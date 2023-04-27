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Кто-то в трусах, кто-то в шапке: апрельский Сочи наглядно

Кто-то в трусах, кто-то в шапке: апрельский Сочи наглядно

Автор:
27 апреля 2023 23:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Сочи   апрель   девушки   красота   купальник   курорт   море   отпуск   пляж   природа   
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Если судить по фотографиям девушек в соцсетях, апрель в Сочи выдался очень разным. При средней температуре воздуха в +15 градусов, кто-то прилично утеплялся, а кто-то - облачался в свои самые жаркие наряды и купальники.

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Метки: Сочи   апрель   девушки   красота   купальник   курорт   море   отпуск   пляж   природа   
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5  комментариев
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10k
kirpal Час назад
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Умница-красавица Минуту назад
Видимо, в аэропорту Адлера всем принудительно надувают пельмени, иначе чем объяснить этот странный дефект внешности у всех девушек
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4k
Сергей 47 минут назад
Минус за губошлепок.
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18k
Александр 59 минут назад
Как бы губы не обветрила. Надо новый аксесуар, нагубник.
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Richard

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