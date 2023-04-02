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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 261 пост • 21 подписчик подписаться
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Два человека погибли во время пожара на воздушном шаре

Два человека погибли во время пожара на воздушном шаре

Автор:
02 апреля 2023 13:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: аэростат   видео   воздушний шар   мексика   пожар   семьи   
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Ужасная авария произошла на популярном археологическом участке Теотиуакан в Мексике .

Семья решила по-особому отпраздновать день рождени матери. Виридиана Бесеррил отмечала свое 39-летие полётом на воздушном шаре. Женщину сопровождал 50-летний муж Хосе Ноласко и 13-летняя дочь. Полёт над местными пирамидами был стандартным развлечение среди туристов и посетителей. По выходным ранним утром в небо одновременно поднимаются несколько десятков тепловых аэростатов, которыми управляют пилоты частных коммерческих компаний.


В 8 утра по местному времени воздушный шар оторвался от земли и начал набирать высоту. Через несколько минут очевидцы заметили, что корзина объята пламенем и услышали крики людей. Из корзины была выброшена спасательная веревка, но пламя быстро перебросилось на нее, окончательно отрезав путь спасения для семьи и пилота.


Отец с матерью погибли, а вот девочка сумела выпрыгнуть с большой высоты. В настоящий момент она находится в больнице с многочисленными ожогами и переломом руки. Судьба пилота до сих пор неизвестна, его тело не удалось обнаружить на месте падения остатков шара.


По предварительной информации причиной трагедии стала неисправностью в системе хранения топлива.


Источник:

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Метки: аэростат   видео   воздушний шар   мексика   пожар   семьи   
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12  комментариев
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102k
parallax 2 часа назад
Админы, верните Адок!
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23k
Валерий Полчаса назад
Мля, жуть какая.
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22k
ЦСКА 49 минут назад
Лютый пи.дец!
"Которыми управляют пилоты частных коммерческих компаний."-ключевое предложение! Мошенники с изношенным в хлам оборудованием и страховкой!
Зорбинг, банан, тарзанка, летающее крыло и.т.п.-все это большая "русская рулетка"!
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14k
net 49 минут назад
Нахрена всем смотреть как заживо горят люди? Ладно это было бы поучительным видео, а тут страшный несчастный случай.
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39k
Example 6.2.6 50 минут назад
Ещё одна фобия в копилочку. Хотя, я на воздушном шаре и не летал никогда.. теперь наверное и не стану. Мне это как-то скучно казалось.. нет скорости, нет управляемости, нет манёвра.. Зато я летал на мотодельтаплане и на лёгкомоторном самолёте.. На самолёте летишь себе рулишь, знаешь что если что - у самолёта собственный парашют имеется, а если не сработает - умрёшь ты быстро, на такой то скорости, с такой то высоты.
А вот на мотодельтаплане реально страшно.. конструкция открытая, фактически сидишь на табуретке, под куском полиэтилена и сзади работает здоровенный вентилятор.. планов "Б" к спасению нет никаких.. гораздо страшнее чем на самолёте или чем на вертолёте летать.
Жалко погибших, надеюсь хоть девочка из больницы выкарабкается без увечий. Хочется верить что ещё и пилота найдут живым.. но в душе понимаешь что сгорел и он тоже.
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23k
MrGod Час назад
И это за свои же деньги.
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11k
Shtoppi Час назад
Кетцалькоатль собрал свою дань.
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20k
What??? 2 часа назад
Это вознесение, буквально!
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