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Как старые шины вместо свалок попадают в стены домов

Как старые шины вместо свалок попадают в стены домов

Автор:
13 мая 2023 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   дом   интересно   покрышка   фото   шина   
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Вторая жизнь вышедших из строя покрышек.

Как известно, у шин достаточно короткий срок годности. В среднем резину рекомендуется использовать в течение 6-10 лет. Даже если абсолютно новые колеса лежат в гараже, то просто спустя годы резина потеряет все свои свойства и при любом торможении начнет разрушаться.

На первый взгляд, невозможно найти достойное применение вышедшим из строя шинам. Но ученые не сдаются и придумывают различные решения, чтобы спасти колеса от участи десятилетиями лежать на свалке.

Из покрышек делают дома, дороги, их предлагают использовать в строительстве. Предлагаем вам забыть о клумбах и лебедях из автомобильной резины и посмотреть, как выглядят дома из старых колес, а также узнать, как еще предлагают использовать покрышки.


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Метки: в мире   видео   дом   интересно   покрышка   фото   шина   
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1  комментарий
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466
Jlav 24 минуты назад
Прям аж воочию чувствую вонь от них в жару... )
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