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Что нового можно скачать и посмотреть в феврале

Что нового можно скачать и посмотреть в феврале

Автор:
01 февраля 2023 10:48
Сообщество : Кино
Метки: Кристоф Вальц   Том Хэнкс   голливуд   кино   нетфликс   премьеры   раневская   сериалы   фильмы   чёрная пантера   
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Трагикомедия с Томом Хэнксом, триллер с Кристофом Вальцем, кинобиография Раневской, фильм про аферистов, сериал про маньяков и кое-что ещё.

Фильмы

Продолжение "Чёрной пантеры", но уже без самой Чёрной пантеры, то есть без Чедвика Боузмана, который скончался от рака в 2020 году.


Сюжет: Желая заполучить вибраниум, на Ваканду нападают водные люди во главе с Нэмором.


В ролях: В костюме новой Пантеры Летиша Райт, исполнительница роли Шури, младшей сестры Т'Чаллы. Анджела Бассет, сыгравшая королеву-мать Ваканды, получила за роль "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".


Режиссёр: постановщик первой "Пантеры" и всех частей "Крида" Райан Куглер.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 1 февраля.


Романтическая комедия в духе "Когда Гарри встретил Салли".


Сюжет: Старые друзья меняются домами и потихоньку влюбляются друг в друга.


В ролях: Риз Уизерспун ("Блондинка в законе", "Переступить черту") и Эштон Кутчер ("Эффект бабочки").


Режиссёр: Алин Брош Маккена, сценарист "Дьявол носит Prada" и "Круэллы".


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 февраля.


Якутская трагикомедия, участвовавшая в прошлом году в основном конкурсе ММКФ.


Сюжет: Вася прячется от коллекторов в родной деревушке, откуда давно уехал в город на заработки.


В ролях: Альберт Алексеев, Елена Маркова, Анатолий Стручков.


Режиссёр: Дмитрий Давыдов, чей фильм "Пугало" получил Гран-при Кинотавра в 2020 году.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 16 февраля.


Фильм уже ставшей культовой студии А24 по сценарию из "Чёрного списка лучших сценариев" 2020 года.


Сюжет: Аферисты хитро обводят вокруг пальца богачей.


В ролях: Джулианна Мур ("Большой Лебовски", "Часы"), Себастьян Стэн (Зимний солдат в фильмах Marvel)


Режиссёр: Англичанин Бенджамин Карон, ставивший серии "Короны" и "Шерлока".


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 17 февраля.


Экранизация шведского романа "Вторая жизнь Уве" и заодно ремейк одноимённого шведского фильма.


Сюжет: Пенсионер ворчит на всех подряд, а потом добреет.


В ролях: Том Хэнкс.


Режиссёр: Марк Форстер ("Волшебная страна" с Джонни Деппом и Кейт Уинслет).


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 февраля.


Четвёртая часть французского киносериала про дружбу мальчика и белой собаки во Французских Альпах.


Сюжет: 10-летний Себастьян проводит самые увлекательные в своей жизни каникулы в горной деревушке у бабушки.


В ролях: маленький дебютант Робинсон Менса Руане.


Режиссёр: Пьер Коре ("Фантастическое путешествие Марго и Маргариты").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 24 февраля.


Комедийный детектив с полупрозрачной звездой "Очень странных дел".


Сюжет: Благодаря призраку новый владелец дома с привидением становится успешным блогером, но и привлекает к себе ненужное внимание ЦРУ, начав копаться в прошлом популярного призрака.


В ролях: Дэвид Харбор (шериф Джим Хоппер в "Очень странных делах) и Дженнифер Кулидж, которая "Мама Стифлера".


Режиссёр: Кристофер Лэндон (дилогия "Счастливого дня смерти").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 24 февраля.


Шведский триллер, получивший приз за сценарий на фестивале в Каннах.


Сюжет: Шпионы, интриги, расследования, политическая борьба вокруг смерти Великого имама.


В ролях: Тауфик Бархом, Фарес Фарес.


Режиссёр: Тарик Салех ("Мир Дикого Запада", "Рэй Донаван").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 26 февраля.



Сериалы

Судя по всему, стандартный биографический сериал.


Сюжет: О жизни на сцене и вне сцены великой артистки Фаины Раневской.


В ролях: в главной роли Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь Любови Полищук.


Режиссёр: Дмитрий Петрунь ("Воскресенский").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 февраля.

Триллер, основанный на реальных событиях.


Сюжет: История поимки серийного убийцы Головкина, также известного по прозвищу Фишер.


В ролях: Иван Янковский, недавно получивший "Золотого орла" за роль Карпова в "Чемпионе мира", а также Александр Яценко ("Аритмия"), Александра Бортич ("Я худею").


Режиссёр: Сергей Тарамаев, Любовь Львова.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 февраля.

Ретрофутуристичная комедия.


Сюжет: Главный герой сериала продаёт простым американцам участки на Луне.


В ролях: Билли Крудап (сериалы "Хранители", "Утреннее шоу").


Режиссёр: Джонатан Энтвистл ("Конец ***го мира")


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 17 февраля.


Триллер с обаятельным злодеем Кристофом Вальцем.


Сюжет: Консультант по фамилии Патофф приходит на помощь компании CompWare после неудачного крупного слияния и, похоже, начинает управлять компанией.


В ролях: Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобождённый").


Режиссёр: Дэниэл Эттиэс ("Сопрано", "Прослушка").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 24 февраля.


По ссылке смотрите нашу прошлую подборку Что нового можно скачать и посмотреть в январе. Кстати, добавим к ней, что онлайн премьеру фильма "Вавилон" Дамьена Шазелла с Брэдом Питтом и Марго Робби перенесли с февраля на 31 января.


Источник:

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Метки: Кристоф Вальц   Том Хэнкс   голливуд   кино   нетфликс   премьеры   раневская   сериалы   фильмы   чёрная пантера   
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13  комментариев
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дядя Митя 58 минут назад
Нда, выбор конечно так себе. Но автору спасибо, жду продолжения через месяц. Может что-то годное и выпадет.
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565
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
"Мой ужасный сосед"
Надеюсь, американцы не перегнут палку как с некоторыми европейскими фильмами. Определённо надо посмотреть (не только на игру Хэнкса, хотя не без этого), так как шведский фильм очень понравился.
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7k
Copycat Полчаса назад
Ох честно сказать мне как пофиг было на первую ваканду, так и пофиг на вторую
я не хочу смотреть фильм с кучей черных парней по тому что я сам не черный и мне это не интересно
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9k
ron 38 минут назад
Шикарная статья, прошу сделать постоянную рубрику, обещаю ставить лайк! ))
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8k
Elena Ki 42 минуты назад
"Вторая жизнь Уве" мне понравилась, даже нашла Роман (какого-то блогера) и прочитала. Вот только слишком много толерастии, можно было и поменьше. Ну, да куда современным шведам без муслимов.
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27k
Киры4 56 минут назад
Некоторый сюжеты просто блестяще описаны.
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14k
hunter Час назад
а как же чебурашка
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118
imho hunter 46 минут назад
Чебурашка пока занят рекордами в оффлайне)
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2k
Оксид Бетона Час назад
У героя Билли Крудапа была шикарная фраза в фильме "Дружинники": - Эй, Эван, только не думай слишком долго, а то жизнь может взять и!... пуффф... Внезапно кончиться!
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Николай Дмитрич

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