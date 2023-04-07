В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана

В Санкт-Петербурге загорелась семикомнатная коммунальная квартира, в которой был бордель. Две секс-работницы погибли, других спасли. Местные жители не очень расстроились, ведь они давно уже жаловались на заведение.
Днём 6 апреля получили сообщение о возгорании в коммуналке по Косыгина, 9 корпус 1. Пожар потушили за двадцать минут, но две девушки всё же погибли – это были две секс-работницы из Узбекистана, сообщает «Mash на Мойке»
Причиной возгорания стало полотенце, которое сушилось на обогревателе. Других секс-работниц удалось спасти.
По мнению жителей дома, к этому всё и шло. В декабре 2022 года бордель уже закрывали правоохранительные органы, но он открылся снова.
"На них жаловался весь дом, они обещали вести себя тише, но их гости тише себя не вели. Они устраивали разборки, стреляли, один раз бегали по детской площадке и прятались за машинами – была перестрелка. На все это просто закрывали глаза", – приводит 78.ru слова одной из соседок
Очевидцы снимали на видео эвакуацию. В ролике видны полуголые женщины, и слышны комментарии злорадствующих соседей.
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И шлюхи тоже сгорели накуй (с)