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В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана

В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана

Автор:
07 апреля 2023 07:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Санкт-Петербург   бордель   видео   интересное   пожар   соседи   фото   
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В Санкт-Петербурге загорелась семикомнатная коммунальная квартира, в которой был бордель. Две секс-работницы погибли, других спасли. Местные жители не очень расстроились, ведь они давно уже жаловались на заведение.

Днём 6 апреля получили сообщение о возгорании в коммуналке по Косыгина, 9 корпус 1. Пожар потушили за двадцать минут, но две девушки всё же погибли – это были две секс-работницы из Узбекистана, сообщает «Mash на Мойке»

Причиной возгорания стало полотенце, которое сушилось на обогревателе. Других секс-работниц удалось спасти.

По мнению жителей дома, к этому всё и шло. В декабре 2022 года бордель уже закрывали правоохранительные органы, но он открылся снова.

"На них жаловался весь дом, они обещали вести себя тише, но их гости тише себя не вели. Они устраивали разборки, стреляли, один раз бегали по детской площадке и прятались за машинами – была перестрелка. На все это просто закрывали глаза", – приводит 78.ru слова одной из соседок

Очевидцы снимали на видео эвакуацию. В ролике видны полуголые женщины, и слышны комментарии злорадствующих соседей.

Источник:

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Метки: Россия   Санкт-Петербург   бордель   видео   интересное   пожар   соседи   фото   
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22  комментария
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6k
perekrestok 58 минут назад
Пожар в публичном доме. Все кричат "Воды! Воды!". Из одной двери высовывается пьяный гусар и кричит "А в пятый номер шампанского!"
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8k
Пуриц Жорж 5 минут назад
Странно, гастеры должны так уработываться что бы им не до этого было. Мало нагружают, и много платят значит
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1k
no_fate 9 минут назад
Питерский бордель накуй сгорел
И шлюхи тоже сгорели накуй (с)
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1k
Сергей Викторович 11 минут назад
А в Питере еще и бордели есть? Какой интересный город!
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1k
Моя Родина - СССР. Полчаса назад
Спасателей натурой хоть отблагодарят?
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21k
Davy Jones Час назад
Хороший бордель был, сразу видно, шлюхи работали с огоньком.
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357
Вася Васильев Час назад
С огоньком девки работали ))
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286
Человек Наблюдающий Час назад
Кто то шпилил проституток так, что аж искру выбил))
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286
Человек Наблюдающий Davy Jones 47 минут назад
Механика процесса прояснилась!)
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Дожили, уже гастарбайтеры и в древнейшей профессии
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5k
Котэ 2 часа назад
а чо жаловались то, дорого?
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399
thefanofbeer 2 часа назад
Как говорится: "Сгорели на работе"
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16k
sonic24a 2 часа назад
Бордак ваще огонь был по ходу.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
330738



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