Очередной поезд сошёл с рельсов в США

Компания Burlington Northern Santa Fe, которой принадлежит поезд, причину катастрофы пока не называет — идёт расследование инцидента. Но очевидно, всему виной изношенное железнодорожное полотно.





Напомним, что в начале февраля и марта в штате Огайо опрокинулись составы грузовых поездов. Крушение одного из них стало причиной экологической катастрофы из-за разлива химикатов. Во Флориде 1 марта с путей сошли 5 вагонов, в том числе две цистерны с пропаном.