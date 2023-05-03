Котик и море: реакция котеек на водную стихию

И питомцам туда тоже надо. Поэтому берут котеек с собой. Плавать они, конечно, умеют, но не любят. Впрочем, вполне можно ограничиться валянием на песочке, ленивыми прогулками по берегу и оказанием моральной поддержки хозяину.