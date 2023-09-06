Что нового можно скачать и посмотреть в сентябре

Мел Гибсон, Юрий Стоянов, Роберт Родригес, Кристофер Ллойд, Бандерлог Киберсвотч, то есть Бамбарбия Кромвельснитч или как там его, ну вы поняли, порадуют вас своими кино и сериальными работами в сентябре.
Фильмы
Черепашки-ниндзя на этот раз больше похоже на подростков, чем в классическом сериале из 1990-х, но Эйприл больше не стройная красотка, да и Шредера в этой версии нет.
Сюжет: Главный злодей Суперфлай (муха-мутант) хочет превратить всех людей в мутантов. Ему противостоят черепашки-ниндзя.
Роли озвучивают: Сплинетера озвучивает Джеки Чан, а Суперфлая - Айскьюб.
Режиссёр: Джефф Роу ("Митчеллы против машин").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 сентября.
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Потенциально любимый фильм Тарантино (там просто часто показывают голые ступни Марго Робби).
Сюжет: У живущей в игрушечном Барбиленде куклы Барби случается экзистенциальный кризис. Барби и увязавшийся за ней Кен отправляются в реальный мир, чтобы найти детей, которые с ними играют.
В ролях: Марго Робби ("Тоня против всех", "Волк с Уолл-стрит"), Райан Гослинг ("Драйв", "Ла-Ла Ленд").
Режиссёр: Грета Гервиг ("Леди Бёрд").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 сентября.
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Чилийская чёрная комедия, премьера которой состоялась несколько дней назад на кинофестивале в Венеции. Критик сказали, что фильм банальный, но на один раз вполне сойдёт.
Сюжет: Что, если диктатор Пиночет - бессмертный вампир и до сих пор правит Чили?
В ролях: Хайме Вадель, один из самых титулованных чилийских актёров и любимый актёр Пабло Ларраина.
Режиссёр: Пабло Ларраин ("Джеки", "Спенсер").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 15 сентября.
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Фильм основан на реальной истории изучения вряд ли реального говорящего мангуста.
Сюжет: В 1930-х годах на одной английской ферме завёлся говорящий мангуст Джеф. Исследователи паранормальных явлений отправляются выводить хозяев мангуста на чистую воду.
В ролях: Саймон Пегг ("Типа крутые легавые", "Зомби по имени Шон") в роли парапсихолога и журналиста Нандора Фодора, Кристофер Ллойд ("Назад в будущее", "Трасса 60") в роли исследователя чертовщины Гарри Прайса, Джефа озвучил писатель Нил Гейман.
Режиссёр: Адам Сигал
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 19 сентября.
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Пятая серия "Детей шпионов", перезапускающая шпионский киносериал Роберта Родригеса.
Сюжет: Дети шпионов нечаянно помогают компьютерному гению выпустить вирус, поражающий и подчиняющий себе все гаджеты мира. Дети-шпионы и их шпионы-родители объединяются, чтобы спасти мир от кибер-угрозы.
В ролях: Родителей играют Закари Ливай ("Шазам") и Джина Родригес ("Девственница Джейн").
Режиссёр: Роберт Родригес ("Город грехов", "От заката до рассвета").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 22 сентября.
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Уэс Андерсон снова экранизирует Роальда Даля. Он уже ставил "Бесподобного мистера Фокса", теперь взялся за сборник рассказов.
Сюжет: Какая разница, какой там сюжет. Главное, чтобы симметрия в кадре, винтажные костюмы, квартиры, обставленные как кукольные домики, а ещё Оуэн Уилсон и побольше звёзд первой величины.
В ролях: Бенедикт Кабербэтч ("Доктор Стрэндж", "Игра в имитацию"), Райф Файнс ("Список Шиндлера", "Отель "Гранд Будапешт"), Бен Кингсли ("Ганди", "Список Шиндлера").
Режиссёр: Уэс Андерсон.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 сентября.
Сериалы
Экранизация одноимённого романа американского писателя Виктора Лаваля.
Сюжет: У пары родился малыш. Отец старается быть хорошим отцом, а вот мать ведёт себя очень странно, а потом и вовсе бесследно пропадает. Мужчина отправляется на поиски жены.
В ролях: Лакит Стэнфилд ("Голос улиц", "Достать ножи"), Адина Портер ("Американская история ужасов").
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 сентября.
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Шестой сериал во вселенной "Ходячих мертвецов".
Сюжет: Каким-то образом Дэрил Диксон оказался в Европе. Ему предстоит выяснить, как он туда попал, и найти путь домой.
В ролях: Норман Ридус ("Ходячие мертвецы").
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 сентября.
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Полюбившийся зрителям по сериалу "Вампиры средней полосы" тандем Стоянов и Калюжный снова в деле.
Сюжет: Юный стэндапер помогает вернуть на сцену пожилого писателя-сатирика, у которого снимает квартиру.
В ролях: Глеб Калюжный и Юрий Стоянов.
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 сентября.
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Предыстория Джона Уика, действие которой происходит в 1975 году.
Сюжет: Сериал расскажет о том, как Уинстон Скотт (в "Джоне Уике" его играет Иэн Макшейн) стал владельцем отеля "Континенталь".
В ролях: Колин Вуделл ("Зов предков"), Мел Гибсон.
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 22 сентября.
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Новый сериал во вселенной "Пацанов".
Сюжет: Молодые супергерои участвуют в организованной Vought International королевской битве.
В ролях: Джаз Синклер, Чанс Пердомо ("Леденящие душу приключения Сабрины") и Патрик Шварценеггер (сын Арнольда Шварценеггера).
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 22 сентября.
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Остальное звучит и выглядит как помои.
Какая разница, какой там сюжет. Главное, что хрень полная .
Не то что платить в кинотеатре за нее.
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