В Тюмени злоумышленник захватил в заложники продавца круглосуточного супермаркета

В Тюмени 33-летний мужчина взял в заложники трёх продавцов круглосуточного "Магнита". Он записал видео, держа у лица сотрудника супермаркета нож. Он показывает, что помещение залито кровью, и утверждает, что она его, а не заложника. При этом он пытается порезать заложника, но ему не удаётся. В итоге неадекват заявляет, что никто к нему не едет, никто не заботится о человеке.