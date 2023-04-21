Доппельгангстер: парень вышел из тюрьмы, выдав себя за сокамерника, которого должны были освободить

26-летний Брайан Франсиско Роман из Лонгвью, штат Вашингтон, сбежал из тюрьмы округа Коулитц, представившись своим сокамерником, и тюремные охранники поверили ему. Офис шерифа округа Коулитц заявил, что двое мужчин имеют «схожие физические черты».

По данным офиса шерифа, когда офицеры вошли в камеру, «все трое заключенных в камере спали». Роман проснулся, услышав имя сокамерника, и «представился этим заключенным и вместе с сотрудниками исправительного учреждения отправился на освобождение из-под стражи».

Роман, оказавшийся в тюрьме за торговлю наркотиками, оказался достаточно умен, чтобы подделать подпись своего сокамерника на документах об освобождении. После этого сотрудники исправительного учреждения передали Роману «одежду, ключи и бумажник [его сокамерника], в котором были удостоверение личности и дебетовая карта».

Роман засветился на зернистой записи с камеры наблюдения, когда выходил на свободу: на нем была синяя толстовка с капюшоном, низко надвинутым на глаза, серые треники и тапочки.