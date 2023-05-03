Что нового можно скачать и посмотреть в мае

Николас Кейдж играет роль мечты. Он уже играл вампира в фильме 1988 года "Поцелуй вампира", а его дядя поставил "Дракулу" с Гэри Олдманом. Кейдж говорит, что для него лучший Дракула - это Кристофер Ли. Дракула в "Ренфилде" - это сплав Белы Лугоши, Носферату, Кристофера Ли, Гэри Олдмана в интерпретации одного из самых самобытных актёров Голливуда, переживающего ренессанс в карьере.

Сюжет: Ренфилд хочет избавиться от власти своего хозяина. Учитывая, что его хозяин - могущественный вампир, сделать это будет непросто.

В ролях: Николас Кейдж и Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Толкин").

Режиссёр: Крис МакКей ("Лего Фильм: Бэтмен", "Робоцып").

Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 мая.