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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 267 постов • 21 подписчик подписаться
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В Гамбурге произошёл пожар на складе с химическими веществами

В Гамбурге произошёл пожар на складе с химическими веществами

Автор:
09 апреля 2023 13:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Германия   Химические вещества   ЧП   видео   пожар   склады   
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По предварительным данным, произошла утечка сероводорода.

ЧП произошло сегодня в районе Ротенбургсорт. В результате пожара образовалось огромное токсичное облако.

В официальном предупреждении пожар и задымление были классифицированы как "крайняя опасность".

Пока пожарные в противогазах пытаются потушить пламя в двух помещениях, власти города настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от походов по магазинам, плотно закрыть окна и отключить кондиционеры и вентиляторы, дабы исключить риск попадания «дымовых газов и химических компонентов» в помещения.


По предварительной информации данных о пострадавших нет.

Источник:

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Метки: Германия   Химические вещества   ЧП   видео   пожар   склады   
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13  комментариев
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8k
Владимир Час назад
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31k
Ashabad 3 минуты назад
Наверное не стоит скабрезничать по этому поводу. Людям реально угрожает опасность.
А в каждой шутке есть только доля шутки.
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34k
russger 22 минуты назад
"власти города настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от походов по магазинам"

Шутка? сегодня и завтра так и так всё закрыто
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8k
Ден 24 минуты назад
Вот и хорошо.
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11k
Shtoppi 44 минуты назад
минус еще одно производство в германии. пиндосы потихоньку душат европу как своего экономического конкурента, а стадо баранов только на митинги "не о чем" ходят. в общем - удачи им там всем.
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14k
a_komolow 50 минут назад
Эта неразлучная парочка, Петров и Боширов, до Германии добрались?
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1k
Alexandr 55 минут назад
Хорошо что сгорел, а то бы куча людей потравилась.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 55 минут назад
Грета Тубик...будет недовольная
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2k
Alex Час назад
Ништяк
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66k
doker Час назад
У нас каждую неделю что-то горит.
А сероводород... или дьявол мутит, или кто-то пукнул.

Если взять наличие четверти дебилов от 8 млрд населения - чему удивляться..

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