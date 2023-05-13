Как старые шины вместо свалок попадают в стены домов

Вторая жизнь вышедших из строя покрышек.
Как известно, у шин достаточно короткий срок годности. В среднем резину рекомендуется использовать в течение 6-10 лет. Даже если абсолютно новые колеса лежат в гараже, то просто спустя годы резина потеряет все свои свойства и при любом торможении начнет разрушаться.
На первый взгляд, невозможно найти достойное применение вышедшим из строя шинам. Но ученые не сдаются и придумывают различные решения, чтобы спасти колеса от участи десятилетиями лежать на свалке.
Из покрышек делают дома, дороги, их предлагают использовать в строительстве. Предлагаем вам забыть о клумбах и лебедях из автомобильной резины и посмотреть, как выглядят дома из старых колес, а также узнать, как еще предлагают использовать покрышки.
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