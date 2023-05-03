Что нового можно скачать и посмотреть в мае

Май богат на онлайн-премьеры.
Фильмы
Николас Кейдж играет роль мечты. Он уже играл вампира в фильме 1988 года "Поцелуй вампира", а его дядя поставил "Дракулу" с Гэри Олдманом. Кейдж говорит, что для него лучший Дракула - это Кристофер Ли. Дракула в "Ренфилде" - это сплав Белы Лугоши, Носферату, Кристофера Ли, Гэри Олдмана в интерпретации одного из самых самобытных актёров Голливуда, переживающего ренессанс в карьере.
Сюжет: Ренфилд хочет избавиться от власти своего хозяина. Учитывая, что его хозяин - могущественный вампир, сделать это будет непросто.
В ролях: Николас Кейдж и Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Толкин").
Режиссёр: Крис МакКей ("Лего Фильм: Бэтмен", "Робоцып").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 мая.
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Фильм про изгнание бесов, якобы основанный на реальных событиях.
Сюжет: Лихой священник перегоняет бесов из людей в свиней (которых потом убивает из дробовика), доказывая скептически настроенным кардиналам, что сверхъестественное зло существует.
В ролях: Рассел "Максимус" Кроу и Франко "Джанго" Неро.
Режиссёр: Джулиус Эйвери ("Самаритянин").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 мая.
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Пятая серия придуманной Сэмом Рейми франшизы про зомби.
Сюжет: Живые против оживших мёртвых.
В ролях: Ли Салливан ("Джунгли", "Пикник у Висячей скалы"), Алиса Сазерленд (сериалы "Мгла" и "Викинги").
Режиссёр: Ли Кронин, ирландский постановщик ужастика "Другой".
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 мая.
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Критики разгромили, а зрителям зашло. Мультик по культовой игре, собравший в прокате больше $1 млрд.
Сюжет: Извините, но описание сюжета в другом замке.
Роли озвучивали: Крис "Звёздный лорд" Пратт - Марио, Джек Блэк - Боузер, Принцесса Пич - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Сплит").
Режиссёр: Режиссёры мультсериалов Аарон Хорват и Михаэль Еленик.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 мая.
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Мэтт Деймон и Бен Аффлек снова вместе. Они вместе написали сценарий, спродюсировали, Бен поставил, Мэтт сыграл главную роль.
Сюжет: История кроссовок Nike Air и подписания для компании контракта с Майклом Джорданом.
В ролях: Мэтт Деймон, Виола Девис, Крист Такер, Бен Аффлек (Майкла Джордана даже звать не решились - дорого, да и староват он уже).
Режиссёр: Бен Аффлек.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 мая.
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Документальный фильм о Майкле Дж. Фоксе.
Сюжет: 61-летний актёр вспоминает свои роли и рассказывает о борьбе с болезнью.
В ролях: Майкл Дж. Фокс.
Режиссёр: Лауреат "Оскара" за документальный фильм "Неудобная правда" Дэвис Гуггенхайм.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 мая.
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История взросления в космосе.
Сюжет: После смерти отца выросший в лунной колонии парень отправляется вместе с друзьями в путешествие к загадочному кратеру.
В ролях: Исайя Рассел-Бейли, Маккенна Грейс ("Тоня против всех", "Охотники за привидениями: Наследники").
Режиссёр: Кайл Патрик ("Стэнфордский тюремный эксперимент").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 мая.
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В последнее время Лопес чаще снимается в боевиках, чем в более привычных ей романтических комедиях.
Сюжет: Бывшая киллерша спасает свою дочь, которую когда-то оставила.
В ролях: Дженнифер Лопес, Гаэль Гарсиа Берналь ("Че Гевара: Дневники мотоциклиста", "Моцарт в джунглях").
Режиссёр: Новозеландская женщина-режиссёр Ники Каро ("Жена смотрителя зоопарка", ремейк "Мулана").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 мая.
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Экранизация настольной игры.
Сюжет: Бард, воительница, маг и друид отправляются на поиски магического артефакта.
В ролях: Крис Пайн ("Звёздный путь"), Мишель Родригес ("Форсаж"), Хью Грант.
Режиссёр: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн ("Ночные игры").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 16 мая.
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Киану Ривз сказал, что будет играть Джона Уика, пока эти фильмы будут пользоваться успехом.
Сюжет: "Джона Уика" смотрят не ради сюжета.
В ролях: Киану Ривз.
Режиссёр: Постановщик всех "Джонов Уиков" Чад Стахелски.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 23 мая.
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Сериалы
Джо Пеши вроде как завязал с кино, но всё равно вернулся, причём не ради Скорсезе.
Сюжет: Ситком в духе "Умерь свой энтузиазм".
В ролях: Пит Дэвидсон (стэндапер и разлучник Ким Кардашьян и Канье Уэста), Джо Пеши, Иди Фалько (Кармела из "Клана Сопрано").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 4 мая.
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Антиутопия от Apple TV+.
Сюжет: Недалёкое будущее. Земная поверхность безжизненна. Оставшиеся в живых 10 тыс. человек живут в 144-уровневом бункере.
В ролях: Ребекка Фергюсон ("Дюна"), Тим Роббинс ("Побег из Шоушенка").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 5 мая.
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Первый заход Шварца на телевизионную территорию.
Сюжет: Агент ЦРУ перед выходом на пенсию узнаёт, что его дочь тоже агент ЦРУ.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро ("Топ Ган: Мэверик").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 25 мая.
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В последнее время трудно найти последние фильмы в хорошем качестве, то качество то перевод Г... или зависает ужасно.
А официально онлайн - это, наверное, денег хотят, за просмотр? Фиг им...
Хотя больше всего обхохотался с приема в семью "русских ромов" (что плять!?!?) - прижигание руки.. там уже руки не должно у мамаши хватать)