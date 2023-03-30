Очень странные дела. Это уже четвёртая крупная авария с поездами за неполных два месяца.
В США снова сошёл с рельсов и загорелся поезд. На этот раз на севере — в Миннесоте. Сообщается, что катастрофа произошла ночью на западной окраине города Реймонд. Поезд перевозил смешанные грузы, в том числе кукурузный сироп и этанол. Последний, очевидно, и стал причиной возгорания. Сообщается, что путей сошли 14 цистерн.
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Масштабы ЧП серьёзные, всех жителей эвакуировали подальше от пожара — в местную Принсбургскую школу. В пожарном департаменте города сообщили, что населённый пункт в настоящее время недоступен для населения и попросили всех неравнодушных привезти в Церковь Единства, где расквартировались пожарные, провизию и бутилированную воду.
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Компания Burlington Northern Santa Fe, которой принадлежит поезд, причину катастрофы пока не называет — идёт расследование инцидента. Но очевидно, всему виной изношенное железнодорожное полотно.
Напомним, что в начале февраля и марта в штате Огайо опрокинулись составы грузовых поездов. Крушение одного из них стало причиной экологической катастрофы из-за разлива химикатов. Во Флориде 1 марта с путей сошли 5 вагонов, в том числе две цистерны с пропаном.
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Но ничего, ещё денежек украм отсыпьте, тогда всё наладится.
Ну так передай, что там плохие преподаватели и смотри, как в настоящем русском языке обстоит с этим дело: