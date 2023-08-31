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Проводы лета в бикини: девушки поделились в соцсетях, как провели последний день августа

Проводы лета в бикини: девушки поделились в соцсетях, как провели последний день августа

Автор:
31 августа 2023 22:13
Метки: бикини   девушки   красота   лето   море   отдых   
1358
16

Календарное лето подошло к своему логическому завершению, теперь дни будут становиться короче и холоднее. В протест этому, девушки приняли участие в своеобразном флешмобе. Они переоделись в купальники и насладились последними солнечными ваннами этого лета.

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Метки: бикини   девушки   красота   лето   море   отдых   
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6  комментариев
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3k
DerDimon Час назад
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33k
albedo 36 минут назад
Не понимаю эти утиные губки и татуировки как у дикарей.
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1k
Aleksei 43 минуты назад
в основном шкуры. не за что глазу зацепиться .
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60k
Александр 56 минут назад
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5k
Григорий Час назад
9 - как-то силиконово
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5k
Трям 2 часа назад
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