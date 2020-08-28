FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10493 поста • 2372 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Неоднозначные итоги крымского летнего сезона 2020

Неоднозначные итоги крымского летнего сезона 2020 (16 фото)

Автор:
28 августа 2020 12:23
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   крым   море   отдых   отпуск   прикол   фотосессия   юмор   
1626
16
Лето подходит к концу, а это значит, что можно подводить итоги курортного сезона необычного 2020 года. Весело, красиво, местами печально, но коротко и по делу!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: девушки   крым   море   отдых   отпуск   прикол   фотосессия   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
197
Татьяна Час назад
Хочу в Крыму отдохнуть. Пока не по карману.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss Полчаса назад
До октября можно успеть отдохнуть на море, там и комфортней будет.
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
z 41 минуту назад
бездари снимали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Автор не видит разницы между ракушкой и крабом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Regerald ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Баба в кадре не видит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру Август — самое время грустить по морю Август — самое время грустить по морю Летний отдых россиян, или когда почему-то стыдно за соотечественников Летний отдых россиян, или когда почему-то стыдно за соотечественников Это вам не Instagram: реальные простушки из реальной жизни Это вам не Instagram: реальные простушки из реальной жизни Особенности летнего отпуска россиян 2020 года Особенности летнего отпуска россиян 2020 года Любители домашних фотосессий, над которыми смеётся весь интернет Любители домашних фотосессий, над которыми смеётся весь интернет
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1000490



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Знакомые места с необычного ракурса
5
28
Знакомые места с необычного ракурса
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
5
171
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
Набирающие популярность в сообществах
Клещевой боррелиоз
0
14
Клещевой боррелиоз
Замок Чехии Карлштейн 30 км от Праги Hrad Karlštejn
0
6
Замок Чехии Карлштейн 30 км от Праги Hrad Karlštejn
Специальный набор, который поможет создать вечный надежный пароль (видео)
Специальный набор, который поможет создать вечный надежный пароль (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#россия#авария#подборка#дети#интересное#музыка#СССР#забавно
#прикол#история#сша#знаменитости#актер#дтп#картинки#авто авария#навальный#общество
#факты#интересно#шоу бизнес#Биография звезд#биография#животные#кино#полиция#360подмосковье#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться