15 ляпов на съемочной площадке, которые только скрасили дубль

Алисия Сильверстоун понятия не имела, что неправильно произносит слово «гаитяне», но именно это сделало дебаты в начале фильма такими смешными. Когда режиссер Эми Хекеринг впервые услышала неправильное произношение, она запретила съемочной группе поправлять ее. «Я не хотела, чтобы она знала, что делает это неправильно, я хотела добиться от нее уверенности без понимания, что это смешно или шутка — это меняет то, как ты говоришь. Есть нечто такое, что ты делаешь, когда полностью уверен в себе, что просто невозможно повторить, если ты знаешь, что делаешь что-то не так».