В Гамбурге произошёл пожар на складе с химическими веществами

По предварительным данным, произошла утечка сероводорода.
ЧП произошло сегодня в районе Ротенбургсорт. В результате пожара образовалось огромное токсичное облако.
В официальном предупреждении пожар и задымление были классифицированы как "крайняя опасность".
Пока пожарные в противогазах пытаются потушить пламя в двух помещениях, власти города настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от походов по магазинам, плотно закрыть окна и отключить кондиционеры и вентиляторы, дабы исключить риск попадания «дымовых газов и химических компонентов» в помещения.
По предварительной информации данных о пострадавших нет.
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А в каждой шутке есть только доля шутки.
Шутка? сегодня и завтра так и так всё закрыто
А сероводород... или дьявол мутит, или кто-то пукнул.
Если взять наличие четверти дебилов от 8 млрд населения - чему удивляться..