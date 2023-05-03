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Котик и море: реакция котеек на водную стихию

Котик и море: реакция котеек на водную стихию

Автор:
03 мая 2023 15:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Реакция   вода   кот   кошка   море   отдых   отпуск   пляж   фото   
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Кошки, пожалуй, самые домашние животные в мире и в буквальном смысле. Смена привычной обстановки для них – сплошной стресс. Но некоторые хозяева верят, что отпуск на море – это важно и нужно для релаксации и смены картинки.

И питомцам туда тоже надо. Поэтому берут котеек с собой. Плавать они, конечно, умеют, но не любят. Впрочем, вполне можно ограничиться валянием на песочке, ленивыми прогулками по берегу и оказанием моральной поддержки хозяину.

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Метки: Животное   Реакция   вода   кот   кошка   море   отдых   отпуск   пляж   фото   
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1  комментарий
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Ваня Полчаса назад
остров тасиро в японии, известен как "остров кошек"...

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