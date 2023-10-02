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Что нового можно скачать и посмотреть в октябре 2023

Что нового можно скачать и посмотреть в октябре 2023

Автор:
02 октября 2023 11:23
Сообщество : Кино
Метки: Джейсон Стейтем   Миссия невыполнима   Сильвестр Сталлоне   Том Круз   голливуд   кино   неудержимые   николас кейдж   торренты   фильмы   
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Ужастики, боевик, последний фильм Фридкина, Николас Кейдж, Том Круз и две документалки в нашей новой киноподборке.

Фильмы

Комедийный ужастик по мотивам аттракциона из Диснейленда. В 2003 году на основе этого же аттракциона был снят фильм с Эдди Мерфи.


Сюжет: Разношёрстная компания чудиков (учёный, экстрасенс, историк, священник) пытается изгнать призраков из старого особняка в Нью-Орлеане.


В ролях: Оуэн Уилсон, Денни Де Вито, Розарио Доусон, Джейми Ли Кёртис, Вайнона Райдер и Джарел Лето.


Режиссёр: Джастин Симиен, создатель ужастика "Мои волосы хотят убивать".


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 4 октября.


Эта картина стоит особняком в фильмографии Николаса Кейджа. Ни один фильм Кейджа, выходивший в широкий прокат, не зарабатывал меньше "Папы из спецназа".


Сюжет: Вышедший на пенсию спецназовец ведёт бродяжнический образ жизни. Когда его бывшей жене и дочери, которых он не видел много лет, грозит смертельная опасность, он вынужден вспомнить своё ремесло.


В ролях: Николас Кейдж, Рон Перлман ("Хэллбой"), Джеки Эрл Хейли ("Хранители", "Кошмар на улице Вязов").


Режиссёр: Тим Браун.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 5 октября.

Предыстория того самого индейского клаТбища из романа Стивена Кинга.


Сюжет: Как Джад Крендалл, один из героев романа Кинга, в молодости исследовал проклятое индейское кладбище.


В ролях: Дэвид Духовны ("Секретные материалы").


Режиссёр: Дебютантка Линдси Бир.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 октября.

Последний фильм знаменитого режиссёра Уильяма Фридкина, скончавшегося в августе этого года, меньше месяца не дожив до 88-летия.


Сюжет: Суд над участниками бунта на военном корабле. Картина поставлена по роману Германа Воука 1951 года, но события романа перенесены в наше время.


В ролях: Кифер Сазерленд ("24 часа"), Джейсон Кларк ("Терминатор: Генезис").


Режиссёр: Уильям Фридкин ("Французский связной", "Изгоняющий дьявола", "Бумажная луна").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 октября.


Удивительно, но как Том Круз ни старался, как ни восхищались новой "Миссией" критики, но фильм не отбил свой огромный бюджет в прокате.


Сюжет: 61-летний Том Круз выполняет невероятные трюки самостоятельно.


В ролях: Том Круз, Саймон Пегг, Ребекка Фергюссон.


Режиссёр: Кристофер Маккуорри, получивший "Оскар" за сценарий фильма "Подозрительные лица".


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 октября.


Франшиза перешла в стадию пародии на саму себя.


Сюжет: Джейсон Стейтем перехватывает эстафетную палочку героя боевиков у Сильвестра Сталлоне.


В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Меган Фокс, 50 Cent, Энди Гарсиа.


Режиссёр: Скотт Во ("Жажда скорости").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 13 октября.

Экранизация видеоигры-страшилки.


Сюжет: Работающий в ночную смену в пиццерии охранник обнаруживает, что аниматронные фигуры после полуночи превращаются в безжалостных убийц.


В ролях: Джош Хатчерсон ("Голодные игры").


Режиссёр: Эмма Тамми ("Обитель страха").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 октября

Премьера фильма состоялась на фестивале в Торонто. Критики посоветовали Дэвиду Йейтсу не браться за фильмы такого жанра.


Сюжет: Бросив колледж, Лиза Дрейк в поисках лучшей жизни устраивается работать в обанкротившийся фармацевтический стартап. Ей удаётся вдохнуть в компанию новую жизнь и заработать много денег. Однако, как известно, за каждым богатством кроется преступление.


В ролях: Крис Эванс ("Мстители"), Энди Гарсия ("Крёстный отец III"), Эмили Блант ("Тихое место").


Режиссёр: Дэвид Йейтс (5-8 части "Гарри Поттера).


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 октября

Сериалы

Экранизация рассказа Эдгара По "Падение дома Ашеров", в которую вплетены также сюжеты из других его произведений. Действие перенесено в наши дни.


Сюжет: Наследники династии Ашеров начинают умирать от рук загадочной женщины. Это как-то связано с тайнами прошлого семейства Ашеров.


В ролях: Карла Гуджино ("Призрак дома на холме"), Марк Хэммил ("Звёздные войны").


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 октября.

Восьмисерийный документальный сериал о развитии жизни на Земле. Продюсерский проект Стивена Спилберга.


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 25 октября.

Документальный сериал про Энфилдский полтергейст, напугавший двух девочек из Лондона в конце 1970-х. На основе этой истории также снят ужастик "Заклятие 2".


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 октября.

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Метки: Джейсон Стейтем   Миссия невыполнима   Сильвестр Сталлоне   Том Круз   голливуд   кино   неудержимые   николас кейдж   торренты   фильмы   
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10  комментариев
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13k
Всё – приехали! 2 часа назад
А можно НЕ скачать и НЕ посмотреть?
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10k
Сол Гудман Минуту назад
Даже качать нет желания и тратить время на этот кал
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1k
adssaf afasffdsga 15 минут назад
Каждый раз, когда я вижу эту аниматронную херню, я отчётливо вспоминаю речь Ковра о том, что он не из-за денег, он закончит сюжет и закроет серию, больше ничего не будет... В итоге мы получили ещё один RE (или MGS - кому что ближе), где с каждой частью сюжет становится всё более трешовым и непродуманным, заменяется на красивую картинку и вообще становится худшим филиалом Фантасмагории. Если все остальные названные картины на уровне этого плюшевого говна - статья ниочём, смотреть нечего. Вот даже аниме, над которым все тут измываются, имеет определённую нижнюю границу, ниже которой не падают и которая с годами снижается медленно. И в каждом сезоне есть работы, которые можно смотреть, а которые - днище. А сколько не смотрю на амероевропейские фильмы и сериалы - самое новое из того, что я смотрел и что мне понравилось, было... Дрожь земли 18 года - и не потому, что оно крутое, а потому, что мне нравились первые фильмы и я хотел посмотреть что-то такое же, что мне и дали. После 18 года вообще пустота - сериалы скатывается, фильмы - тупо очень красивые, но бессмысленные и... Ну, никакие совершенно, даже вспомнить нечего кроме безграничного эпатажа и пафоса. А, ну ещё постоянно мелькающие персонажи-аутисты запоминаются ибо кроме их там вообще ничего привлекающего внимания нет.
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1k
liveevil 39 минут назад
Ничего не захотелось ни качать, ни смотреть. Один кал
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104
Kostiantyn Yeryhin 52 минуты назад
лучше бы выдал обзор - Что уже можно посмотреть

______________________________________
5 октября 8 октября ... (
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7k
pilgrimnl Час назад
сплошное Г. и смотреть нечего
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