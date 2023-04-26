17 актеров, которые подозрительно хороши в роли злодеев

Бывает, актер настолько убедителен в роли злодея, что невольно закрадывается мыслишка: а не ставит ли он случайно опыты на зверушках в темном подвале? Ну или там старушек пинает через дорогу… К счастью, это все домыслы, а в жизни эти знаменитые злодеи — исключительно милые люди, но благодаря их великолепной актерской игре разделить правду и вымысел очень и очень сложно. Пользователи Reddit вспомнили таких актеров и их лучшие злодейские роли.
«Я не могу развидеть Амбридж как её, даже после того, как снова перечитала книги. Настолько хорошо она воплотила Амбридж».
«Честно говоря, самой большой проблемой для любого нового сериала о Гарри Поттере будет подбор актеров, чтобы получилось не хуже, чем было в фильмах. Имельда Стонтон — одна из многих актеров, кто абсолютно идеально подошел для персонажа, и теперь уже будет трудно поверить в кого-то другого в этой роли».
«Я знаю, что это всего лишь такой персонаж, но он настолько потрясающий актер, что умудрился вселить в меня ужас, который я никогда не смогу объяснить».
3. Луиза Флетчер в роли медсестры Рэтчед в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» и Кай Винн в «Звездном пути: Глубокий космос 9»
«Она отлично сыграла злодейку. Ты абсолютно беспомощен перед лицом ненависти, которая тебя захлестывает».
«Такая замечательная актриса. И действительно недооцененная».
«Жаль [что я теперь его не выношу]. Он классный чел».
«Я где-то прочитал, что из него получился бы отличный Лекс Лютор, и теперь я не могу этого развидеть».
«Она так прекрасно сыграла Эми в «Исчезнувшей», что я только недавно смог себя пересилить и начать смотреть другие сериалы или фильмы, в которых она снималась».
«Когда я увидел Джанкарло Эспозито в сериале «Сообщество», я чуть в штаны не наложил от страха».
«Джон Литгоу настолько напугал меня в «Декстере», что я всё ждала, что он убьет кого-нибудь в реалити-шоу “Лучший пекарь Британии”».
«Джон Литгоу — великолепный актер. Он снялся в гораздо большем количестве фильмов и сериалов, чем вам кажется, потому что он настолько вживается в персонажа, что вы даже не всегда осознаете, что это он».
«Самое смешное, что Мо'Ник, судя по всему, одна из милейших людей в мире».
«Мне потребовались годы, чтобы отойти от его мертвецко-рыбного изображения Тодда, и признать его огромный актерский талант. Он реально очень хорош».
10. Джейсон Айзекс в роли Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере» и полковника Уильяма Тавингтона в «Патриоте»
«Должен сказать, он определенно преуспевает в изображении подлых злодеев».
«Он фантастически сыграл нациста. Я только к середине «Джанго» смог поверить, что тут он играет действительно хорошего парня. Я до сих пор с подозрением отношусь ко всем персонажам, которых он играет».
«На самом деле в жизни она очень милая, судя по тому, что я видел в интервью, но, черт возьми, слишком уж идеально она вписалась в роль Серсеи».
«Я смотрел «Старикам здесь не место» в кино и старательно избегал Хавьера Бардема до прошлого года, когда наконец посмотрел «Дюну». Он великий актер, иначе Антон Чигур не причинил бы мне моральную травму на следующие десять лет».
«Мне потребовалось довольно много времени, чтобы начать смотреть другие проекты Хоакина Феникса после «Гладиатора». Его Коммод был таким воплощением е****го зла, что я многие годы не мог на него смотреть в других фильмах».
«В каждом фильме и сериале, в котором он снимается, я всегда надеюсь, что его персонаж сдохнет».
«У персонажа Леонардо ДиКаприо в этом фильме была некоторая харизма. Но не у Джексона. Он прекрасно сыграл человека, продавшего “своих”».
«Это невероятная роль. Видно, как Джексон использовал презрение к своему персонажу, чтобы показать презрение, которое его персонаж испытывал к другим рабам».
17. Рэйф Файнс в роли Амона Гета в «Списке Шиндлера» и в роли Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»
«Я боялся его всю свою жизнь и был безумно рад увидеть его в образе совершенно другого персонажа в “Отеле «Гранд Будапешт»”».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Броневой... Вернее Мюллер в исполнении Броневого настолько человечен, обаятелен, по своему мил и душевен, что дрожь берёт, когда понимаешь какой это страшный человек. А особенно когда осознаёшь что этот славный дядечка просто работает в гестапо - ну что ж поделаешь: работа такая, ничего личного.
2. Хит Леджер - Джокер в Темном рыцаре