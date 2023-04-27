Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что в американских СМИ действует негласная цензура и запрет на обсуждение важных тем

Такер был звездой республиканского телеканала Fox News. Критиковал Байдена, засилье ЛГБТ и безумной толерантности. К его имени всегда прибавляли «самый»: высокооплачиваемый, экстравагантный, честный, беспринципный, волевой, отчаянный. А теперь… и самый безработный.

Руководство канала указало Карлсону на дверь: официально он ушёл по собственному желанию, но всем всё понятно. После ухода, Такер сказал:

Пока что пенсия проходит отлично. Я семь лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни.

Большие шишки из Fox News сразу же сделали вид, что ничего о таком персонаже как Такер и не слыхивали. Как-будто его не было. А в американских ток-шоу стали наперебой юморить над уходом одного из самых популярных ведущих.