Что нового можно скачать и посмотреть в октябре 2023

Ужастики, боевик, последний фильм Фридкина, Николас Кейдж, Том Круз и две документалки в нашей новой киноподборке.
Фильмы
Комедийный ужастик по мотивам аттракциона из Диснейленда. В 2003 году на основе этого же аттракциона был снят фильм с Эдди Мерфи.
Сюжет: Разношёрстная компания чудиков (учёный, экстрасенс, историк, священник) пытается изгнать призраков из старого особняка в Нью-Орлеане.
В ролях: Оуэн Уилсон, Денни Де Вито, Розарио Доусон, Джейми Ли Кёртис, Вайнона Райдер и Джарел Лето.
Режиссёр: Джастин Симиен, создатель ужастика "Мои волосы хотят убивать".
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 4 октября.
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Эта картина стоит особняком в фильмографии Николаса Кейджа. Ни один фильм Кейджа, выходивший в широкий прокат, не зарабатывал меньше "Папы из спецназа".
Сюжет: Вышедший на пенсию спецназовец ведёт бродяжнический образ жизни. Когда его бывшей жене и дочери, которых он не видел много лет, грозит смертельная опасность, он вынужден вспомнить своё ремесло.
В ролях: Николас Кейдж, Рон Перлман ("Хэллбой"), Джеки Эрл Хейли ("Хранители", "Кошмар на улице Вязов").
Режиссёр: Тим Браун.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 5 октября.
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Предыстория того самого индейского клаТбища из романа Стивена Кинга.
Сюжет: Как Джад Крендалл, один из героев романа Кинга, в молодости исследовал проклятое индейское кладбище.
В ролях: Дэвид Духовны ("Секретные материалы").
Режиссёр: Дебютантка Линдси Бир.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 октября.
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Последний фильм знаменитого режиссёра Уильяма Фридкина, скончавшегося в августе этого года, меньше месяца не дожив до 88-летия.
Сюжет: Суд над участниками бунта на военном корабле. Картина поставлена по роману Германа Воука 1951 года, но события романа перенесены в наше время.
В ролях: Кифер Сазерленд ("24 часа"), Джейсон Кларк ("Терминатор: Генезис").
Режиссёр: Уильям Фридкин ("Французский связной", "Изгоняющий дьявола", "Бумажная луна").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 октября.
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Удивительно, но как Том Круз ни старался, как ни восхищались новой "Миссией" критики, но фильм не отбил свой огромный бюджет в прокате.
Сюжет: 61-летний Том Круз выполняет невероятные трюки самостоятельно.
В ролях: Том Круз, Саймон Пегг, Ребекка Фергюссон.
Режиссёр: Кристофер Маккуорри, получивший "Оскар" за сценарий фильма "Подозрительные лица".
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 октября.
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Франшиза перешла в стадию пародии на саму себя.
Сюжет: Джейсон Стейтем перехватывает эстафетную палочку героя боевиков у Сильвестра Сталлоне.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Меган Фокс, 50 Cent, Энди Гарсиа.
Режиссёр: Скотт Во ("Жажда скорости").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 13 октября.
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Экранизация видеоигры-страшилки.
Сюжет: Работающий в ночную смену в пиццерии охранник обнаруживает, что аниматронные фигуры после полуночи превращаются в безжалостных убийц.
В ролях: Джош Хатчерсон ("Голодные игры").
Режиссёр: Эмма Тамми ("Обитель страха").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 октября
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Премьера фильма состоялась на фестивале в Торонто. Критики посоветовали Дэвиду Йейтсу не браться за фильмы такого жанра.
Сюжет: Бросив колледж, Лиза Дрейк в поисках лучшей жизни устраивается работать в обанкротившийся фармацевтический стартап. Ей удаётся вдохнуть в компанию новую жизнь и заработать много денег. Однако, как известно, за каждым богатством кроется преступление.
В ролях: Крис Эванс ("Мстители"), Энди Гарсия ("Крёстный отец III"), Эмили Блант ("Тихое место").
Режиссёр: Дэвид Йейтс (5-8 части "Гарри Поттера).
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 октября
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Сериалы
Экранизация рассказа Эдгара По "Падение дома Ашеров", в которую вплетены также сюжеты из других его произведений. Действие перенесено в наши дни.
Сюжет: Наследники династии Ашеров начинают умирать от рук загадочной женщины. Это как-то связано с тайнами прошлого семейства Ашеров.
В ролях: Карла Гуджино ("Призрак дома на холме"), Марк Хэммил ("Звёздные войны").
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 октября.
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Восьмисерийный документальный сериал о развитии жизни на Земле. Продюсерский проект Стивена Спилберга.
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 25 октября.
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Документальный сериал про Энфилдский полтергейст, напугавший двух девочек из Лондона в конце 1970-х. На основе этой истории также снят ужастик "Заклятие 2".
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 октября.
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