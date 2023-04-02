Два человека погибли во время пожара на воздушном шаре

В 8 утра по местному времени воздушный шар оторвался от земли и начал набирать высоту. Через несколько минут очевидцы заметили, что корзина объята пламенем и услышали крики людей. Из корзины была выброшена спасательная веревка, но пламя быстро перебросилось на нее, окончательно отрезав путь спасения для семьи и пилота.