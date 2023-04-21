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Доппельгангстер: парень вышел из тюрьмы, выдав себя за сокамерника, которого должны были освободить

Доппельгангстер: парень вышел из тюрьмы, выдав себя за сокамерника, которого должны были освободить

Автор:
21 апреля 2023 23:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Побег из тюрьмы   США   забавные новости   новости   побег   человеческая глупость   
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Заключенный, осужденный за торговлю наркотиками, воспользовался своей удивительной схожестью с сокамерником, которого должны были освободить, и спокойно вышел из тюрьмы вместо него — мужчины были настолько похожи, что охранники даже ничего не заподозрили, а настоящий освобожденный в то время спокойно спал и не мог возразить.

26-летний Брайан Франсиско Роман из Лонгвью, штат Вашингтон, сбежал из тюрьмы округа Коулитц, представившись своим сокамерником, и тюремные охранники поверили ему. Офис шерифа округа Коулитц заявил, что двое мужчин имеют «схожие физические черты».

По данным офиса шерифа, когда офицеры вошли в камеру, «все трое заключенных в камере спали». Роман проснулся, услышав имя сокамерника, и «представился этим заключенным и вместе с сотрудниками исправительного учреждения отправился на освобождение из-под стражи».

Роман, оказавшийся в тюрьме за торговлю наркотиками, оказался достаточно умен, чтобы подделать подпись своего сокамерника на документах об освобождении. После этого сотрудники исправительного учреждения передали Роману «одежду, ключи и бумажник [его сокамерника], в котором были удостоверение личности и дебетовая карта».

Роман засветился на зернистой записи с камеры наблюдения, когда выходил на свободу: на нем была синяя толстовка с капюшоном, низко надвинутым на глаза, серые треники и тапочки.

«Сотрудники исправительного учреждения не осознавали, что освободили не того заключенного, пока заключенный-жертва не позвал их, чтобы узнать, когда его должны выпустить», — заявил в пресс-релизе заместитель начальника отдела уголовного розыска Трой Брайтбилл.

После этого охранники связались с полицией, чтобы отыскать Романа, который оставался на свободе целый день, пока его снова не взяли под стражу 18 апреля. Утром в четверг его перевели обратно в Коулитц из тюрьмы округа Колумбия, сообщил DailyMail.com шериф Брэд Турман.

Романе были предъявлены обвинения в побеге второй степени, выдаче себя за другое лицо, подделке документов, а также в краже второй и третьей степени.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Побег из тюрьмы   США   забавные новости   новости   побег   человеческая глупость   
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15  комментариев
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10k
Летучий Мыш 18 часов назад
Я вот понять не могу, в заголовке ошибка или типа каламбур такой?

P.s. да там договорняк был
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347
Дима Новосельский 9 часов назад
Поэтому в Израиле теперь при приёме заключённых и подследственных снимают,а при освобождении сверяют, отпечатки пальцев.Это чисто в местах заключения,без связи к "откатыванию пальчиков" при аресте...
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16k
K7OO 10 часов назад
Видимо, чувак читал в камере "Граф Монтекристо", вот и вдохновился. Но судя по тому, что его поймали на следующий день, он успел прочитать только начало.
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11k
Властелин 10 часов назад
Охранники совсем тупые что ли. Он не знали что в камере находятся очень похожие заключённые.
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5k
Кистень 11 часов назад
Эх, Рома!
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33k
ACU900 11 часов назад
Такое редко, но бывает. Даже в сериале "оранжевый хит сезона" такая ситуация была разыграна...
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31k
koleos72 14 часов назад
Наспор вышел! Прохиндей!
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14k
a_komolow 14 часов назад
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2k
анатолий горленко 15 часов назад
Г.Данелия "паспорт"
Милош Форман "полёт над гнездом кукушки".
И наконец Блеф!!!
- Это так глупо, что пожалуй, сработает
Филип Бэнг? Да я вместо него должен был бежать...
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1k
Seryi_spb 17 часов назад
Нет, ребята! Над сюжетом ещё работать и работать, такое кино смотреть никто не будет. P.S. Достаточно умён чтобы подделать подпись, которую он в глаза не видел, но недостаточно чтобы залечь на дно дольше чем на один день? А полицейские там видимо феи, летающие на крылышках, и не сверили подпись с личным делом и выдаваемыми документами?
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Porky Pig

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