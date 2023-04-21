Доппельгангстер: парень вышел из тюрьмы, выдав себя за сокамерника, которого должны были освободить

Заключенный, осужденный за торговлю наркотиками, воспользовался своей удивительной схожестью с сокамерником, которого должны были освободить, и спокойно вышел из тюрьмы вместо него — мужчины были настолько похожи, что охранники даже ничего не заподозрили, а настоящий освобожденный в то время спокойно спал и не мог возразить.
26-летний Брайан Франсиско Роман из Лонгвью, штат Вашингтон, сбежал из тюрьмы округа Коулитц, представившись своим сокамерником, и тюремные охранники поверили ему. Офис шерифа округа Коулитц заявил, что двое мужчин имеют «схожие физические черты».
По данным офиса шерифа, когда офицеры вошли в камеру, «все трое заключенных в камере спали». Роман проснулся, услышав имя сокамерника, и «представился этим заключенным и вместе с сотрудниками исправительного учреждения отправился на освобождение из-под стражи».
Роман, оказавшийся в тюрьме за торговлю наркотиками, оказался достаточно умен, чтобы подделать подпись своего сокамерника на документах об освобождении. После этого сотрудники исправительного учреждения передали Роману «одежду, ключи и бумажник [его сокамерника], в котором были удостоверение личности и дебетовая карта».
Роман засветился на зернистой записи с камеры наблюдения, когда выходил на свободу: на нем была синяя толстовка с капюшоном, низко надвинутым на глаза, серые треники и тапочки.
«Сотрудники исправительного учреждения не осознавали, что освободили не того заключенного, пока заключенный-жертва не позвал их, чтобы узнать, когда его должны выпустить», — заявил в пресс-релизе заместитель начальника отдела уголовного розыска Трой Брайтбилл.
После этого охранники связались с полицией, чтобы отыскать Романа, который оставался на свободе целый день, пока его снова не взяли под стражу 18 апреля. Утром в четверг его перевели обратно в Коулитц из тюрьмы округа Колумбия, сообщил DailyMail.com шериф Брэд Турман.
Романе были предъявлены обвинения в побеге второй степени, выдаче себя за другое лицо, подделке документов, а также в краже второй и третьей степени.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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P.s. да там договорняк был
Милош Форман "полёт над гнездом кукушки".
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Филип Бэнг? Да я вместо него должен был бежать...
Ой бля. Да они каждого шороха боятся, муха пролетит:
АТАС!! МЕНТЫ!!!