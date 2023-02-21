15 ляпов на съемочной площадке, которые только скрасили дубль

Когда дело касается сериалов и фильмов, очень важно, чтобы в съемочном процессе всё шло по плану. Однако это не всегда возможно: даже великие актеры порой забывают слова, да и реквизит имеет свойство ломаться в самый ответственный момент. Но в редких случаях такие промахи только играют фильму на руку, и вот несколько примеров «запоротых» дублей, которые так понравились режиссерам, что те оставили их в ленте.
В сцене, когда Джек готовится нарисовать Роуз как одну из своих француженок, Леонардо ДиКаприо запутался в словах: вместо «Приляг на диван» он сначала сказал «на кровать» и тут же исправился. Оговорка придала шарма очевидно смущенному Джеку, поэтому Джеймс Кэмерон оставил этот дубль в фильме.
В сцене ближе к концу фильма Билли швырнул в Стью телефон случайно — трубка прилипла к руке актера Скита Ульриха из-за слишком липкой фальшивой крови. Но Мэттью Лиллард (Стью) не растерялся и подыграл коллеге, крикнув в ответ: «Ты меня, б****, телефоном ударил, у****!».
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По сценарию Джим Керри должен был провалить трюк с выдергиванием скатерти, но, как назло, оказался слишком талантливым, поэтому Гринч потом возвращается в кадр и сам скидывает всю посуду со стола.
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В эпизоде, в котором Чендлер встречается с начальницей Рейчел, пострадал не только персонаж, но и сам актер Мэттью Перри. Согласно комментариям создателей на DVD, актер случайно дернул рукой, пристегнутой наручниками к полке, которая в результате ударила его по затылку. Мэттью Перри при этом удержал лицо, а вот реакция Дженнифер Энистон едва их обоих не выдала.
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И раз уж мы заговорили о «Друзьях»: в другой серии Чендлер пытается подшутить над прикидом Джоуи, но вместо шутки «Дональд Трамп просит вернуть его синий пиджак» у него получается «Дональд Трамп просит сделать его синий пиджак черным» ("Donald Trump wants his blue blazer black"; black вместо back). Однако вместо того, чтобы переснять дубль, актеры остаются в образах и начинают подкалывать Чендлера.
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Сцена, где Гарри, Рон и Гермиона обсуждают поцелуй Гарри с Чжоу, заканчивается искренним смехом актеров. По словам режиссера Дэвида Йейтса, актеры никак не могли перестать хихикать, а у Руперта Грина (Рона) в принципе была репутация «запарывателя дублей». В результате приходилось снимать очень много дублей, но не для этой сцены — тут смех сыграл на руку, добавив атмосферы типичной подростковой неловкости.
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Робин Уильямс был настолько хорош в импровизации, что просто невозможно поверить, что сцена, в которой он капает своей «маской» в чай — исключительно результат его находчивости в попытке спасти дубль, когда грим начал таять. На съемочной площадке было настолько жарко из-за освещения, что в середине сцены крем начал отваливаться огромными кусками. Это было настолько комичное зрелище, что режиссер не стал останавливать съемку и просто позволил Робину делать своё дело, в результате чего родилась одна из самых смешных сцен в фильме.
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Хотя падение Мии на трибунах и выглядит совершенно в духе персонажа, на самом деле это Энн Хэтэуэй потеряла равновесие, поскользнувшись на мокрой скамейке. Из-за дождя и недостатка дневного света эту сцену пришлось снимать довольно быстро, и трибуны вытерли не особо тщательно, что привело к, как назвал его режиссер Гарри Маршалл, «очаровательному моменту».
В «Пассажирах» Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт не ожидали, что громоздкие скафандры помешают первому поцелую их персонажей, но посмеялись над этим недочетом, и это добавило сцене шарма.
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Находчивость Роберта Дауни-младшего спасла дубль, когда Том Холланд совершенно позабыл, куда он должен был сесть. По словам режиссера Энтони Руссо, тогдашний новичок в Marvel Том Холланд забыл постановку для этой сцены, и Роберт из-за этого не мог пройти на свое место. Но вместо того, чтобы остановить дубль, актер остался в образе, и от лица Тони Старка сказал Тому-Питеру подвинуться.
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Сцена, в которой Джим лопает Дуайтовский мяч для фитнеса, — одна из самых легендарных в сериале, но произошло это случайно: Джон Красински и Рэйн Уилсон думали, что мяч просто тихонько сдуется, а не лопнет. Они отрепетировали сцену трижды, а затем сняли 13 дублей, и мяч каждый раз медленно сдувался, как и планировалось. На 14-й раз мяч внезапно лопнул — обратите внимание, как Джон выходит из кадра, чтобы отсмеяться, — и этот дубль оставили в итоговой версии.
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Алисия Сильверстоун понятия не имела, что неправильно произносит слово «гаитяне», но именно это сделало дебаты в начале фильма такими смешными. Когда режиссер Эми Хекеринг впервые услышала неправильное произношение, она запретила съемочной группе поправлять ее. «Я не хотела, чтобы она знала, что делает это неправильно, я хотела добиться от нее уверенности без понимания, что это смешно или шутка — это меняет то, как ты говоришь. Есть нечто такое, что ты делаешь, когда полностью уверен в себе, что просто невозможно повторить, если ты знаешь, что делаешь что-то не так».
В сцене, когда Пенни просит Уильяма присоединиться к ней в Марокко, она не должна была делать этого дважды — Кейт Хадсон просто не поняла, что это сам Патрик Фьюджит просит ее повторить реплику, а не его персонаж, поэтому осталась в образе и снова задала заветный вопрос. В версии с режиссерским комментарием Кэмерон Кроу сказал, что, как ему казалось, Патрик был чуточку влюблен в Кейт, и поэтому этот момент стал для режиссера одним из любимых в фильме.
Согласно сценарию, Питер действительно должен был приклеить руку Гвен паутиной к полицейской машине, но в сценарии не было ее возмущенного крика «Питер!», который очевидно выдал бы настоящую личность Человека-паука. Но сам этот крик и реакция Эммы Стоун на собственную ошибку получились слишком очаровательными, чтобы их вырезать.
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Один из самых запоминающихся моментов в фильме — результат того, что Бен Стиллер забыл свою реплику. Он должен был задать вопрос «Так почему именно мужчины-модели?» только один раз, но забыл, как должен был отреагировать на очень длинный и подробный ответ персонажа Дэвида Духовны, поэтому просто повторил «Но почему именно мужчины-модели?». Благодаря находчивости и импровизации Дэвида Духовны, эта сцена стала, пожалуй, самой популярной и цитируемой в фильме.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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