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Когда Волга вместо моря, или вся правда о пляжном отдыхе инстаграмщиц

Когда Волга вместо моря, или вся правда о пляжном отдыхе инстаграмщиц (21 фото)

Автор:
16 июля 2021 12:08
Метки: волга   девушки   ковид   купальник   отдых   пандемия   пляж   река   
1630
21
Эпидемиологическая обстановка в мире вновь внесла коррективы в планы россиян, планирующих провести отпуск на пляжах Испании и Португалии. Судя по фотографиям из этого поста, девушки с точеными фигурами не сильно расстроены данному факту. Они облюбовали турбазы самой большой реки по водности, площади бассейна и длине в Европе - Волги.

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Метки: волга   девушки   ковид   купальник   отдых   пандемия   пляж   река   
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11  комментариев
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12k
Erorist 2 часа назад
Ничего плохого не скажу. Я уже слишком стар, чтобы критиковать. Симпатичные девушки. У молодых будущее, так что живут, работают, отдыхают, совершают ошибки и глупости - но это удел каждого поколения. Поэтому просто пожелаю им здоровья и оставаться на светлой стороне, даже если иногда заступаешь на тёмную.
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1k
azuver 40 минут назад
Дефки,они и на реке и на море дефки. Лично я люблю дельту Волги,там рыбалка шикарная.
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996
голландец Час назад
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
блевать уже охота от этой показухи. в мире ведь больше не осталось ничего более интересного, чем праздная беспечность и жопы с сиськами
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33k
Alex 2 часа назад
Часть девок походу зону топтали. И не раз
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6k
insaider 2 часа назад
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980
jug 2 часа назад
Как вы относитесь к девушкам с татуировками? Крайне отрицательно.
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9k
MakDag 2 часа назад
Где мои семнадцать лет?
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Richard

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