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В Тюмени злоумышленник захватил в заложники продавца круглосуточного супермаркета

В Тюмени злоумышленник захватил в заложники продавца круглосуточного супермаркета

Автор:
10 марта 2023 09:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Тюмень   видео   задержание   заложники   интересное   фото   
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В ночь на 10 марта мужчина решил зайти в магазин рядом с домом, но обнаружил, что дверь закрыта, хотя магазин работает 24 часа. Присмотревшись, мужчина увидел, что неизвестный держит нож у горла продавца.

В Тюмени 33-летний мужчина взял в заложники трёх продавцов круглосуточного "Магнита". Он записал видео, держа у лица сотрудника супермаркета нож. Он показывает, что помещение залито кровью, и утверждает, что она его, а не заложника. При этом он пытается порезать заложника, но ему не удаётся. В итоге неадекват заявляет, что никто к нему не едет, никто не заботится о человеке.

Местные жители, которые стали очевидцами происшествия, вызвали полицию. В пресс-службе СКР по Тюменской области сообщают:


По версии следствия, 33-летний житель города Тюмени, находясь в магазине без конкретных намерений, вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить.


Позже, уже утром, удалось спасти заложника и захватить ранее судимого тюменца. Пострадавших нет.

"Сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области совместно с сотрудниками взаимодействующих органов освободили заложника и задержали подозреваемого в его захвате", — говорится в сообщении на странице уральского управления Росгвардии.

Следственный отдел ОП № 7 возбудил уголовное дело по части 2 статьи 206 УК РФ «Захват заложника». Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, прокомментировали 72.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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Метки: Россия   Тюмень   видео   задержание   заложники   интересное   фото   
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6  комментариев
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21k
babuby Час назад
На подобные вызовы, сразу снайпера надо отправлять! И желательно не одного!
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dimaqwe1 9 минут назад
Хотя написали, что ранее судимый, может и решил вернуться
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1
dimaqwe1 16 минут назад
Совсем что-то этой весной плывёт кукуха, то чиновник ребёнка в заложники, то в магазине
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52k
dima423 56 минут назад
чет так себе идея вот так вот штурмовать...хотел бы убить заложника - убил бы
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 56 минут назад
Весна пришла, обострение принесла...
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26k
Serg2001 59 минут назад
Мда... Один подростка в метро под поезд столкнул. Другой хрен знает для чего заложников захватывает... Реально весеннее обострение началось.
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