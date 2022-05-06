"В школе я был Дмитрием Карамазовым": Николас Кейдж отвечает на вопросы пользователей

- Интересно было бы узнать ваших любимых персонажей из кино, книг, истории.

- Очень сложный вопрос. Я стал актёром во многом благодаря герою Джеймса Дина в картине “К востоку от рая”. Кэл Траск в исполнении Дина - один моих самых любимых героев в истории кино. Ещё мне очень нравится Распутин. Дмитрий Карамазов - один моих самых любимых литературных героев. Мне он нравится, потому что он счастлив, не имея при этом денег. Он потратил все деньги, чтобы заполучить девушку. Я однажды сам так поступил. В старшей школе я был самым настоящим Дмитрием Карамазовым. Самая красивая девушка школы, учившаяся на класс старше, пригласила меня на выпускной, но у меня совсем не было денег. Моя бабушка подарила каждому из внуков немного акций. Мой старший брат купил себя машину. Мой другой старший барт купил себе стерео систему. А я всё потратил на лимузин с шофёром, смокинг и обед на двоих в ресторане Le Dome на Сансет-бульваре. Машина стоило $2000, стерео система стоила $2000, и мой выпускной обошёлся в $2000. И, скажу я вам, это было очень выгодное вложение. Вот это и есть Дмитрий Карамазов.