения, которые сочетаются с фунциональностью и доступной стоимостью.

Многие люди критикуют брутализм. Некоторые даже уверены, что подобные строения лучше отдать под снос. Однако заслужено ли? Постройки, выполненные в этом стиле, существуют во многих странах мира. В СССР они смотрелись особенно органично, так как они идеально сочетались с советскими интернациональными предпочтениями.


Памятник на холме Свободы в Илирской-Бистрице, Словения

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Год строительства: 1965


Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР

Год строительства: 1974

В настоящее время принадлежит Банку Грузии и используется им как офисное здание.


Пансионат «Дружба», который находится в Курпатах, Крым

Год строительства: 1985

Брутализм — направление модернизма, которое активно развивалось в послевоенные годы. Его главными чертами являются подчёркнутая массивность форм, урбанистичность и отсутствие декорирования. В обязательном порядке выделялся интернациональный характер строений. Преобладающий строительный материал — железобетон.


Здание российского посольства на Кубе (первоначально здесь находилось посольство СССР)

Годы строительства: 1978-1987


ЦНИИ робототехники и технической кибернетики — один из крупнейших научных центров России, Санкт-Петербург

Годы строительства: 1973-1986


Военно-медицинская академия, Белград, Сербия

Год строительства: 1981


Новая сцена — здание Национального театра, Прага, Чехия

Годы строительства: 1977-1983


Дом Советов, Калининград

Годы строительства: 1970-1990

Советский брутализм охватывает период с 1955 по 1991 год. Оценивая стиль строений того времени, можно предположить, что советский брутализм и советский модернизм — схожие направления. Однако это не так. Для модернизма характерно использование декора и различных облицовочных материалов (например, мозаичных панно и барельефов). Подобные черты полностью отсутствуют в брутализме.


Жилой комплекс «Аул», Алматы, Казахстан

Годы строительства: 1986-2002


Памятник «1300 лет Болгарии»

Год строительства: 1981


Здание Словацкого радио, Братислава, Словакия

Год строительства: 1983


Памятник революции народа Мославина, Хорватия

Год строительства: 1967


Гостиница «Космос», Москва

Год строительства: 1979


Памятник Юрию Гагарину, расположенный на одноимённой площади на Ленинском проспекте. Находится в Москве

Год строительства: 1980


Украинский институт научно-технической экспертизы и информации, Киев

Год строительства: 1971


Гелиокомплекс «Солнце», Узбекистан

Годы строительства: 1981-1987


Дворец бракосочетания, Тбилиси, Грузия

Год строительства: 1985

Многие сторонники брутализма выделяли среди достоинств архитектуры не только дешевизну строительства, но и антибуржуазность этого стиля. Но в 1970—1980-х годах во многих странах наступила реакция против модернизма. Поэтому бруталистская архитектура принимала на себя самые тяжёлые и беспощадные удары критики.


Дом на ножках, Санкт-Петербург

Год строительства: 1987

Некоторые подобные дома в городе были сданы в эксплуатацию уже после распада СССР.


Советский бруталистический дом в центре Минска

Годы строительства: 1975-1981


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Метки: архитектор   брутализм   в мире   дом   здание   стройка   фото   
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12k
Андрей А 50 минут назад
Гелиокомплекс «Солнце», Узбекистан. Сериал "Игра на выживание" второй сезон там снимали
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11k
Dmitry 19 минут назад
Это называется не "брутализм", а "архитектурный модернизм". А брутализм лёг в основу советского модернизма. Особенностью советского модернизма является, использование облицовки(мрамор, песчаник, ракушечник, керамика и пр.), декоративность (мозаичные панно, барельефы и пр.) и массовое остекление поверхностей зданий, отчасти напоминающее о конструктивизме.
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137
Алексей Хмелёв Полчаса назад
Здания, которые расположены в СПб, находятся в окружении типовой застройки того времени. И поверьте очень сильно оживляют общий пейзаж. Когда их видишь, останавливаешся, удивлённо задрав голову, пытаясь понять как там устроено внутри.
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