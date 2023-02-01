Что нового можно скачать и посмотреть в феврале

Трагикомедия с Томом Хэнксом, триллер с Кристофом Вальцем, кинобиография Раневской, фильм про аферистов, сериал про маньяков и кое-что ещё.
Фильмы
Продолжение "Чёрной пантеры", но уже без самой Чёрной пантеры, то есть без Чедвика Боузмана, который скончался от рака в 2020 году.
Сюжет: Желая заполучить вибраниум, на Ваканду нападают водные люди во главе с Нэмором.
В ролях: В костюме новой Пантеры Летиша Райт, исполнительница роли Шури, младшей сестры Т'Чаллы. Анджела Бассет, сыгравшая королеву-мать Ваканды, получила за роль "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".
Режиссёр: постановщик первой "Пантеры" и всех частей "Крида" Райан Куглер.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 1 февраля.
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Романтическая комедия в духе "Когда Гарри встретил Салли".
Сюжет: Старые друзья меняются домами и потихоньку влюбляются друг в друга.
В ролях: Риз Уизерспун ("Блондинка в законе", "Переступить черту") и Эштон Кутчер ("Эффект бабочки").
Режиссёр: Алин Брош Маккена, сценарист "Дьявол носит Prada" и "Круэллы".
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 февраля.
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Якутская трагикомедия, участвовавшая в прошлом году в основном конкурсе ММКФ.
Сюжет: Вася прячется от коллекторов в родной деревушке, откуда давно уехал в город на заработки.
В ролях: Альберт Алексеев, Елена Маркова, Анатолий Стручков.
Режиссёр: Дмитрий Давыдов, чей фильм "Пугало" получил Гран-при Кинотавра в 2020 году.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 16 февраля.
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Фильм уже ставшей культовой студии А24 по сценарию из "Чёрного списка лучших сценариев" 2020 года.
Сюжет: Аферисты хитро обводят вокруг пальца богачей.
В ролях: Джулианна Мур ("Большой Лебовски", "Часы"), Себастьян Стэн (Зимний солдат в фильмах Marvel)
Режиссёр: Англичанин Бенджамин Карон, ставивший серии "Короны" и "Шерлока".
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 17 февраля.
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Экранизация шведского романа "Вторая жизнь Уве" и заодно ремейк одноимённого шведского фильма.
Сюжет: Пенсионер ворчит на всех подряд, а потом добреет.
В ролях: Том Хэнкс.
Режиссёр: Марк Форстер ("Волшебная страна" с Джонни Деппом и Кейт Уинслет).
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 февраля.
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Четвёртая часть французского киносериала про дружбу мальчика и белой собаки во Французских Альпах.
Сюжет: 10-летний Себастьян проводит самые увлекательные в своей жизни каникулы в горной деревушке у бабушки.
В ролях: маленький дебютант Робинсон Менса Руане.
Режиссёр: Пьер Коре ("Фантастическое путешествие Марго и Маргариты").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 24 февраля.
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Комедийный детектив с полупрозрачной звездой "Очень странных дел".
Сюжет: Благодаря призраку новый владелец дома с привидением становится успешным блогером, но и привлекает к себе ненужное внимание ЦРУ, начав копаться в прошлом популярного призрака.
В ролях: Дэвид Харбор (шериф Джим Хоппер в "Очень странных делах) и Дженнифер Кулидж, которая "Мама Стифлера".
Режиссёр: Кристофер Лэндон (дилогия "Счастливого дня смерти").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 24 февраля.
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Шведский триллер, получивший приз за сценарий на фестивале в Каннах.
Сюжет: Шпионы, интриги, расследования, политическая борьба вокруг смерти Великого имама.
В ролях: Тауфик Бархом, Фарес Фарес.
Режиссёр: Тарик Салех ("Мир Дикого Запада", "Рэй Донаван").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 26 февраля.
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Сериалы
Судя по всему, стандартный биографический сериал.
Сюжет: О жизни на сцене и вне сцены великой артистки Фаины Раневской.
В ролях: в главной роли Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь Любови Полищук.
Режиссёр: Дмитрий Петрунь ("Воскресенский").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 февраля.
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Триллер, основанный на реальных событиях.
Сюжет: История поимки серийного убийцы Головкина, также известного по прозвищу Фишер.
В ролях: Иван Янковский, недавно получивший "Золотого орла" за роль Карпова в "Чемпионе мира", а также Александр Яценко ("Аритмия"), Александра Бортич ("Я худею").
Режиссёр: Сергей Тарамаев, Любовь Львова.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 февраля.
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Ретрофутуристичная комедия.
Сюжет: Главный герой сериала продаёт простым американцам участки на Луне.
В ролях: Билли Крудап (сериалы "Хранители", "Утреннее шоу").
Режиссёр: Джонатан Энтвистл ("Конец ***го мира")
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 17 февраля.
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Триллер с обаятельным злодеем Кристофом Вальцем.
Сюжет: Консультант по фамилии Патофф приходит на помощь компании CompWare после неудачного крупного слияния и, похоже, начинает управлять компанией.
В ролях: Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобождённый").
Режиссёр: Дэниэл Эттиэс ("Сопрано", "Прослушка").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 24 февраля.
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По ссылке смотрите нашу прошлую подборку Что нового можно скачать и посмотреть в январе. Кстати, добавим к ней, что онлайн премьеру фильма "Вавилон" Дамьена Шазелла с Брэдом Питтом и Марго Робби перенесли с февраля на 31 января.
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Надеюсь, американцы не перегнут палку как с некоторыми европейскими фильмами. Определённо надо посмотреть (не только на игру Хэнкса, хотя не без этого), так как шведский фильм очень понравился.
я не хочу смотреть фильм с кучей черных парней по тому что я сам не черный и мне это не интересно
7 фильмов и 4 сериала самых разных жанров: от чёрной комедии и научной фантастики до документальной кинобиографии и детектива в духе "Коломбо".
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