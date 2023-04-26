17 актеров, которые подозрительно хороши в роли злодеев

«Я не могу развидеть Амбридж как её, даже после того, как снова перечитала книги. Настолько хорошо она воплотила Амбридж».

«Честно говоря, самой большой проблемой для любого нового сериала о Гарри Поттере будет подбор актеров, чтобы получилось не хуже, чем было в фильмах. Имельда Стонтон — одна из многих актеров, кто абсолютно идеально подошел для персонажа, и теперь уже будет трудно поверить в кого-то другого в этой роли».