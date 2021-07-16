Когда Волга вместо моря, или вся правда о пляжном отдыхе инстаграмщиц

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Эпидемиологическая обстановка в мире вновь внесла коррективы в планы россиян, планирующих провести отпуск на пляжах Испании и Португалии. Судя по фотографиям из этого поста, девушки с точеными фигурами не сильно расстроены данному факту. Они облюбовали турбазы самой большой реки по водности, площади бассейна и длине в Европе - Волги.
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