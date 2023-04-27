В Кургане ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Курганский губернатор запросил помощь у министра МЧС.
Сразу несколько масштабных пожаров вспыхнуло в Кетовском муниципальном округе Курганской области и некоторых района Кургана. Из-за сильного ветра и сухой погоды пламя быстро распространяется — в деревне Логоушки от огня пострадало 76 домов. При разборе завалов в одном из сгоревших строений спасатели обнаружили тело погибшего местного жителя.
С сегодняшнего дня губернатор Вадим Шумков ввёл на территории Кургана и Кетовского муниципального района режим ЧС. Также он обратился к министру МЧС Александру Куренкову и запросил дополнительную помощь в тушении пожаров.
Сообщается, что жителей Логовушки успешно эвакуировали. Сейчас в населённом пункте работает пожарный вертолёт Ми-8. Площадь пожара составляет 6 тысяч кв. метров, при этом сухая растительность вблизи деревни горит на площади в 80 гектаров.
Источник:
Как сообщил губернатор Шумков, пожар также перекинулся на территорию завода "Курганстальмост", вместе с сотрудниками МЧС в спасении предприятия участвуют работники нескольких заводов.
Источник:
МЧС России для борьбы с пожаром направило в регион самолёт Ил-76, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.
Источник:
Источник:
Источник:
- В Москве горит и взрывается ТЦ "Мега Химки"
- В Дзержинске полыхает завод по производству пластмасс и синтетических смол
- В Челябинске из-за удара молнии сгорела крыша жилого дома
- В Омской области пожар уничтожил целую деревню
- Момент взрыва в ТЦ Назрани попал на видео