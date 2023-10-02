Что нового можно скачать и посмотреть в октябре 2023

Комедийный ужастик по мотивам аттракциона из Диснейленда. В 2003 году на основе этого же аттракциона был снят фильм с Эдди Мерфи.

Сюжет: Разношёрстная компания чудиков (учёный, экстрасенс, историк, священник) пытается изгнать призраков из старого особняка в Нью-Орлеане.

В ролях: Оуэн Уилсон, Денни Де Вито, Розарио Доусон, Джейми Ли Кёртис, Вайнона Райдер и Джарел Лето.

Режиссёр: Джастин Симиен, создатель ужастика "Мои волосы хотят убивать".

Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 4 октября.