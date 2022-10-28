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Девушки из лихих 90-х: курортницы, студентки, модели

Девушки из лихих 90-х: курортницы, студентки, модели

Автор:
28 октября 2022 15:54
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Москва   девушки   звёзды   история   красота   лихие 90-е   ностальгия   отдых   шоу бизнес   
3153
16
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Да, лихие 90-е - это очень неоднозначное время. В данном посте мы не будем сильно погружаться в историю и негативные моменты той России. Вспомним лишь женскую моду того времени и образы наших подруг, однокурсниц и просто случайных девушек, которые попадались нам на улицах.
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Источник:

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Метки: 90-е   Москва   девушки   звёзды   история   красота   лихие 90-е   ностальгия   отдых   шоу бизнес   
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12  комментариев
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1k
Stargazer Полчаса назад
Комментарий к фото
Ни рамок с металлоискателем, ни ограждений, ни толп ментозавров-комонавтов с собаками... как мы тогда жили-то вообще? Уму не постижимо. А ещё девка с голым пупком на фоне чего-нибудь церковного наверняка... и даже административку никто не накатал.
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105
Иван Смирнов 10 минут назад
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Жанну Фриске жаль....
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1k
Игорь Меншиков 18 минут назад
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Сисек нет, но вы держитесь
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149
Dee78 Полчаса назад
Салтыковой нет.....

Фигня пост
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1k
Fiverknot Полчаса назад
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Слишком вызывающее отсутствие сисек. Хотя фигура хорошая.
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16k
Поручик 50 минут назад
"полсиськи на двоих"...

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5k
Искандер 51 минуту назад
Все какие-то худые, все одинаковые, никакого различия, все "под одну гребёнку", никакой индивидуальности!
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9k
antonium Час назад
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53k
noName Час назад
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Gansы на плакате- моё почтение
ну н64, круто однако
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