В Гамбурге произошёл пожар на складе с химическими веществами

Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»

На заводе в подмосковье прогремел взрыв

В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс

В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео

Сильнейший пожар чуть не уничтожил курортный город в Чили

Оно само: на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию прогремел взрыв