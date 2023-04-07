В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана

По мнению жителей дома, к этому всё и шло. В декабре 2022 года бордель уже закрывали правоохранительные органы, но он открылся снова.

"На них жаловался весь дом, они обещали вести себя тише, но их гости тише себя не вели. Они устраивали разборки, стреляли, один раз бегали по детской площадке и прятались за машинами – была перестрелка. На все это просто закрывали глаза", – приводит 78.ru слова одной из соседок