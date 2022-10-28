Девушки из лихих 90-х: курортницы, студентки, модели

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Да, лихие 90-е - это очень неоднозначное время. В данном посте мы не будем сильно погружаться в историю и негативные моменты той России. Вспомним лишь женскую моду того времени и образы наших подруг, однокурсниц и просто случайных девушек, которые попадались нам на улицах.
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1. С - страсть
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2. Пляжная мода того времени
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5. Девушки - участницы конкурса красоты, организованного владельцами первого итальянского ресторана в Москве. 1991 год
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6. Домашние геймерши того времени
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7. Неповторимый дискотечный стиль 90-х
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8. Девушки "на службе"
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9. Модель в клубе «Титаник» на показе коллекции от Пако Рабанна. Москва, 1996 год. Показ сопровождался пенной вечеринкой, одной из первых в Москве
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10. Дама возле авто, 1990-е годы
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11. Группа «Блестящие» на радиостанции «Самара MAXIMUM», 1997 год
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12. Очередь девушек на конкурс моделей и манекенщиц в Дом моды Вячеслава Зайцева. Москва, 1996 год
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13. Когда упустил свой шанс
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14. Девичники того времени
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Источник:
АНТИФИШКИ
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