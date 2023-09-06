Что нового можно скачать и посмотреть в сентябре

Черепашки-ниндзя на этот раз больше похоже на подростков, чем в классическом сериале из 1990-х, но Эйприл больше не стройная красотка, да и Шредера в этой версии нет.

Сюжет: Главный злодей Суперфлай (муха-мутант) хочет превратить всех людей в мутантов. Ему противостоят черепашки-ниндзя.

Роли озвучивают: Сплинетера озвучивает Джеки Чан, а Суперфлая - Айскьюб.

Режиссёр: Джефф Роу ("Митчеллы против машин").

Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 сентября.