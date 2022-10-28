Девушки из лихих 90-х: курортницы, студентки, модели

Да, лихие 90-е - это очень неоднозначное время. В данном посте мы не будем сильно погружаться в историю и негативные моменты той России. Вспомним лишь женскую моду того времени и образы наших подруг, однокурсниц и просто случайных девушек, которые попадались нам на улицах.

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