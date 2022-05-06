"В школе я был Дмитрием Карамазовым": Николас Кейдж отвечает на вопросы пользователей

В апреле в честь премьеры нового фильма “Невыносимая тяжесть огромного таланта” Николас Кейдж пообщался с поклонниками на сайте Reddit. Кейдж рассказал о своих любимых ролях, фильмах, персонажах и хобби.
- Какие фильмы вы можете пересматривать бесконечно?
- “Апокалипсис сегодня” и “Унесённые призраками”.
- Есть ли у вас роль мечты, которую вы ещё не сыграли?
- Я бы хотел сыграть капитана Немо из романа Жюль Верна. У нас с Немо общая любовь к океану.
- Если бы только три ваших фильма были бы сохранены для потомства, что это были бы за фильмы?
- “Воскрешая мертвецов”, “Свинья” и “Покидая Лас-Вегас”.
- С какими режиссёрами вы хотели бы поработать?
- Я бы хотел поработать с Кристофером Ноланом, с Ари Астером и Робертом Эггером. Со Спайком Ли тоже.
- Итан Хоук говорил, что вы - первый после Марлона Брандо голливудский актёр, который привнёс что-то новое в актёрское искусство. Что скажете по этому поводу?
- Мне очень приятно, что Итан так думает. Я работал с ним в картине “Оружейный барон” и я всегда восхищался его талантом. Моё творчество вдохновлено кинозвёздами эпохи немого кино, актёрами японского театра кабуки и некоторыми актёрами золотого века Голливуда, например, Джеймсом Кэгни. Мне кажется, я сделал что-то новое, потому что всегда ориентируюсь на них, когда играю.
- Вы бы снялись в продолжении “Без лица”?
- Да.
- “Без лица” - один из моих любимейших фильмов. Как вы научились играть Джона Траволту?
- Это мой любимый боевик, во многом благодаря тому, что поставил его маэстро Джон Ву. Каждый день я получал рабочий материал со съёмок Джона Траволты, просматривал его и пытался подражать его манере двигаться и говорить. То же самое делал Джон Траволта.
- Уважаемый Джон Траволта, как изменилась ваша жизнь с тех пор, как вы поменялись лицами с Николасом Кейджем? Сожалеете ли вы об этом решении?
- Ха-ха-ха-ха.
- Какая роль далась вам труднее всего?
- Ник Кейдж в фильме “Невыносимая тяжесть огромного таланта”. Потому что, с одной стороны, я играл реального человека Ника Кейджа, но в то же время я должен был соответствовать режиссёрскому абсурдистскому видению Ника Кейджа. Каждый день мне надо было пройти по канату, не свалившись в одну крайность.
- Есть ли у вас хобби, не связанные с работой?
- Хороший вопрос, хотя и сложный. Потому что всё, что я делаю, так или иначе влияет на мою работу. Я бы ответил так: чтение, просмотр фильмов и спорт.
- Ваш любимый жанр в кино?
- Независимая драма. Я имею в виду те истории, за которые боятся браться большие студии.
- Я знаю, что вы любите немые фильмы, особенно немецкий экспрессионизм. Назовите свои любимые картины той эпохи.
- Очень сложно выбрать, но мне сразу приходит на ум Лон Чейни в “Призраке оперы”, Макс Шрек в “Носферату” и Джон Берримор в “Джекилле и Хайде”. Я думаю, что Берримор гораздо большее влияние оказал на Макса Шрека, чем Шрек на Берримора. И конечно же, Чаплин. Он был настоящим волшебником. В зависимости от времени года пересматриваю “Огни большого города” или “Новые времена”.
- Какой у вас любимый период в истории?
- 1950-е в США были весёлым временем: свинг, Элвис, Джеймс Дин и Марлон Брандо. Хотел бы я пожить в то время. Музыка была просто замечательная. А какой чудесный дизайн автомобилей!
- Интересно было бы узнать ваших любимых персонажей из кино, книг, истории.
- Очень сложный вопрос. Я стал актёром во многом благодаря герою Джеймса Дина в картине “К востоку от рая”. Кэл Траск в исполнении Дина - один моих самых любимых героев в истории кино. Ещё мне очень нравится Распутин. Дмитрий Карамазов - один моих самых любимых литературных героев. Мне он нравится, потому что он счастлив, не имея при этом денег. Он потратил все деньги, чтобы заполучить девушку. Я однажды сам так поступил. В старшей школе я был самым настоящим Дмитрием Карамазовым. Самая красивая девушка школы, учившаяся на класс старше, пригласила меня на выпускной, но у меня совсем не было денег. Моя бабушка подарила каждому из внуков немного акций. Мой старший брат купил себя машину. Мой другой старший барт купил себе стерео систему. А я всё потратил на лимузин с шофёром, смокинг и обед на двоих в ресторане Le Dome на Сансет-бульваре. Машина стоило $2000, стерео система стоила $2000, и мой выпускной обошёлся в $2000. И, скажу я вам, это было очень выгодное вложение. Вот это и есть Дмитрий Карамазов.
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АНТИФИШКИ
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