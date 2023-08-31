Проводы лета в бикини: девушки поделились в соцсетях, как провели последний день августа

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Календарное лето подошло к своему логическому завершению, теперь дни будут становиться короче и холоднее. В протест этому, девушки приняли участие в своеобразном флешмобе. Они переоделись в купальники и насладились последними солнечными ваннами этого лета.
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