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Последствия крупного пожара в селе Успенка под Тюменью показали с воздуха

Последствия крупного пожара в селе Успенка под Тюменью показали с воздуха

Автор:
05 мая 2023 11:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Тюмень   Успенка   ЧС   видео   пожар   село   эвакуация   
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Пожарные всё ещё продолжают бороться со стихией, но распространение пожара удалось остановить.

Вчера, 4 мая, мощный лесной пожар охватил село Успенка под Тюменью. В семь часов вечера власти ввели в населённом пункте режим ЧС, а всех желающих эвакуировали в пункты временного содержания. Сообщается, что из Успенки вывезли почти 500 человек, включая 370 детей из детского психоневрологического диспансера и 45 маломобильных пенсионеров из дома престарелых «Милосердие».

К тушению пожара были привлечены 226 человек, 56 единиц техники, а также 2 вертолёта Ми-8, один Ми-26 и самолёт Ил-76. К утру пожарным удалось локализовать пожар на площади 3900 квадратных метра.

Следственный комитет начал проверку по факту возгорания в населённом пункте. Эпидемиологи проводят замеры концентрации вредных веществ в воздухе, а волонтёры ищут и спасают брошенных или потерявшихся домашних животных.

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Метки: Тюмень   Успенка   ЧС   видео   пожар   село   эвакуация   
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