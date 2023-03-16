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В здании погранслужбы ФСБ Ростова-на-Дону прогремел взрыв и начался пожар

В здании погранслужбы ФСБ Ростова-на-Дону прогремел взрыв и начался пожар

Автор:
16 марта 2023 14:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   взрыв   видео   пожар   ростов-на-дону   фсб   
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ЧП произошло на проспекте Сиверса. В соцсетях появляются фото и видео инцидента.

Сегодня, 16 марта, на территории пограничного управления по Ростовской области начался серьезный пожар. Столб густого чёрного дыма был виден во всех районах города. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием был слышен взрыв.


Звук взрыва в 12.15 зафиксировала и камера домофона. После этого начался пожар.



В соцсетях появились многочисленные фото и видео того, что происходит в районе здания погранслужбы:


СМИ сообщают, что из горящего здания эвакуированы люди и место пожара оцеплено полицией. Сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Сиверса. Попасть туда могут только авто спецслужб.


Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о предварительной причине пожара в здвании погрануправления ФСБ и прокомментировал ситуацию со взрывом, о котором сообщали очевидцы:


Из-за пожара эвакуировали жилой дом на улице Сиверса, 26, а также студентов таможенного училища. По сообщениям губернатора Ростовской области есть один пострадавший. Агентство "ТАСС" сообщает об одном погибшем.


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Метки: Ynews   взрыв   видео   пожар   ростов-на-дону   фсб   
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7  комментариев
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Владимир 51 минуту назад
Не теракт от соседей? Если скоро на Украине исчезнут еще несколько ТЭЦ, станет понятно откуда уши торчат.
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Sergei 7 минут назад
курили опять там где надо)))или не надо )))))))
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