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Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что в американских СМИ действует негласная цензура и запрет на обсуждение важных тем

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что в американских СМИ действует негласная цензура и запрет на обсуждение важных тем

Автор:
27 апреля 2023 17:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Fox News   США   Такер Карлсон   новости   республиканцы   свобода слова   скандал   сми   телеканал   увольнение   
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Попутно сообщил ещё кое-что. И он первый, кто заговорил об этом.

Такер был звездой республиканского телеканала  Fox News. Критиковал Байдена, засилье ЛГБТ и безумной толерантности. К его имени всегда прибавляли «самый»: высокооплачиваемый, экстравагантный, честный, беспринципный, волевой, отчаянный. А теперь… и самый безработный.

Руководство канала указало Карлсону на дверь: официально он ушёл по собственному желанию, но всем всё понятно. После ухода, Такер сказал:

Пока что пенсия проходит отлично. Я семь лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни.

Большие шишки из Fox News сразу же сделали вид, что ничего о таком персонаже как Такер и не слыхивали. Как-будто его не было. А в американских ток-шоу стали наперебой юморить над уходом одного из самых популярных ведущих.

Единственное, что новый ведущий Fox News сказал о ситуации: «Всем привет! И добро пожаловать на Fox News Tonight. Я Брайан Килмейд». Это заворачивание в ковер и сбрасывание в Ист-Ривер в стиле Fox News. Даже мафия в шоке: «О, даже без тортика в комнате отдыха? Имейте хоть толику уважения!» Такер был их самым популярным ведущим, самой большой звездой. А теперь они ведут себя так, будто его никогда и не было. Его портрет висел у офиса Fox News. Прямо через улицу. Я сегодня проходил мимо, так там повесили рекламу средства от прыщей.

После недолгого молчания, Такер Карлсон записал своё первое независимое видео и назвал США «однопартийной страной», в которой уже нельзя говорить правду.

Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы. Когда вы в последний раз слышали законные дебаты по любому из этих вопросов? Такие дебаты не допускаются в американских СМИ. Обе политические партии и их доноры достигли консенсуса относительно того, что им выгодно, и они активно сговариваются, чтобы закрыть любой разговор об этом.

Внезапно США стали очень похожи на однопартийное государство. Это удручающее осознание. Но это не навсегда. Наши нынешние ортодоксы не продержатся долго. Они мертвы от мозга. Никто в них не верит. Вряд ли чья-то жизнь улучшится благодаря им. Этот момент слишком нелеп по своей сути, чтобы продолжаться. И поэтому он не будет продолжаться. Люди, стоящие у руля, знают это. Поэтому они истеричны и агрессивны. Они боятся. Они отказались от убеждения. Они прибегают к силе. Но это не сработает. Где вы еще можете найти американцев, говорящих истинные вещи? Осталось не так много мест. Но они есть. И этого достаточно. Пока вы можете слышать это, остаётся надежда. До скорой встречи!

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Метки: Fox News   США   Такер Карлсон   новости   республиканцы   свобода слова   скандал   сми   телеканал   увольнение   
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7  комментариев
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3k
Вовака Полчаса назад
А у нас такого Такера нет и не будет(
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ron 14 минут назад
Он даже не догадывается, насколько это "не навсегда"... )))
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Mikhail K 21 минуту назад
Теперь может быть независимым журналистом на Ютюбе, если конечно самое демократичное государство не заставит его удалить.
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Горожанин Полчаса назад
Благодаря таким людям, как Такер, начинаешь верить в разум и человечество.
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7k
klop 42 минуты назад
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9k
Copycat 49 минут назад
Блин надеюсь он будет вести какие то подкасты на ютюбе, я его с удовольствием смотрел
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