Девушка показала, как правильно фотографироваться в купальнике, чтобы избежать неудачных кадров

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Скоро лето, соцсети будут пестрить фото с морей в купальниках. Даже если вы не подготовились к лету - не беда, сделать кадр можно и в ванной дом, да ещё к тому же скрыв все недостатки фигуры.
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Катарина показывает простые уловки, которые помогут избежать кадров, где может быть виден целлюлит, растяжки, плохая форма
Хорошо, что мужчины не так сильно заморачиваются, иначе на уроки позирования в трусах не хотелось бы смотреть
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