Два человека погибли во время пожара на воздушном шаре

Ужасная авария произошла на популярном археологическом участке Теотиуакан в Мексике .
Семья решила по-особому отпраздновать день рождени матери. Виридиана Бесеррил отмечала свое 39-летие полётом на воздушном шаре. Женщину сопровождал 50-летний муж Хосе Ноласко и 13-летняя дочь. Полёт над местными пирамидами был стандартным развлечение среди туристов и посетителей. По выходным ранним утром в небо одновременно поднимаются несколько десятков тепловых аэростатов, которыми управляют пилоты частных коммерческих компаний.
В 8 утра по местному времени воздушный шар оторвался от земли и начал набирать высоту. Через несколько минут очевидцы заметили, что корзина объята пламенем и услышали крики людей. Из корзины была выброшена спасательная веревка, но пламя быстро перебросилось на нее, окончательно отрезав путь спасения для семьи и пилота.
Отец с матерью погибли, а вот девочка сумела выпрыгнуть с большой высоты. В настоящий момент она находится в больнице с многочисленными ожогами и переломом руки. Судьба пилота до сих пор неизвестна, его тело не удалось обнаружить на месте падения остатков шара.
По предварительной информации причиной трагедии стала неисправностью в системе хранения топлива.
Источник:
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Зорбинг, банан, тарзанка, летающее крыло и.т.п.-все это большая "русская рулетка"!
А вот на мотодельтаплане реально страшно.. конструкция открытая, фактически сидишь на табуретке, под куском полиэтилена и сзади работает здоровенный вентилятор.. планов "Б" к спасению нет никаких.. гораздо страшнее чем на самолёте или чем на вертолёте летать.
Жалко погибших, надеюсь хоть девочка из больницы выкарабкается без увечий. Хочется верить что ещё и пилота найдут живым.. но в душе понимаешь что сгорел и он тоже.