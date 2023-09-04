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"Не забывай свои слова": чеченцы запретили блогеру Эдварду Биллу снимать ролики в образе кавказцев

"Не забывай свои слова": чеченцы запретили блогеру Эдварду Биллу снимать ролики в образе кавказцев

Автор:
04 сентября 2023 15:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эдвард Билл   блогер   кавказцы   обращение   пародии   пранкер   претензии   шоу бизнес   
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Блогера вызвали на разговор, но он отправил для общения своего представителя.



Образы кавказцев эксплуатируют многие шоумены - уж больно колоритными получаются сценки. Эдвард Билл - не исключение. Пранкер со своей командой также входили в роли кавказцев, что очень не понравилось представителям чеческой диаспоры.


Они решили поговорить с блогером по душам и даже назначили встречу, но тот не пришёл, хотя договорённость была. Вместо него получать тумаков отправился представитель Билла. Ему-то и были высказаны претензии. С члена команды блогера взяли клятвенные обещания перестать перевоплощаться в кавказцев.

Команда Билла заверила, что даже запишет извинения перед всем кавказским народом за глупые пародии. Сдержит ли пранкер обещания, неизвестно. По крайней мере, пока видео в Тик-Ток , в которых он играет кавказца, не стерты.


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Метки: Эдвард Билл   блогер   кавказцы   обращение   пародии   пранкер   претензии   шоу бизнес   
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7  комментариев
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17k
Nikita 54 минуты назад
Когда человек блогер, то это ещё ничего... Есть и адекватные. Когда слышу/читаю "блогер-пранкер", то слышу/вижу - "ДОЛБ@ЙОП".
Да, ещё... А то такой "Эдвард Билл "?
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60k
pynh 42 минуты назад
грачи пропиарили блохера. интересно, сами-то поняли?
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417
thrashbox pynh 40 минут назад
Для этого, вероятно, всё и затевалось.
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−8
Антон 50 минут назад
Е@ут КОЗ, ну а тут..., обещал наверное и отказал.
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67
RingoStar2 50 минут назад
пародии это не правильно, хотя через юмор можно донести те или иные полезные мысли, которые в прямую не скажешь........А вообще у этих с кавказа ЧСВ как у ТП
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