Как старые шины вместо свалок попадают в стены домов

Как известно, у шин достаточно короткий срок годности. В среднем резину рекомендуется использовать в течение 6-10 лет. Даже если абсолютно новые колеса лежат в гараже, то просто спустя годы резина потеряет все свои свойства и при любом торможении начнет разрушаться.