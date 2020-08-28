Неоднозначные итоги крымского летнего сезона 2020

Лето подходит к концу, а это значит, что можно подводить итоги курортного сезона необычного 2020 года. Весело, красиво, местами печально, но коротко и по делу!
1. Во-первых, это красиво (Кояшское озеро)
2. Прозрачная вода
3. Красотки-отдыхающие
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5. Что касается девушек, то с этим согласны даже птицы
6. Солнце, море, природа - все это несомненные плюсы Крыма
7. А вы встречали такие ракушки?
8. А эти креативные фотосессии девушек...
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10. Звук, который способен разбудить любого отдыхающего
11. Трус, Балбес и... в этом году в Крыму много таких персонажей
12. Коротко о количестве отдыхающих
13. Раки, кукуруза - меню Яндекс.Еды в Крыму особенное
14. Суровый Крымский маркетинг
15. Когда решил понтануться, но что-то пошло не так
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