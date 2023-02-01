Что нового можно скачать и посмотреть в феврале

Продолжение "Чёрной пантеры", но уже без самой Чёрной пантеры, то есть без Чедвика Боузмана, который скончался от рака в 2020 году.

Сюжет: Желая заполучить вибраниум, на Ваканду нападают водные люди во главе с Нэмором.

В ролях: В костюме новой Пантеры Летиша Райт, исполнительница роли Шури, младшей сестры Т'Чаллы. Анджела Бассет, сыгравшая королеву-мать Ваканды, получила за роль "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

Режиссёр: постановщик первой "Пантеры" и всех частей "Крида" Райан Куглер.

Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 1 февраля.