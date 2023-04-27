Кто-то в трусах, кто-то в шапке: апрельский Сочи наглядно

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Если судить по фотографиям девушек в соцсетях, апрель в Сочи выдался очень разным. При средней температуре воздуха в +15 градусов, кто-то прилично утеплялся, а кто-то - облачался в свои самые жаркие наряды и купальники.
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