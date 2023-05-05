Последствия крупного пожара в селе Успенка под Тюменью показали с воздуха

Пожарные всё ещё продолжают бороться со стихией, но распространение пожара удалось остановить.
Вчера, 4 мая, мощный лесной пожар охватил село Успенка под Тюменью. В семь часов вечера власти ввели в населённом пункте режим ЧС, а всех желающих эвакуировали в пункты временного содержания. Сообщается, что из Успенки вывезли почти 500 человек, включая 370 детей из детского психоневрологического диспансера и 45 маломобильных пенсионеров из дома престарелых «Милосердие».
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К тушению пожара были привлечены 226 человек, 56 единиц техники, а также 2 вертолёта Ми-8, один Ми-26 и самолёт Ил-76. К утру пожарным удалось локализовать пожар на площади 3900 квадратных метра.
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Следственный комитет начал проверку по факту возгорания в населённом пункте. Эпидемиологи проводят замеры концентрации вредных веществ в воздухе, а волонтёры ищут и спасают брошенных или потерявшихся домашних животных.
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