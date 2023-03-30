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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 255 постов • 21 подписчик подписаться
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Очередной поезд сошёл с рельсов в США

Очередной поезд сошёл с рельсов в США

Автор:
30 марта 2023 19:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Миннесота   США   видео   крушение   поезд   пожар   
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Очень странные дела. Это уже четвёртая крупная авария с поездами за неполных два месяца.

В США снова сошёл с рельсов и загорелся поезд. На этот раз на севере — в Миннесоте. Сообщается, что катастрофа произошла ночью на западной окраине города Реймонд. Поезд перевозил смешанные грузы, в том числе кукурузный сироп и этанол. Последний, очевидно, и стал причиной возгорания. Сообщается, что путей сошли 14 цистерн.

Масштабы ЧП серьёзные, всех жителей эвакуировали подальше от пожара — в местную Принсбургскую школу. В пожарном департаменте города сообщили, что населённый пункт в настоящее время недоступен для населения и попросили всех неравнодушных привезти в Церковь Единства, где расквартировались пожарные, провизию и бутилированную воду.

Компания Burlington Northern Santa Fe, которой принадлежит поезд, причину катастрофы пока не называет — идёт расследование инцидента. Но очевидно, всему виной изношенное железнодорожное полотно.


Напомним, что в начале февраля и марта в штате Огайо опрокинулись составы грузовых поездов. Крушение одного из них стало причиной экологической катастрофы из-за разлива химикатов. Во Флориде 1 марта с путей сошли 5 вагонов, в том числе две цистерны с пропаном.

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Метки: Миннесота   США   видео   крушение   поезд   пожар   
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15  комментариев
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29k
Владимир Час назад
Прелесть какая. Развитая, безопасная инфраструктура..

Но ничего, ещё денежек украм отсыпьте, тогда всё наладится.
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2k
Alex 2 минуты назад
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892
Sumrak58100 8 минут назад
Они думали помидорами отделаться после Северных потоков? Партизан в Америке хватает.
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2k
Digektor 10 минут назад
Петров с Бошировым вообще себя не жалеют :))))
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17k
AzuveR 16 минут назад
Странно, как ещё пиндосы не обвинили во всём Россию.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 40 минут назад
пиндоская ЖЕЛЕЗКА..с эту хню напоминает.
Ссылка youtu.be
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11k
Shtoppi 52 минуты назад
похоже деда бидона и дерьмократическую партию сшп, кто-то все-таки решил реально подвести под монастырь и отстранить о власти, пока они в своем буйном помешательстве, финансируя какляцких наци-террористов в иллюзорной надежде уничтожить Россию, и позабыв про то что рядом, не уничтожили свою собственную помойную яму.
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10k
Владимир 56 минут назад
Пфффф.... Вы видели капитализацию Apple?
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10
ЛогинПароль Час назад
Как аккуратно сложены вагоны.
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37k
Александр Час назад
С РЕЛЬС! не с РесльсОВ!!! Учите, мляха, великий и могучий!
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924
Arti Час назад
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