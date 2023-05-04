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Девушка показала, как правильно фотографироваться в купальнике, чтобы избежать неудачных кадров

Девушка показала, как правильно фотографироваться в купальнике, чтобы избежать неудачных кадров

Автор:
04 мая 2023 12:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: блогер   девушка в купальнике   девушки   купальник   море   отдых   позинг   позирование   шоу бизнес   
1322
14

Скоро лето, соцсети будут пестрить фото с морей в купальниках. Даже если вы не подготовились к лету - не беда, сделать кадр можно и в ванной дом, да ещё к тому же скрыв все недостатки фигуры.

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Метки: блогер   девушка в купальнике   девушки   купальник   море   отдых   позинг   позирование   шоу бизнес   
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10  комментариев
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5k
onebibis Час назад
Как фотограф скажу, всё гораздо проще - пусть девушка медленно меняет позы на своё усмотрение медленно и быстро, а фотографу нужно просто щелкать как можно больше. Ненужное недолго удалить. Ну и ещё есть набор стандартных поз для натурных фото или фото в купальнике. Их тоже нужно попробовать.
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27k
Serg2001 Полчаса назад
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2k
kleyman 37 минут назад
Ну правильно, элитных кобылок тоже правильно гарцевать учат.
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 39 минут назад
а теперь ждём волны фоточек в "одинаковых правильных позах" ?
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74k
Viktor 53 минуты назад
Ежели фигура классная, её никакими позами не испортишь!
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11k
kaboza Час назад
забыла помощника добавить
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223
данила беринский Час назад
что на первом, что на втором фото, вижу полную, жопастую бабу, с короткими толстыми ногами.
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13k
Kostick Час назад
с такой тушкой неудачное фото? иной вопрос, как на сайтах знакомств бодипозитивные фотаются) если вид сверьху, и только лохматой антресоли - 99,99% там рост=весу)
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6k
sumrаknn Час назад
Это ей так кажется и она так думает. Посмотрел половину фот - в половине случаев забракованные мне нравятся больше. пост "ниочем"
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