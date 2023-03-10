В Тюмени злоумышленник захватил в заложники продавца круглосуточного супермаркета

В ночь на 10 марта мужчина решил зайти в магазин рядом с домом, но обнаружил, что дверь закрыта, хотя магазин работает 24 часа. Присмотревшись, мужчина увидел, что неизвестный держит нож у горла продавца.
В Тюмени 33-летний мужчина взял в заложники трёх продавцов круглосуточного "Магнита". Он записал видео, держа у лица сотрудника супермаркета нож. Он показывает, что помещение залито кровью, и утверждает, что она его, а не заложника. При этом он пытается порезать заложника, но ему не удаётся. В итоге неадекват заявляет, что никто к нему не едет, никто не заботится о человеке.
Местные жители, которые стали очевидцами происшествия, вызвали полицию. В пресс-службе СКР по Тюменской области сообщают:
По версии следствия, 33-летний житель города Тюмени, находясь в магазине без конкретных намерений, вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить.
Позже, уже утром, удалось спасти заложника и захватить ранее судимого тюменца. Пострадавших нет.
"Сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области совместно с сотрудниками взаимодействующих органов освободили заложника и задержали подозреваемого в его захвате", — говорится в сообщении на странице уральского управления Росгвардии.
Следственный отдел ОП № 7 возбудил уголовное дело по части 2 статьи 206 УК РФ «Захват заложника». Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, прокомментировали 72.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Источник:
- С первых заключённых в составе ЧВК «Вагнер» сняты все судимости после завершения контракта
- В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский
- "Тут русский дух, тут Русью пахнет!": Dior заподозрили в скрытой рекламе России
- В Омске горит торговый центр "Триумф"
- В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту