18 величественных построек в стиле советского брутализма, которые поражают смелостью

Брутализм — архитектурный стиль, который зародился в 1950-х годах. Многие ошибочно полагают, что его родиной является СССР. Видимо, такой стереотип связан с тем, что на территории государства возводилось достаточно большое количество подобных строений.

Однако первые здания, имеющие грубоватые, массивные формы и конструкции, начали появляться в Великобритании. Уже позже это направление распробовали в Японии, Канаде, Бразилии и США. Конечно, не остался в стороне и Советский Союз, который как никто другой ценил интересные композиционные решения, которые сочетаются с фунциональностью и доступной стоимостью.

Многие люди критикуют брутализм. Некоторые даже уверены, что подобные строения лучше отдать под снос. Однако заслужено ли? Постройки, выполненные в этом стиле, существуют во многих странах мира. В СССР они смотрелись особенно органично, так как они идеально сочетались с советскими интернациональными предпочтениями.

Памятник на холме Свободы в Илирской-Бистрице, Словения