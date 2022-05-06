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"В школе я был Дмитрием Карамазовым": Николас Кейдж отвечает на вопросы пользователей

"В школе я был Дмитрием Карамазовым": Николас Кейдж отвечает на вопросы пользователей

Автор:
06 мая 2022 19:11
Сообщество : Кино
Метки: актёры   без лица   вопросы   голливуд   кинематограф   кино   николас кейдж   свинья   талант   фильмы   
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В апреле в честь премьеры нового фильма “Невыносимая тяжесть огромного таланта” Николас Кейдж пообщался с поклонниками на сайте Reddit. Кейдж рассказал о своих любимых ролях, фильмах, персонажах и хобби.

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- Какие фильмы вы можете пересматривать бесконечно?


- “Апокалипсис сегодня” и “Унесённые призраками”.


- Есть ли у вас роль мечты, которую вы ещё не сыграли?


- Я бы хотел сыграть капитана Немо из романа Жюль Верна. У нас с Немо общая любовь к океану.

- Если бы только три ваших фильма были бы сохранены для потомства, что это были бы за фильмы?


- “Воскрешая мертвецов”, “Свинья” и “Покидая Лас-Вегас”.


- С какими режиссёрами вы хотели бы поработать?


- Я бы хотел поработать с Кристофером Ноланом, с Ари Астером и Робертом Эггером. Со Спайком Ли тоже.

- Итан Хоук говорил, что вы - первый после Марлона Брандо голливудский актёр, который привнёс что-то новое в актёрское искусство. Что скажете по этому поводу?


- Мне очень приятно, что Итан так думает. Я работал с ним в картине “Оружейный барон” и я всегда восхищался его талантом. Моё творчество вдохновлено кинозвёздами эпохи немого кино, актёрами японского театра кабуки и некоторыми актёрами золотого века Голливуда, например, Джеймсом Кэгни. Мне кажется, я сделал что-то новое, потому что всегда ориентируюсь на них, когда играю.

- Вы бы снялись в продолжении “Без лица”?


- Да.


- “Без лица” - один из моих любимейших фильмов. Как вы научились играть Джона Траволту?


- Это мой любимый боевик, во многом благодаря тому, что поставил его маэстро Джон Ву. Каждый день я получал рабочий материал со съёмок Джона Траволты, просматривал его и пытался подражать его манере двигаться и говорить. То же самое делал Джон Траволта.


- Уважаемый Джон Траволта, как изменилась ваша жизнь с тех пор, как вы поменялись лицами с Николасом Кейджем? Сожалеете ли вы об этом решении?


- Ха-ха-ха-ха.

- Какая роль далась вам труднее всего?


- Ник Кейдж в фильме “Невыносимая тяжесть огромного таланта”. Потому что, с одной стороны, я играл реального человека Ника Кейджа, но в то же время я должен был соответствовать режиссёрскому абсурдистскому видению Ника Кейджа. Каждый день мне надо было пройти по канату, не свалившись в одну крайность.


- Есть ли у вас хобби, не связанные с работой?


- Хороший вопрос, хотя и сложный. Потому что всё, что я делаю, так или иначе влияет на мою работу. Я бы ответил так: чтение, просмотр фильмов и спорт.


- Ваш любимый жанр в кино?


- Независимая драма. Я имею в виду те истории, за которые боятся браться большие студии.

- Я знаю, что вы любите немые фильмы, особенно немецкий экспрессионизм. Назовите свои любимые картины той эпохи.


- Очень сложно выбрать, но мне сразу приходит на ум Лон Чейни в “Призраке оперы”, Макс Шрек в “Носферату” и Джон Берримор в “Джекилле и Хайде”. Я думаю, что Берримор гораздо большее влияние оказал на Макса Шрека, чем Шрек на Берримора. И конечно же, Чаплин. Он был настоящим волшебником. В зависимости от времени года пересматриваю “Огни большого города” или “Новые времена”.


- Какой у вас любимый период в истории?


- 1950-е в США были весёлым временем: свинг, Элвис, Джеймс Дин и Марлон Брандо. Хотел бы я пожить в то время. Музыка была просто замечательная. А какой чудесный дизайн автомобилей!

- Интересно было бы узнать ваших любимых персонажей из кино, книг, истории.


- Очень сложный вопрос. Я стал актёром во многом благодаря герою Джеймса Дина в картине “К востоку от рая”. Кэл Траск в исполнении Дина - один моих самых любимых героев в истории кино. Ещё мне очень нравится Распутин. Дмитрий Карамазов - один моих самых любимых литературных героев. Мне он нравится, потому что он счастлив, не имея при этом денег. Он потратил все деньги, чтобы заполучить девушку. Я однажды сам так поступил. В старшей школе я был самым настоящим Дмитрием Карамазовым. Самая красивая девушка школы, учившаяся на класс старше, пригласила меня на выпускной, но у меня совсем не было денег. Моя бабушка подарила каждому из внуков немного акций. Мой старший брат купил себя машину. Мой другой старший барт купил себе стерео систему. А я всё потратил на лимузин с шофёром, смокинг и обед на двоих в ресторане Le Dome на Сансет-бульваре. Машина стоило $2000, стерео система стоила $2000, и мой выпускной обошёлся в $2000. И, скажу я вам, это было очень выгодное вложение. Вот это и есть Дмитрий Карамазов.


Источник:

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Метки: актёры   без лица   вопросы   голливуд   кинематограф   кино   николас кейдж   свинья   талант   фильмы   
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3  комментария
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9k
kirpal 2 часа назад
Зачотный артист, много хороших фильмов с ним.
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khvatich 2 часа назад
Немо, Родину Индию любил, ну а потом, океан.
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Николай Дмитрич

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