FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11662 поста • 1226 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
17 актеров, которые подозрительно хороши в роли злодеев

17 актеров, которые подозрительно хороши в роли злодеев

Автор:
26 апреля 2023 12:22
Сообщество : Кино
Метки: Reddit   актеры   голливуд   кино   кинозлодеи   сериалы   фильмы   
2788
18

Бывает, актер настолько убедителен в роли злодея, что невольно закрадывается мыслишка: а не ставит ли он случайно опыты на зверушках в темном подвале? Ну или там старушек пинает через дорогу… К счастью, это все домыслы, а в жизни эти знаменитые злодеи — исключительно милые люди, но благодаря их великолепной актерской игре разделить правду и вымысел очень и очень сложно. Пользователи Reddit вспомнили таких актеров и их лучшие злодейские роли.

×
×

«Я не могу развидеть Амбридж как её, даже после того, как снова перечитала книги. Настолько хорошо она воплотила Амбридж».

«Честно говоря, самой большой проблемой для любого нового сериала о Гарри Поттере будет подбор актеров, чтобы получилось не хуже, чем было в фильмах. Имельда Стонтон — одна из многих актеров, кто абсолютно идеально подошел для персонажа, и теперь уже будет трудно поверить в кого-то другого в этой роли».

«Я знаю, что это всего лишь такой персонаж, но он настолько потрясающий актер, что умудрился вселить в меня ужас, который я никогда не смогу объяснить».

«Она отлично сыграла злодейку. Ты абсолютно беспомощен перед лицом ненависти, которая тебя захлестывает».

«Такая замечательная актриса. И действительно недооцененная».

«Жаль [что я теперь его не выношу]. Он классный чел».

«Я где-то прочитал, что из него получился бы отличный Лекс Лютор, и теперь я не могу этого развидеть».

«Она так прекрасно сыграла Эми в «Исчезнувшей», что я только недавно смог себя пересилить и начать смотреть другие сериалы или фильмы, в которых она снималась».

«Когда я увидел Джанкарло Эспозито в сериале «Сообщество», я чуть в штаны не наложил от страха».

«Джон Литгоу настолько напугал меня в «Декстере», что я всё ждала, что он убьет кого-нибудь в реалити-шоу “Лучший пекарь Британии”».

«Джон Литгоу — великолепный актер. Он снялся в гораздо большем количестве фильмов и сериалов, чем вам кажется, потому что он настолько вживается в персонажа, что вы даже не всегда осознаете, что это он».

«Самое смешное, что Мо'Ник, судя по всему, одна из милейших людей в мире».

«Мне потребовались годы, чтобы отойти от его мертвецко-рыбного изображения Тодда, и признать его огромный актерский талант. Он реально очень хорош».

«Должен сказать, он определенно преуспевает в изображении подлых злодеев».

«Он фантастически сыграл нациста. Я только к середине «Джанго» смог поверить, что тут он играет действительно хорошего парня. Я до сих пор с подозрением отношусь ко всем персонажам, которых он играет».

«На самом деле в жизни она очень милая, судя по тому, что я видел в интервью, но, черт возьми, слишком уж идеально она вписалась в роль Серсеи».

«Я смотрел «Старикам здесь не место» в кино и старательно избегал Хавьера Бардема до прошлого года, когда наконец посмотрел «Дюну». Он великий актер, иначе Антон Чигур не причинил бы мне моральную травму на следующие десять лет».

«Мне потребовалось довольно много времени, чтобы начать смотреть другие проекты Хоакина Феникса после «Гладиатора». Его Коммод был таким воплощением е****го зла, что я многие годы не мог на него смотреть в других фильмах».

«В каждом фильме и сериале, в котором он снимается, я всегда надеюсь, что его персонаж сдохнет».

«У персонажа Леонардо ДиКаприо в этом фильме была некоторая харизма. Но не у Джексона. Он прекрасно сыграл человека, продавшего “своих”».

«Это невероятная роль. Видно, как Джексон использовал презрение к своему персонажу, чтобы показать презрение, которое его персонаж испытывал к другим рабам».

«Я боялся его всю свою жизнь и был безумно рад увидеть его в образе совершенно другого персонажа в “Отеле «Гранд Будапешт»”».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Reddit   актеры   голливуд   кино   кинозлодеи   сериалы   фильмы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
891
liveevil 2 часа назад
Ну-да, ну-да, пошли мы на*ер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
939
Kra 18 минут назад
А как же "Зеленая миля"?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon 18 минут назад
Ладно киношные злодеи! Вы посмотрите что творится в "цивилизованном" Западе!!! Католическая церковь от епископа до рядового священника через одного педофилы! Западные политики сплошь русофобы, прибалтийская верхушка и польская сплошь ублюдки, вместе с американским и ЕС совским ( хотелось написать эсэсовским) руководством. СВО показало, с какой мразью мы имеем дело, с какими выродками во всех смыслах этого слова мы воюем! Ощущение что всё зло сконцентрировалось на украинской земле и наша задача это зло выжечь, и на этот раз навсегда! Слава России!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SmartCat101 18 минут назад
тут дело не в актерах! роли злодеев гораздо лучше прописаны и для актера играть злодея гораздо проще чем любого другого персонажа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
HexUS 40 минут назад
Где Гарри Олдман из Леона???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 45 минут назад
Некоторые и в жизни вполне себе твари, типа "Джоффри", который приезжал в Киев с допомогой ВСУшникам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91k
sapér Vodička Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Aleksandr Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Chuna Час назад
Ха, вот лицо истинного зла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Sergei Константин Полчаса назад
Это воообще зло в чистом виде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
xannar Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Slonyash Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
921
tuka Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
921
tuka Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bigkoss 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 2 часа назад
1. Алан Рикман - Ганс Грубер в Крепком орешке
2. Хит Леджер - Джокер в Темном рыцаре
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
Джейсон Айзекс в фильме "Солдат" тоже хорошо злодея сыграл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Не знаю насколько нужно быть впечатлительным, чтобы перестать смотреть фильмы с актёром после одной роли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
365
Серега 2 часа назад
Кристофер Вальц,еще и еврей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
Boka 2 часа назад
Розамунд Пайк в фильмах Исчезнувшая и Аферистка - воплощенное зло В отличие от почти всех других актеров из этого списка (которые играют и положительных персонажей) не могу ее воспринимать позитивно((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88454



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США...
Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях
Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях
Набирающие популярность в сообществах
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
С&nbsp;добрым утром
С добрым утром
Санкции санкциями, а мазик оставьте
Санкции санкциями, а мазик оставьте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточный рост

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#автомир#в мире#подборка#авто аварии#забавно#Россия#Автовсячина
#Юмор#интересное#животные#история#люди#аварии#актеры#шоу бизнес#фильм#дети
#Прикол#машина#факты#США#кино#дтп#Прошлое#Жизнь#знаменитости#дизайн
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек 25 актеров, которых никто никогда не заменит 25 актеров, которых никто никогда не заменит 13 ностальгических клише из кинофильмов 20 века 13 ностальгических клише из кинофильмов 20 века Кинозлодеи, которых ненавидит весь мир Кинозлодеи, которых ненавидит весь мир HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" 25 актеров, которые везде играют одинаково 25 актеров, которые везде играют одинаково

На что жалуетесь?

Вернуться