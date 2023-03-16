В здании погранслужбы ФСБ Ростова-на-Дону прогремел взрыв и начался пожар

ЧП произошло на проспекте Сиверса. В соцсетях появляются фото и видео инцидента.
Сегодня, 16 марта, на территории пограничного управления по Ростовской области начался серьезный пожар. Столб густого чёрного дыма был виден во всех районах города. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием был слышен взрыв.
Звук взрыва в 12.15 зафиксировала и камера домофона. После этого начался пожар.
Источник:
В соцсетях появились многочисленные фото и видео того, что происходит в районе здания погранслужбы:
Источник:
Источник:
СМИ сообщают, что из горящего здания эвакуированы люди и место пожара оцеплено полицией. Сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Сиверса. Попасть туда могут только авто спецслужб.
Источник:
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о предварительной причине пожара в здвании погрануправления ФСБ и прокомментировал ситуацию со взрывом, о котором сообщали очевидцы:
Из-за пожара эвакуировали жилой дом на улице Сиверса, 26, а также студентов таможенного училища. По сообщениям губернатора Ростовской области есть один пострадавший. Агентство "ТАСС" сообщает об одном погибшем.
Источник:
- ФСБ предотвратила покушение на основателя "Царьграда" Малофеева и показала видео минирования его авто
- В Латвии горел американский завод по производству дронов
- На заводе в подмосковье прогремел взрыв
- "Полдома нет!": в Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд пятиэтажки
- В небе над Калугой взорвался беспилотник: новые подробности ЧП