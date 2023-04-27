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В Кургане ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Кургане ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Автор:
27 апреля 2023 19:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   видео   деревня   курганская область   пожар   режим чс   
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Курганский губернатор запросил помощь у министра МЧС.

Сразу несколько масштабных пожаров вспыхнуло в Кетовском муниципальном округе Курганской области и некоторых района Кургана. Из-за сильного ветра и сухой погоды пламя быстро распространяется — в деревне Логоушки от огня пострадало 76 домов. При разборе завалов в одном из сгоревших строений спасатели обнаружили тело погибшего местного жителя.

С сегодняшнего дня губернатор Вадим Шумков ввёл на территории Кургана и Кетовского муниципального района режим ЧС. Также он обратился к министру МЧС Александру Куренкову и запросил дополнительную помощь в тушении пожаров.

Сообщается, что жителей Логовушки успешно эвакуировали. Сейчас в населённом пункте работает пожарный вертолёт Ми-8. Площадь пожара составляет 6 тысяч кв. метров, при этом сухая растительность вблизи деревни горит на площади в 80 гектаров.

Как сообщил губернатор Шумков, пожар также перекинулся на территорию завода "Курганстальмост", вместе с сотрудниками МЧС в спасении предприятия участвуют работники нескольких заводов.

МЧС России для борьбы с пожаром направило в регион самолёт Ил-76, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.

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Метки: МЧС   видео   деревня   курганская область   пожар   режим чс   
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1  комментарий
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Юр21 4 минуты назад
Сколько говорено - обкашивайте осенью траву, обпахивайте деревни - хрен там, всё сидят и ждут пока им лично Путин всё сделает. Для себя и пальцем не пошевелят.
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