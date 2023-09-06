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Что нового можно скачать и посмотреть в сентябре

Что нового можно скачать и посмотреть в сентябре

Автор:
06 сентября 2023 11:51
Сообщество : Кино
Метки: Mel Gibson   Netflix   Кристофер Ллойд   Юрий Стоянов   голливуд   кино   сериалы   торренты   фильмы   ходячие мертвецы   
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Мел Гибсон, Юрий Стоянов, Роберт Родригес, Кристофер Ллойд, Бандерлог Киберсвотч, то есть Бамбарбия Кромвельснитч или как там его, ну вы поняли, порадуют вас своими кино и сериальными работами в сентябре.



Фильмы

Черепашки-ниндзя на этот раз больше похоже на подростков, чем в классическом сериале из 1990-х, но Эйприл больше не стройная красотка, да и Шредера в этой версии нет.


Сюжет: Главный злодей Суперфлай (муха-мутант) хочет превратить всех людей в мутантов. Ему противостоят черепашки-ниндзя.


Роли озвучивают: Сплинетера озвучивает Джеки Чан, а Суперфлая - Айскьюб.


Режиссёр: Джефф Роу ("Митчеллы против машин").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 сентября.

Потенциально любимый фильм Тарантино (там просто часто показывают голые ступни Марго Робби).


Сюжет: У живущей в игрушечном Барбиленде куклы Барби случается экзистенциальный кризис. Барби и увязавшийся за ней Кен отправляются в реальный мир, чтобы найти детей, которые с ними играют.


В ролях: Марго Робби ("Тоня против всех", "Волк с Уолл-стрит"), Райан Гослинг ("Драйв", "Ла-Ла Ленд").


Режиссёр: Грета Гервиг ("Леди Бёрд").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 сентября.

Чилийская чёрная комедия, премьера которой состоялась несколько дней назад на кинофестивале в Венеции. Критик сказали, что фильм банальный, но на один раз вполне сойдёт.


Сюжет: Что, если диктатор Пиночет - бессмертный вампир и до сих пор правит Чили?


В ролях: Хайме Вадель, один из самых титулованных чилийских актёров и любимый актёр Пабло Ларраина.


Режиссёр: Пабло Ларраин ("Джеки", "Спенсер").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 15 сентября.


Фильм основан на реальной истории изучения вряд ли реального говорящего мангуста.


Сюжет: В 1930-х годах на одной английской ферме завёлся говорящий мангуст Джеф. Исследователи паранормальных явлений отправляются выводить хозяев мангуста на чистую воду.


В ролях: Саймон Пегг ("Типа крутые легавые", "Зомби по имени Шон") в роли парапсихолога и журналиста Нандора Фодора, Кристофер Ллойд ("Назад в будущее", "Трасса 60") в роли исследователя чертовщины Гарри Прайса, Джефа озвучил писатель Нил Гейман.


Режиссёр: Адам Сигал


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 19 сентября.

Пятая серия "Детей шпионов", перезапускающая шпионский киносериал Роберта Родригеса.


Сюжет: Дети шпионов нечаянно помогают компьютерному гению выпустить вирус, поражающий и подчиняющий себе все гаджеты мира. Дети-шпионы и их шпионы-родители объединяются, чтобы спасти мир от кибер-угрозы.


В ролях: Родителей играют Закари Ливай ("Шазам") и Джина Родригес ("Девственница Джейн").


Режиссёр: Роберт Родригес ("Город грехов", "От заката до рассвета").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 22 сентября.

Уэс Андерсон снова экранизирует Роальда Даля. Он уже ставил "Бесподобного мистера Фокса", теперь взялся за сборник рассказов.


Сюжет: Какая разница, какой там сюжет. Главное, чтобы симметрия в кадре, винтажные костюмы, квартиры, обставленные как кукольные домики, а ещё Оуэн Уилсон и побольше звёзд первой величины.


В ролях: Бенедикт Кабербэтч ("Доктор Стрэндж", "Игра в имитацию"), Райф Файнс ("Список Шиндлера", "Отель "Гранд Будапешт"), Бен Кингсли ("Ганди", "Список Шиндлера").


Режиссёр: Уэс Андерсон.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 сентября.


Сериалы

Экранизация одноимённого романа американского писателя Виктора Лаваля.


Сюжет: У пары родился малыш. Отец старается быть хорошим отцом, а вот мать ведёт себя очень странно, а потом и вовсе бесследно пропадает. Мужчина отправляется на поиски жены.


В ролях: Лакит Стэнфилд ("Голос улиц", "Достать ножи"), Адина Портер ("Американская история ужасов").


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 сентября.

Шестой сериал во вселенной "Ходячих мертвецов".


Сюжет: Каким-то образом Дэрил Диксон оказался в Европе. Ему предстоит выяснить, как он туда попал, и найти путь домой.


В ролях: Норман Ридус ("Ходячие мертвецы").


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 сентября.

Полюбившийся зрителям по сериалу "Вампиры средней полосы" тандем Стоянов и Калюжный снова в деле.


Сюжет: Юный стэндапер помогает вернуть на сцену пожилого писателя-сатирика, у которого снимает квартиру.


В ролях: Глеб Калюжный и Юрий Стоянов.


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 сентября.

Предыстория Джона Уика, действие которой происходит в 1975 году.


Сюжет: Сериал расскажет о том, как Уинстон Скотт (в "Джоне Уике" его играет Иэн Макшейн) стал владельцем отеля "Континенталь".


В ролях: Колин Вуделл ("Зов предков"), Мел Гибсон.


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 22 сентября.

Новый сериал во вселенной "Пацанов".


Сюжет: Молодые супергерои участвуют в организованной Vought International королевской битве.


В ролях: Джаз Синклер, Чанс Пердомо ("Леденящие душу приключения Сабрины") и Патрик Шварценеггер (сын Арнольда Шварценеггера).


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 22 сентября.


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Метки: Mel Gibson   Netflix   Кристофер Ллойд   Юрий Стоянов   голливуд   кино   сериалы   торренты   фильмы   ходячие мертвецы   
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8  комментариев
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Спасибо, но нет.
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2k
Duke_kir 4 минуты назад
качать нечего
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3k
* You All 15 минут назад
одно дерьмо,прям тонны фекалийных масс
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92k
sapér Vodička 24 минуты назад
НУ,кроме БАРБИ все полное вовно !
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6k
мемфрид 44 минуты назад
Бездна жестокости под тупой музон. Отлично. Я вот давно хотел посмотреть 17 мгновений весны. Лучше ж уж наш старый фильм, интересный, со смыслом, чем набор расчлененки... Пусть пендосы себе мозги засирают
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5k
Григорий 48 минут назад
список блевоты
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1k
beshh 51 минуту назад
"Чудесная история Генри Шугара" стоит посмотреть - Кабербэтч и Райф Файнс в говне обычно не снимаются.
Остальное звучит и выглядит как помои.
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22k
Виталий Касандров Час назад
Короче.
Какая разница, какой там сюжет. Главное, что хрень полная .
Не то что платить в кинотеатре за нее.
Скачивать с торрента нет желания.
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