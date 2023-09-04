"Не забывай свои слова": чеченцы запретили блогеру Эдварду Биллу снимать ролики в образе кавказцев

Блогера вызвали на разговор, но он отправил для общения своего представителя.
Образы кавказцев эксплуатируют многие шоумены - уж больно колоритными получаются сценки. Эдвард Билл - не исключение. Пранкер со своей командой также входили в роли кавказцев, что очень не понравилось представителям чеческой диаспоры.
Они решили поговорить с блогером по душам и даже назначили встречу, но тот не пришёл, хотя договорённость была. Вместо него
получать тумаков отправился представитель Билла. Ему-то и были высказаны претензии. С члена команды блогера взяли клятвенные обещания перестать перевоплощаться в кавказцев.
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Команда Билла заверила, что даже запишет извинения перед всем кавказским народом за глупые пародии. Сдержит ли пранкер обещания, неизвестно. По крайней мере, пока видео в Тик-Ток , в которых он играет кавказца, не стерты.
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Да, ещё... А то такой "Эдвард Билл "?