В Кургане ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Сразу несколько масштабных пожаров вспыхнуло в Кетовском муниципальном округе Курганской области и некоторых района Кургана. Из-за сильного ветра и сухой погоды пламя быстро распространяется — в деревне Логоушки от огня пострадало 76 домов. При разборе завалов в одном из сгоревших строений спасатели обнаружили тело погибшего местного жителя.



С сегодняшнего дня губернатор Вадим Шумков ввёл на территории Кургана и Кетовского муниципального района режим ЧС. Также он обратился к министру МЧС Александру Куренкову и запросил дополнительную помощь в тушении пожаров.