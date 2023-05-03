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Что нового можно скачать и посмотреть в мае

Что нового можно скачать и посмотреть в мае

Автор:
03 мая 2023 17:17
Сообщество : Кино
Метки: ДЖО ПЕШИ   голливуд   дракула   киану ривз   кинематограф   кино   николас кейдж   рассел кроу   сериалы   фильмы   
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Май богат на онлайн-премьеры.


Фильмы

Николас Кейдж играет роль мечты. Он уже играл вампира в фильме 1988 года "Поцелуй вампира", а его дядя поставил "Дракулу" с Гэри Олдманом. Кейдж говорит, что для него лучший Дракула - это Кристофер Ли. Дракула в "Ренфилде" - это сплав Белы Лугоши, Носферату, Кристофера Ли, Гэри Олдмана в интерпретации одного из самых самобытных актёров Голливуда, переживающего ренессанс в карьере.


Сюжет: Ренфилд хочет избавиться от власти своего хозяина. Учитывая, что его хозяин - могущественный вампир, сделать это будет непросто.


В ролях: Николас Кейдж и Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Толкин").


Режиссёр: Крис МакКей ("Лего Фильм: Бэтмен", "Робоцып").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 мая.

Фильм про изгнание бесов, якобы основанный на реальных событиях.


Сюжет: Лихой священник перегоняет бесов из людей в свиней (которых потом убивает из дробовика), доказывая скептически настроенным кардиналам, что сверхъестественное зло существует.


В ролях: Рассел "Максимус" Кроу и Франко "Джанго" Неро.


Режиссёр: Джулиус Эйвери ("Самаритянин").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 мая.

Пятая серия придуманной Сэмом Рейми франшизы про зомби.


Сюжет: Живые против оживших мёртвых.


В ролях: Ли Салливан ("Джунгли", "Пикник у Висячей скалы"), Алиса Сазерленд (сериалы "Мгла" и "Викинги").


Режиссёр: Ли Кронин, ирландский постановщик ужастика "Другой".


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 мая.

Критики разгромили, а зрителям зашло. Мультик по культовой игре, собравший в прокате больше $1 млрд.


Сюжет: Извините, но описание сюжета в другом замке.


Роли озвучивали: Крис "Звёздный лорд" Пратт - Марио, Джек Блэк - Боузер, Принцесса Пич - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Сплит").


Режиссёр: Режиссёры мультсериалов Аарон Хорват и Михаэль Еленик.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 мая.

Мэтт Деймон и Бен Аффлек снова вместе. Они вместе написали сценарий, спродюсировали, Бен поставил, Мэтт сыграл главную роль.


Сюжет: История кроссовок Nike Air и подписания для компании контракта с Майклом Джорданом.


В ролях: Мэтт Деймон, Виола Девис, Крист Такер, Бен Аффлек (Майкла Джордана даже звать не решились - дорого, да и староват он уже).


Режиссёр: Бен Аффлек.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 мая.


Документальный фильм о Майкле Дж. Фоксе.


Сюжет: 61-летний актёр вспоминает свои роли и рассказывает о борьбе с болезнью.


В ролях: Майкл Дж. Фокс.


Режиссёр: Лауреат "Оскара" за документальный фильм "Неудобная правда" Дэвис Гуггенхайм.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 мая.

История взросления в космосе.


Сюжет: После смерти отца выросший в лунной колонии парень отправляется вместе с друзьями в путешествие к загадочному кратеру.


В ролях: Исайя Рассел-Бейли, Маккенна Грейс ("Тоня против всех", "Охотники за привидениями: Наследники").


Режиссёр: Кайл Патрик ("Стэнфордский тюремный эксперимент").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 мая.

В последнее время Лопес чаще снимается в боевиках, чем в более привычных ей романтических комедиях.


Сюжет: Бывшая киллерша спасает свою дочь, которую когда-то оставила.


В ролях: Дженнифер Лопес, Гаэль Гарсиа Берналь ("Че Гевара: Дневники мотоциклиста", "Моцарт в джунглях").


Режиссёр: Новозеландская женщина-режиссёр Ники Каро ("Жена смотрителя зоопарка", ремейк "Мулана").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 мая.

Экранизация настольной игры.


Сюжет: Бард, воительница, маг и друид отправляются на поиски магического артефакта.


В ролях: Крис Пайн ("Звёздный путь"), Мишель Родригес ("Форсаж"), Хью Грант.


Режиссёр: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн ("Ночные игры").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 16 мая.

Киану Ривз сказал, что будет играть Джона Уика, пока эти фильмы будут пользоваться успехом.


Сюжет: "Джона Уика" смотрят не ради сюжета.


В ролях: Киану Ривз.


Режиссёр: Постановщик всех "Джонов Уиков" Чад Стахелски.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 23 мая.


Сериалы

Джо Пеши вроде как завязал с кино, но всё равно вернулся, причём не ради Скорсезе.


Сюжет: Ситком в духе "Умерь свой энтузиазм".


В ролях: Пит Дэвидсон (стэндапер и разлучник Ким Кардашьян и Канье Уэста), Джо Пеши, Иди Фалько (Кармела из "Клана Сопрано").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 4 мая.

Антиутопия от Apple TV+.


Сюжет: Недалёкое будущее. Земная поверхность безжизненна. Оставшиеся в живых 10 тыс. человек живут в 144-уровневом бункере.


В ролях: Ребекка Фергюсон ("Дюна"), Тим Роббинс ("Побег из Шоушенка").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 5 мая.

Первый заход Шварца на телевизионную территорию.


Сюжет: Агент ЦРУ перед выходом на пенсию узнаёт, что его дочь тоже агент ЦРУ.


В ролях: Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро ("Топ Ган: Мэверик").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 25 мая.

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Метки: ДЖО ПЕШИ   голливуд   дракула   киану ривз   кинематограф   кино   николас кейдж   рассел кроу   сериалы   фильмы   
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10  комментариев
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883
AmaN 40 минут назад
Не знаю на счет 16 мая, может это в Америке, но у нас "Подземелья и драконы: Честь среди воров" на торренты выложили в отличном качестве еще вчера. Правда перевод любительский, но качество картинки блюрей.
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10k
Григорий Бабкин Минуту назад
Женька Толстожопка - наёмная убивца. Усцаться.
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121
RamboXXX 23 минуты назад
Ребята, можете посоветовать хороший проверенный сайт для просмотров новых фильмов онлайн в качестве ? (только не торрент)
В последнее время трудно найти последние фильмы в хорошем качестве, то качество то перевод Г... или зависает ужасно.
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1k
Виталий 45 минут назад
Джон Уик 4 и Экзорцист Ватикана и со Шварцем вроде норм, а остальное так себе. Сталлоне, Шварц кто ещё из старой гвардии пойдёт в сериалы. Ну там Ван Дам, Лундгрен.
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5k
Ал Ри Час назад
Джона Уика можно было покороче снять.
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380
Z Z Ал Ри 59 минут назад
Меня больше заинтересовало, почему он доступен с 23 мая? Если я вчера его посмотрел???
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380
Z Z Николай Дмитрич 40 минут назад
На вики, 2023 год в кино - 23 марта, премьера.
А официально онлайн - это, наверное, денег хотят, за просмотр? Фиг им...
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